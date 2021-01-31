Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — журнал За рулем

Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты

Какую бы модель вы ни выбрали, придется потратить дополнительные 150–200 тысяч в первые же месяцы.

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7 лучших полноприводников с пробегом (и не дороже миллиона)

Недавно на auto.ru появилось объявление о продаже Porsche Cayenne S в тюнинге Techart за полмиллиона рублей. Продавец пишет, что машина живая, все, что должно было сломаться, уже сломалось и заменено. Но двигатель гильзован, пневмоподвески нет, с 2004 года сменилось семь владельцев, и автомобиль уже четырежды продавался на этом сайте.

Думаете, редкий случай? Нет, это норма. Porsche Cayenne Turbo того же 2004 года за 490 000 рублей, 2003-го — за 420 000, а одногодку Cayenne S продавец готов отдать за 385 000 рублей. И сокрушается в тексте объявления: «9000 просмотров и ни одного осмотра!». Наверное, потому, что автомобиль нужно не только купить, но и как-то содержать. А это дорогое удовольствие.

Porsche Cayenne

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Средний расход топлива с 340-сильным двигателем редко бывает ниже 15 литров, а зачастую — больше 20. Впрочем, такое будет у любого премиального кроссовера.

С Каеннов, как и с соплатформенных Туарегов, воруют фары головного света. Без фар не поездишь, а цена пары на вторичном рынке — от 40 000 до 80 000 рублей. Новые будут стоить полмашины. Колеса тоже воруют. И они дорогие (очень).

Стоимость большого ТО у официального дилера — 38 000 рублей. А если что-то сломается? Запчасти придется покупать по поршевским ценам. Попытки найти аналоги приводят обычно к известному результату: «скупой платит дважды».

Конечно, с Porsche за 1,5 миллиона (например, 2012–2013 годов) риски чуть меньше. Но вспомните хотя бы о транспортном налоге с 400-сильной машины. В Москве это 60 000 рублей. А ведь бывают и 500, и 550-сильные версии! Каско на Cayenne стоит под 100 000. Это помимо того, что после покупки нужно провести хотя бы ТО, во время которого наверняка всплывет необходимость что-то ремонтировать.

Найти «пожилой» Porsche Cayenne без гильзованного двигателя и с «живой» пневмоподвеской — это везение.
Найти «пожилой» Porsche Cayenne без гильзованного двигателя и с «живой» пневмоподвеской — это везение.

Audi Q5

Под наш бюджет подходят несколько кроссоверов Audi: Q3, Q5, Q7. Чем ниже класс, тем «свежее» год. Но Q3 маловат, а Q7 велик. Остановимся на «золотой середине» — Q5. Это машины, выпущенные в 2010–2014 годах. Напомню, что подержанные автомобили уже серьезно подорожали в прошлом году вслед за новыми и продолжают дорожать.

У Q5, как и у всех прочих автомобилей, есть слабые места, к которым относят коробку передач DSG DQ500, отказывающие генераторы и термостаты, закисающие штоки актуатора турбины и разрушающиеся крестовины рулевого вала.

Главная проблема, с которой может столкнуться покупатель подержанного автомобиля, — необходимость капитального ремонта двигателя. Например, из-за банального перегрева, несвоевременного обслуживания и использования некачественных материалов. Да даже из-за элементарного «масложора», если предыдущий владелец ленился проверять уровень моторного масла и доливать его. Стоимость капремонта даже у неоофициалов — сотни тысяч. У официалов — втрое дороже.

О расходах на ТО, каско, топливо и налоги сказано выше. С учетом того, что это Audi, а не Porsche, все цены можно урезать на 20–30 %, и все равно выходит немало.

Audi Q5 — автомобиль комфортный и довольно надежный. Но если возникнут проблемы, дешево их не решить.
Audi Q5 — автомобиль комфортный и довольно надежный. Но если возникнут проблемы, дешево их не решить.

BMW X5

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С 1,5 миллионами в кармане можно рассчитывать на  BMW X5 в возрасте от 10 до 7 лет. Присматривая себе «баварца», я бы, в первую очередь, проверял юридическую «чистоту» автомобиля, а во вторую — искал бы следы аварий и плохого кузовного ремонта.

Как и с другими автомобилями в этой подборке, даже после тщательной диагностики и при наличии сервисной книжки со всеми отметками на ТО, придется провести дополнительное комплексное техобслуживание, которое потянет в лучшем случае на 50 000 рублей. Эта мера хоть в какой-то степени застрахует вас от огромных расходов в ближайшее время.

