...разборками, штрафами и даже требованием вернуть все в исходное состояние.

Ситуация 1: Двор многоквартирного дома (придомовая территория)

Если вы решили заасфальтировать дорогу во дворе многоэтажки, то первым делом необходимо выяснить, в чьей собственности находится придомовая территория. Сделать это можно, направив запрос в Росреестр. В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, придомовая территория принадлежит владельцам всех квартир и других помещений в равных долях. Следовательно, дорога, пролегающая внутри двора, является общим имуществом многоквартирного дома. Но в нашей стране до сих пор немало домов, придомовые территории которых не были в свое время сформированы и не перешли во владение жильцов. В таком случае необходимо будет пройти процедуру межевания, аналогичную той, что предусмотрена для частных домов и загородной недвижимости.

Что делать?

У вас есть два варианта.

Первый — стимулировать свою управляющую компанию заявлением на имя руководителя о необходимости проведения ремонта асфальтового покрытия дороги внутри двора. Ведь по закону эта организация ответственна за надлежащее содержание общего имущества (Постановление Правительства РФ №491). Если это не возымело эффекта, собственники жилья вправе отремонтировать дворовую дорогу самостоятельно. Но надо понимать, что это долгий и достаточно трудный путь.

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Если придомовая территория оформлена в собственность жителей дома, с местной администрацией согласовывать ремонт дороги не нужно. Достаточно провести внеочередное собрание жильцов, на котором больше 50 процентов голосов будет в пользу ремонта. Важно заручиться поддержкой как можно большего количества собственников и вовлекать их в процесс ремонта. Бывает так, что уже после укладки асфальта появляется группа недовольных граждан, которая начинает писать жалобы в Роспотребнадзор с требованием проверить, все ли законно. В итоге добрые намерения перерастают в многолетнюю соседскую вражду.

Чтобы оценить фронт работ и выяснить их примерную стоимость, можно пригласить независимого эксперта. Это удовольствие не из дешевых: например, в Москве такие услуги обойдутся в среднем в 15 тысяч рублей (точная сумма рассчитывается индивидуально. — Прим. ред.). Заниматься сбором средств на ремонт будет специальная комиссия в составе не менее трех человек под председательством домового комитета. Она формируется на добровольной основе и регистрирует каждый взнос, поступивший от жильцов.

Ищем шабашников?

Доверять укладку асфальта во дворе следует только профессионалам. Но это еще не гарантия, что дорога будет отремонтирована в соответствии с установленными стандартами. Лучше перестраховаться и пригласить независимого эксперта для приемки работ. Он выдаст вам заключение о том, что качество дорожного покрытия соответствует ГОСТам и СНиПам. Документ будет вашим главным аргументом в случае нападок со стороны контролирующих органов.

Как вернуть деньги?

После того как ремонт закончен, нужно направить заявление в управляющую компанию с требованием возмещения всех понесенных расходов. Обязательно приложите к нему копии договоров и квитанции об оплате услуг подрядчика и экспертов. Если в течение 30 дней вы не получили ответа или УК отказывается платить, вы вправе обратиться в надзорные органы (главный из них — прокуратура), а также в суд.

Может, проще взять лопату?..

Может показаться, что мы слишком усложнили процесс асфальтирования дороги — не проще ли вооружиться лопатой, мастерком или пистолетом для гудрона, чтобы самостоятельно залатать дорожные ямы? Так будет дешевле и быстрее… Но, рассуждая в таком ключе, вы рискуете не только понести дополнительные денежные затраты, но и навредить своим же соседям.

Мнение эксперта

Сергей Коломиец, адвокат правового центра «Человек и закон»:

«Ответственность за самовольный ремонт дороги российским законодательством не предусмотрена. Однако гражданин, не имеющий ни специального образования, ни навыков и допусков для проведения дорожного ремонта, может быть привлечен к ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ „Повреждение дорог“. Она влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Законодатель считает, что непрофессиональные действия по укладке дорожного полотна создают угрозу безопасности дорожного движения. Простой пример: некий гражданин увидел яму и забросал ее щебнем. Проехала машина, и из-под колес этот щебень разлетелся в разные стороны — хорошо, если при этом никого не заденет и пострадают только другие автомобили. В результате человек, который заделал яму, пребывает в уверенности, что совершил благое дело. По факту он причинил ущерб окружающим».

Ситуация 2: Дачный участок (СНТ)

С ремонтом дорог в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) дело обстоит куда проще. Те, что пролегают внутри СНТ, являются имуществом общего пользования всех его членов и одновременно общей собственностью. Это означает, что содержать дороги и поддерживать их состояние собственники участков должны самостоятельно.

