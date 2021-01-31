Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты

Какую бы модель вы ни выбрали, придется потратить дополнительные 150–200 тысяч в первые же месяцы.

Материалы по теме 7 лучших полноприводников с пробегом (и не дороже миллиона)

Недавно на auto.ru появилось объявление о продаже Porsche Cayenne S в тюнинге Techart за полмиллиона рублей. Продавец пишет, что машина живая, все, что должно было сломаться, уже сломалось и заменено. Но двигатель гильзован, пневмоподвески нет, с 2004 года сменилось семь владельцев, и автомобиль уже четырежды продавался на этом сайте.

Думаете, редкий случай? Нет, это норма. Porsche Cayenne Turbo того же 2004 года за 490 000 рублей, 2003-го — за 420 000, а одногодку Cayenne S продавец готов отдать за 385 000 рублей. И сокрушается в тексте объявления: «9000 просмотров и ни одного осмотра!». Наверное, потому, что автомобиль нужно не только купить, но и как-то содержать. А это дорогое удовольствие.

Porsche Cayenne

Материалы по теме Супертест шести полноприводников — испытания на бездорожье

Средний расход топлива с 340-сильным двигателем редко бывает ниже 15 литров, а зачастую — больше 20. Впрочем, такое будет у любого премиального кроссовера.

С Каеннов, как и с соплатформенных Туарегов, воруют фары головного света. Без фар не поездишь, а цена пары на вторичном рынке — от 40 000 до 80 000 рублей. Новые будут стоить полмашины. Колеса тоже воруют. И они дорогие (очень).

Стоимость большого ТО у официального дилера — 38 000 рублей. А если что-то сломается? Запчасти придется покупать по поршевским ценам. Попытки найти аналоги приводят обычно к известному результату: «скупой платит дважды».

Конечно, с Porsche за 1,5 миллиона (например, 2012–2013 годов) риски чуть меньше. Но вспомните хотя бы о транспортном налоге с 400-сильной машины. В Москве это 60 000 рублей. А ведь бывают и 500, и 550-сильные версии! Каско на Cayenne стоит под 100 000. Это помимо того, что после покупки нужно провести хотя бы ТО, во время которого наверняка всплывет необходимость что-то ремонтировать.

Найти «пожилой» Porsche Cayenne без гильзованного двигателя и с «живой» пневмоподвеской — это везение.

Audi Q 5

Под наш бюджет подходят несколько кроссоверов Audi: Q3, Q5, Q7. Чем ниже класс, тем «свежее» год. Но Q3 маловат, а Q7 велик. Остановимся на «золотой середине» — Q5. Это машины, выпущенные в 2010–2014 годах. Напомню, что подержанные автомобили уже серьезно подорожали в прошлом году вслед за новыми и продолжают дорожать.

У Q5, как и у всех прочих автомобилей, есть слабые места, к которым относят коробку передач DSG DQ500, отказывающие генераторы и термостаты, закисающие штоки актуатора турбины и разрушающиеся крестовины рулевого вала.

Главная проблема, с которой может столкнуться покупатель подержанного автомобиля, — необходимость капитального ремонта двигателя. Например, из-за банального перегрева, несвоевременного обслуживания и использования некачественных материалов. Да даже из-за элементарного «масложора», если предыдущий владелец ленился проверять уровень моторного масла и доливать его. Стоимость капремонта даже у неоофициалов — сотни тысяч. У официалов — втрое дороже.

О расходах на ТО, каско, топливо и налоги сказано выше. С учетом того, что это Audi, а не Porsche, все цены можно урезать на 20–30 %, и все равно выходит немало.

Audi Q5 — автомобиль комфортный и довольно надежный. Но если возникнут проблемы, дешево их не решить.

BMW X 5

С 1,5 миллионами в кармане можно рассчитывать на BMW X5 в возрасте от 10 до 7 лет. Присматривая себе «баварца», я бы, в первую очередь, проверял юридическую «чистоту» автомобиля, а во вторую — искал бы следы аварий и плохого кузовного ремонта.