И у  этих автомобилей встречаются подтекания моторного и трансмиссионного масел (хорошо, если без ущерба для агрегатов), «глюки» электроники (которой в этих автомобилях много) и неисправности электрики.

BMW X5 любят молодые и горячие. Так что «уезженные» машины — скорее норма, чем исключение.
BMW X5 любят молодые и горячие. Так что «уезженные» машины — скорее норма, чем исключение.

MercedesBenz ML

За 1,5 миллиона можно приобрести GLK, M, GL и G (последний — только 2001 года, остальные как минимум на 9 лет новее).

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Что представляет собой среднестатистический М-класс 2011 года (заводское обозначение — W164)? Это автомобиль с пробегом под 300 000, сменивший нескольких владельцев.

Напомню, что МL второго поколения оснащался опциональным пакетом Off road, который заставлял владельцев думать, что они купили внедорожник — со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле последствиями.

Такую же роль играла и традиционно комфортная подвеска Мерседеса. Она притупляла бдительность, расплатой же становились пропущенные крупные ямы. А расходы на ремонт подвески MercedesBenz могут достигать 100 000 и более, особенно если это комплектация с «пневмой».

Главная проблема старых ML — это коррозия из-за невысокого качества окраски. Особенно внимательно нужно смотреть днище, крылья изнутри и полости кузова.
Главная проблема старых ML — это коррозия из-за невысокого качества окраски. Особенно внимательно нужно смотреть днище, крылья изнутри и полости кузова.

Range Rover

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В наш бюджет укладывается даже Range Rover с 510-сильным пятилитровым двигателем. Машина богатая, конечно, но транспортный налог огромный. Расход топлива тоже. «Рэйндж» с 313-сильным дизелем чуть экономичнее, но и эта машина будет в лучшем случае восьмилетней. А значит — с непонятным ресурсом двигателя и трансмиссии, вероятными поломками электрики и электроники, дышащей на ладан дорогостоящей подвеской.

Владельцам «Рэйнджей» знакомы проблемы с АКБ: разветвленная бортовая электроника требует питания, даже если автомобиль стоит, а не ездит, и она способна «высадить» аккумулятор за несколько дней.

Но самая жесть (в переносном смысле) — кузовные панели из алюминия. Ремонтировать их никто не берется, а стоят они очень дорого — десятки и даже сотни тысяч (за «сложносочиненный» капот, например).

Вы знаете анекдоты о старых «Рэйнджроверах». А в каждой шутке есть хоть доля правды.
Вы знаете анекдоты о старых «Рэйнджроверах». А в каждой шутке есть хоть доля правды.

Lexus RX

Кроссовер Lexus за 1,5 миллиона — это RX350 2009–2010 гг. Автомобиль в целом очень надежный. Но есть проблема другого характера: быстро изнашивающаяся кожа в салоне, как у многих других азиатских машин. Пластик в RX тоже не из лучших, так что интерьер вряд ли порадует вас свежим видом. И с этим придется смириться. Либо приготовить на химчистку и перешив салона в новую кожу за 150 000 (в Москве). Также при покупке захочется потратиться и на дополнительную шумоизоляцию, если этого не сделал первый владелец (или владельцы): RX шумноват для премиального кроссовера, а в машинах с большим пробегом салон частенько поскрипывает.

Lexus RX — автомобиль надежный, но не создает ощущения дорогого автомобиля. Так что за те же деньги лучше купить «Тойоту» посвежее.
Lexus RX — автомобиль надежный, но не создает ощущения дорогого автомобиля. Так что за те же деньги лучше купить «Тойоту» посвежее.

Infiniti FX

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Автомобили, которые попадают в нашу выборку, — Infiniti FX37 2010–2013 гг. Из-за особенностей компоновки (двигатель сдвинут в базу) и формы кузова у него тесноватый салон и маленький багажник.

Infiniti FX — модель с драйверским характером, чем активно пользуются многие владельцы. Увы, «веселые старты» не очень нравятся автоматическим коробкам передач, даже если они марки Jatco. Тем более при нерегулярном техобслуживании. Сначала АКП «пинается», а затем выходит из строя. Ремонт стоит десятки тысяч (в лучшем случае).

При осмотре понравившейся машины следует искать и следы перегрева: для FX характерны забитые радиаторы.

Амортизаторы переменной жесткости на этой модели требуют замены вдвое чаще обычных и могут терять газ без очевидных причин. А стоят дорого. Да и ход у автомобиля для премиального жестковат.