Что делать?

Решение организовать ремонт принимается на общем собрании, которое проводится с периодичностью раз в год. Члены товарищества обсуждают способ ремонта, после чего назначаются ответственные лица, которые будут курировать сбор средств и проведение самих работ. Чем вы будете отсыпать дорогу, — щебнем, асфальтовой крошкой или песком, — значения не имеет. Получать специальные разрешения у муниципалитета на это тоже не требуется. Все ограничивается только фантазией и заложенными в бюджете СНТ средствами. И, конечно же, не следует пренебрегать строительными нормами.

СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения (с Изменением N 1) 5.7* На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м;

для проездов — не менее 9 м;

минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м;

ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц — не менее 7,0 м, для проездов — не менее 3,5 м.

А в чем подвох?

Сложности могут возникнуть только в том случае, если отрезок дороги внутри СНТ принадлежит муниципалитету или частному лицу. Прежде чем начинать ремонтные работы на таком участке, необходимо получить согласие собственника. Вряд ли у чиновников из местной администрации будут претензии, если вы залатаете дорожные ямы, не потратив ни единого бюджетного рубля. А вот частник запросто может выставить СНТ счет за порчу его имущества.

Мнение эксперта

Сергей Коломиец, адвокат правового центра «Человек и закон»:

«У любого собственника есть три основных правомочия: пользования, владения и распоряжения. Свое имущество он содержит в том виде, в котором ему нравится. Захочет — машину поставит или заасфальтирует, а то и вовсе выроет на участке пруд. Здесь нужно исходить из конкретной ситуации и выяснять, как так получилось, что дорога общего пользования отошла в частную собственность. Участникам СНТ придется либо договариваться с собственником о ремонте, либо решать вопрос через суд».

Ситуация 3: Частный дом (земли под ИЖС)

Будучи собственником земельного участка, вы вправе планировать его ландшафт так, как сочтете нужным. Но и здесь важно соблюсти некоторые требования. Например, самовольный спил столетней сосны, которая мешала проложить дорожку к дому, грозит не только штрафом, но в некоторых случаях даже уголовной ответственностью (ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»).

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Иная картина складывается с подъездными путями, ведь они вам не принадлежат — вы приобретаете только сам участок под ИЖС. За его границами находятся либо другие участки, либо муниципальная земля.

Что делать?

Алгоритм действий примерно такой же, как и в случае с СНТ. Необходимо выяснить, кто именно является собственником участка, по которому пролегает дорога. Данные кадастрового учета можно посмотреть на Публичной кадастровой карте Росреестра, а чтобы узнать данные о собственнике, заказываем из ЕГРН выписку об объекте недвижимости.

Если собственником является частное лицо, то мы либо договариваемся «по-человечески», либо решаем вопрос с ремонтом дороги уже в суде. Если земля муниципальная, вам потребуется получить у чиновников разрешение на проведение работ, согласованный проект и технические условия. Без согласования никакие манипуляции совершать нельзя. Ваши действия могут быть трактованы как возведение самовольной постройки, а это уже статья 222 ГК РФ. Виновник должен будет привести участок в прежнее состояние и возместить причиненные убытки.

Мнение эксперта

Сергей Коломиец, адвокат правового центра «Человек и закон»:

«Если дорожное покрытие не соответствует требованиям стандартов безопасности, вас могут заставить демонтировать его за свой счет. Предположим, дорога принадлежит местной администрации. Если собственник считает, что ремонт был произведен неправомерно, он вправе обратиться к вам с предписанием об устранении выявленного нарушения. В случае отказа администрация через суд обяжет вас устранить то, что вы „наваяли“. Это может вылиться в такие расходы, что вы сами будете не рады, что все это затеяли».

И вот что в итоге

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Есть разные способы борьбы с бездорожьем. Можно забросать муниципалитет жалобами и требованиями произвести ремонт. Можно просто ждать, что все само собой образуется. А можно проявить инициативу и самому заасфальтировать дорогу.

Какой из этих способов самый действенный, не скажет никто — все зависит от конкретного случая. Но уж если вы заняли позицию «я сам», то подойдите к вопросу с умом и обязательно привлеките к работе специалистов. Одного желания привести дорогу в порядок мало — нужны еще возможности (в том числе финансовые), время и профильные знания. Вы ведь наверняка хотите как лучше? Тогда сделайте так, чтобы не получилось, как всегда.

О том, куда жаловаться на дорожников, которые кладут асфальт в снег, можно прочитать здесь.

А если вы разбили подвеску в дорожной яме и хотите получить компенсацию, то вот тут есть пошаговая инструкция.

Фото: depositphotos.com