Как и с другими автомобилями в этой подборке, даже после тщательной диагностики и при наличии сервисной книжки со всеми отметками на ТО, придется провести дополнительное комплексное техобслуживание, которое потянет в лучшем случае на 50 000 рублей. Эта мера хоть в какой-то степени застрахует вас от огромных расходов в ближайшее время.

И у этих автомобилей встречаются подтекания моторного и трансмиссионного масел (хорошо, если без ущерба для агрегатов), «глюки» электроники (которой в этих автомобилях много) и неисправности электрики.

BMW X5 любят молодые и горячие. Так что «уезженные» машины — скорее норма, чем исключение.

Mercedes — Benz ML

За 1,5 миллиона можно приобрести GLK, M, GL и G (последний — только 2001 года, остальные как минимум на 9 лет новее).

Материалы по теме Здесь можно выиграть Lada Niva Travel

Что представляет собой среднестатистический М-класс 2011 года (заводское обозначение — W164)? Это автомобиль с пробегом под 300 000, сменивший нескольких владельцев.

Напомню, что МL второго поколения оснащался опциональным пакетом Off road, который заставлял владельцев думать, что они купили внедорожник — со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле последствиями.

Такую же роль играла и традиционно комфортная подвеска Мерседеса. Она притупляла бдительность, расплатой же становились пропущенные крупные ямы. А расходы на ремонт подвески Mercedes—Benz могут достигать 100 000 и более, особенно если это комплектация с «пневмой».

Главная проблема старых ML — это коррозия из-за невысокого качества окраски. Особенно внимательно нужно смотреть днище, крылья изнутри и полости кузова.

Range Rover

Материалы по теме Премиум-класс за 2 млн рублей — все варианты

В наш бюджет укладывается даже Range Rover с 510-сильным пятилитровым двигателем. Машина богатая, конечно, но транспортный налог огромный. Расход топлива тоже. «Рэйндж» с 313-сильным дизелем чуть экономичнее, но и эта машина будет в лучшем случае восьмилетней. А значит — с непонятным ресурсом двигателя и трансмиссии, вероятными поломками электрики и электроники, дышащей на ладан дорогостоящей подвеской.

Владельцам «Рэйнджей» знакомы проблемы с АКБ: разветвленная бортовая электроника требует питания, даже если автомобиль стоит, а не ездит, и она способна «высадить» аккумулятор за несколько дней.

Но самая жесть (в переносном смысле) — кузовные панели из алюминия. Ремонтировать их никто не берется, а стоят они очень дорого — десятки и даже сотни тысяч (за «сложносочиненный» капот, например).

Вы знаете анекдоты о старых «Рэйнджроверах». А в каждой шутке есть хоть доля правды.

Lexus RX

Кроссовер Lexus за 1,5 миллиона — это RX350 2009–2010 гг. Автомобиль в целом очень надежный. Но есть проблема другого характера: быстро изнашивающаяся кожа в салоне, как у многих других азиатских машин. Пластик в RX тоже не из лучших, так что интерьер вряд ли порадует вас свежим видом. И с этим придется смириться. Либо приготовить на химчистку и перешив салона в новую кожу за 150 000 (в Москве). Также при покупке захочется потратиться и на дополнительную шумоизоляцию, если этого не сделал первый владелец (или владельцы): RX шумноват для премиального кроссовера, а в машинах с большим пробегом салон частенько поскрипывает.

Lexus RX — автомобиль надежный, но не создает ощущения дорогого автомобиля. Так что за те же деньги лучше купить «Тойоту» посвежее.

Infiniti FX

Материалы по теме 5 главных параметров машины для водителя 55+. И это не цвет!

Автомобили, которые попадают в нашу выборку, — Infiniti FX37 2010–2013 гг. Из-за особенностей компоновки (двигатель сдвинут в базу) и формы кузова у него тесноватый салон и маленький багажник.

Infiniti FX — модель с драйверским характером, чем активно пользуются многие владельцы. Увы, «веселые старты» не очень нравятся автоматическим коробкам передач, даже если они марки Jatco. Тем более при нерегулярном техобслуживании. Сначала АКП «пинается», а затем выходит из строя. Ремонт стоит десятки тысяч (в лучшем случае).