Этот же автомобиль склонен и к колейности — из-за огромных широких колес и настроек подвески. Вдобавок к регулировке развала-схождения регулярно придется заниматься покупкой 20-дюймовых шин (по 40 000 — 50 000 за комплект).

Покупаете Infiniti FX, чтобы быстро ездить? Предыдущие владельцы автомобиля тоже вряд ли были тихоходами.
Покупаете Infiniti FX, чтобы быстро ездить? Предыдущие владельцы автомобиля тоже вряд ли были тихоходами.

Cadillac SRX

Полтора миллиона — нормальная цена и для Cadillac SRX 2014 года. Это автомобиль с 3-литровым 249-сильным двигателем. Небольшим расходом топлива для SRX считаются 15 литров на 100 км, нормальным — больше 20 литров.

К проблемным местам модели относят электрику и электронику, слабые ступичные подшипники и тормоза, алюминиевые патрубки системы охлаждения и насос ГУР, рулевую рейку и амортизаторы MRC. Запчасти на Cadillac очень дороги и на складах не лежат (нужно заказывать), да и ремонт недешев.

Cadillac SRX за те же деньги будет «посвежее» конкурентов — этот автомобиль труднее продать на вторичном рынке.
Cadillac SRX за те же деньги будет «посвежее» конкурентов — этот автомобиль труднее продать на вторичном рынке.

А можно сузить круг поиска?

Да. В большинстве случаев выбор сужается до версий с мотором, мощность которого не превышает 250 л.с. Если больше, то налоговая ставка составляет 150 рублей за каждую «лошадь» под капотом. В итоге, например, для одной из самых популярных версий Mercedes-Benz M-класса (3.5 л / 272 л.с.) транспортный налог составит 40 800 рублей. А если мощность не превышает 250 л.с., то ставка вдвое меньше. К примеру, транспортный налог для машины с 249-сильным двигателем (Cadillac SRX) — 18 675 рублей.Так вот, у всех перечисленных моделей в гамме были версии до 250 сил. Но в случае с BMW, Porsche, Mercedes-Benz и Range Rover придется довольствоваться только дизелем. Если же этот вариант неприемлем, то смотрите на Audi, Lexus, Infiniti и Cadillac — у них есть относительно маломощные бензиновые модификации.

Мнение эксперта

Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто:

По данным Авито Авто, средняя стоимость премиальных кроссоверов от 8 до 12 лет на российском рынке составила 950 000 рублей. В сравнении с 2019 годом средняя стоимость этих моделей выросла на 11,8%.

Среди факторов, повлиявших на динамику средних цен в сегменте, — повышение спроса на вторичном авторынке на фоне роста цен на новые автомобили и дефицита в автосалонах, причиной которых в свою очередь стали пандемия коронавируса и валютные колебания.

Несмотря на рост цен, продажи премиальных кроссоверов в возрасте от 8 до 12 лет за 2020 год выросли на 17,8%. Показатели рассчитаны на основе анализа данных о продажах кроссоверов Audi, Volvo, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, Buick, Audi, Cadillac, Infiniti, Acura, Mini, Volvo, Land Rover, Lincoln, Porsche, Alfa Romeo, Volkswagen.

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Приобретая кроссовер за 1,5 миллиона, нужно тщательнейшим образом проверять не только актуальное техническое состояние автомобиля, но и его сервисную историю, и держать в запасе еще 150 000 — 200 000 на комплексное ТО после покупки, на страхование автомобиля, топливо и внушительный транспортный налог. Серьезный автомобиль требует серьезного подхода даже в 10-летнем возрасте.

Из всех вышеперечисленных моделей, я бы рекомендовал присмотреться, прежде всего, к Лексусу: проблем и расходов в большинстве случаев будет все же меньше. Как и понтов. А может, ну их, эти понты? За 1,5 миллиона можно купить и новый автомобиль. Конечно, не такой престижный, но зато — может быть — менее требовательный.

Фото: «За рулем», фирмы-производители

Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты

Какую бы модель вы ни выбрали, придется потратить дополнительные 150–200 тысяч в первые же месяцы.

Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219302Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219303Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219301Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219306Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219307Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219304Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219305Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219326Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты
Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты

Какую бы модель вы ни выбрали, придется потратить дополнительные 150–200 тысяч в первые же месяцы.

Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219302Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219301Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219304Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219303Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219305Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219307Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219306Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219326Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты — фото 1219308Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты
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