Куда жаловаться на укладку асфальта в снег и дождь

«Дорожная инспекция ОНФ» обратилась к гражданам с просьбой сообщать об укладке асфальта в снег и дождь.

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Начался сбор обращений граждан по поводу неправильной укладки асфальта, который ведется в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Согласно техническим требованиям, укладывать асфальт нельзя в дождь, снег и при минусовой температуре.

«Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли. Ведь вряд ли мы найдем дорожника, которому понравится делать брак, так что всегда стоит разбираться с причинами. А причинами могут быть позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики, — отметил координатор проекта „Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог“, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев. — Просим всех неравнодушных граждан сообщать нам о случаях нарушения технологии, чтобы мы вместе усилили контроль за дорожными работами».

Сообщить о нарушении технологий можно тремя способами — на сайте проекта, в мобильном приложении, а также в соцсетях.

Для этого нужно на сайте проекта зайти в раздел «Хочу отметить дорогу». В соцсетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram) следует найти страницу проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и оставить на ней пост (ВКонтакте — через «Предложить новость»), добавив хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег (в Instagram — @dorogirussia). В мобильном же приложении проекта, которое можно скачать в App Store и Google Play, жалобу можно подать в разделе «Асфальт в дождь/снег». Если эти способы неудобны, то можно отправить жалобу на электронную почту help@dorogi-onf.ru.

Чтобы сообщение было принято и появилось на сайте, следует приложить фотографии или видео, указать точное время и место укладки асфальта.

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