При осмотре понравившейся машины следует искать и следы перегрева: для FX характерны забитые радиаторы.

Амортизаторы переменной жесткости на этой модели требуют замены вдвое чаще обычных и могут терять газ без очевидных причин. А стоят дорого. Да и ход у автомобиля для премиального жестковат.

Этот же автомобиль склонен и к колейности — из-за огромных широких колес и настроек подвески. Вдобавок к регулировке развала-схождения регулярно придется заниматься покупкой 20-дюймовых шин (по 40 000 — 50 000 за комплект).

Покупаете Infiniti FX, чтобы быстро ездить? Предыдущие владельцы автомобиля тоже вряд ли были тихоходами.

Cadillac SRX

Полтора миллиона — нормальная цена и для Cadillac SRX 2014 года. Это автомобиль с 3-литровым 249-сильным двигателем. Небольшим расходом топлива для SRX считаются 15 литров на 100 км, нормальным — больше 20 литров.

К проблемным местам модели относят электрику и электронику, слабые ступичные подшипники и тормоза, алюминиевые патрубки системы охлаждения и насос ГУР, рулевую рейку и амортизаторы MRC. Запчасти на Cadillac очень дороги и на складах не лежат (нужно заказывать), да и ремонт недешев.

Cadillac SRX за те же деньги будет «посвежее» конкурентов — этот автомобиль труднее продать на вторичном рынке.

А можно сузить круг поиска?

Да. В большинстве случаев выбор сужается до версий с мотором, мощность которого не превышает 250 л.с. Если больше, то налоговая ставка составляет 150 рублей за каждую «лошадь» под капотом. В итоге, например, для одной из самых популярных версий Mercedes-Benz M-класса (3.5 л / 272 л.с.) транспортный налог составит 40 800 рублей. А если мощность не превышает 250 л.с., то ставка вдвое меньше. К примеру, транспортный налог для машины с 249-сильным двигателем (Cadillac SRX) — 18 675 рублей.Так вот, у всех перечисленных моделей в гамме были версии до 250 сил. Но в случае с BMW, Porsche, Mercedes-Benz и Range Rover придется довольствоваться только дизелем. Если же этот вариант неприемлем, то смотрите на Audi, Lexus, Infiniti и Cadillac — у них есть относительно маломощные бензиновые модификации.

Мнение эксперта

руководитель группы аналитики Авито Авто:

По данным Авито Авто, средняя стоимость премиальных кроссоверов от 8 до 12 лет на российском рынке составила 950 000 рублей. В сравнении с 2019 годом средняя стоимость этих моделей выросла на 11,8%.

Среди факторов, повлиявших на динамику средних цен в сегменте, — повышение спроса на вторичном авторынке на фоне роста цен на новые автомобили и дефицита в автосалонах, причиной которых в свою очередь стали пандемия коронавируса и валютные колебания.

Несмотря на рост цен, продажи премиальных кроссоверов в возрасте от 8 до 12 лет за 2020 год выросли на 17,8%. Показатели рассчитаны на основе анализа данных о продажах кроссоверов Audi, Volvo, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, Buick, Audi, Cadillac, Infiniti, Acura, Mini, Volvo, Land Rover, Lincoln, Porsche, Alfa Romeo, Volkswagen.

***

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Приобретая кроссовер за 1,5 миллиона, нужно тщательнейшим образом проверять не только актуальное техническое состояние автомобиля, но и его сервисную историю, и держать в запасе еще 150 000 — 200 000 на комплексное ТО после покупки, на страхование автомобиля, топливо и внушительный транспортный налог. Серьезный автомобиль требует серьезного подхода даже в 10-летнем возрасте.

Из всех вышеперечисленных моделей, я бы рекомендовал присмотреться, прежде всего, к Лексусу: проблем и расходов в большинстве случаев будет все же меньше. Как и понтов. А может, ну их, эти понты? За 1,5 миллиона можно купить и новый автомобиль. Конечно, не такой престижный, но зато — может быть — менее требовательный.

Фото: «За рулем», фирмы-производители