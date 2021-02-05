Все за 600 000: Niva Legend или подержанный кроссовер

Возвращение Легенды: новинка в пяти комплектациях
Знаменитая тольяттинская Нива, выпускавшаяся с 1977 года, вернула свое имя, хоть и в несколько измененном варианте — теперь это Niva Legend (с 2006-го до начала 2021 г. модель была известна как Lada 4x4). Автомобиль только что сменил имя, а год назад прошла его масштабная модернизация.
Плюсы
Автомобиль получил новую панель приборов, центральную консоль, сиденья с более удобным профилем. В водительское кресло вшита боковая подушка безопасности (хотя фронтальной так и нет). Натяжную обивку потолка заменили формованной. Установлена более эффективная система микроклимата.
Есть трех- и пятидверные варианты внедорожника. Выпускается в пяти комплектациях.
Минусы
От основных родовых недостатков автомобиль так и не избавился. В нем по-прежнему неудобная посадка водителя (рулевая колонка никак не регулируется) и очень тесный задний ряд сидений.
Технически тольяттинский внедорожник не изменился. На него устанавливается все тот же прожорливый 1,7-литровый 83-сильный восьмиклапанник. И шумный: двигатель во всех режимах «давит на уши» тракторным тарахтением. Такой же громкий гул и от трансмиссии. И это несмотря на то, что появившиеся на Ниве пластиковые накладки немного снизили (на 2–3 дБ) внутренний шум.
Также в пассиве — низкая надежность. Недаром на эту модель Лада дает более короткую гарантию, нежели на переднеприводники: 2 года или 50 000 км пробега. Ну а заявленный заводом срок службы Нивы составляет всего 6 лет или 90 000 км.
Если вам все это в 2021 году кажется непостижимым, то вот возможные варианты на замену.
Suzuki Grand Vitara: лучший для бездорожья
Кроме того, Grand Vitara — единственный автомобиль в классе (за исключением совсем уж древней Тойоты RAV4), который можно приобрести с трехдверным кузовом. Короткие версии шли с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механикой. А вот пятидверки «заряжались» серьезнее: 2,0 л, 140 л.с. или 2,4 л, 169 л.с. Здесь альтернативой механике выступает 4-ступенчатый автомат. Да, передач в этом автомате немного, зато он слывет безотказным — ломается крайне редко, впрочем, как и Grand Vitara в целом.
Слабое место
Модель, «побегавшую» по отечественному бездорожью, стоит осмотреть на подъемнике. У всех моторов левая опора разбивается обычно к 70 000 км, слабые втулки стабилизатора, часто выходит из строя передний редуктор. Не реже чем раз в два года нужно мыть радиаторы, задняя дверь перекашивается из-за расположения на ней запаски.
Renault Koleos: надежный и практичный
За 600 тысяч рублей можно обнаружить 8-10-летний Koleos — первый кроссовер марки Renault. Автомобиль построен на одной платформе с Nissan X-Trail второго поколения, но стоит дешевле — в основном из-за скромного имиджа. Но ходовка у Колеоса крепкая. К кузову тоже вопросов нет.
Ниссановский двигатель 2.5 развивает 171 л.с. и отличается завидной надежностью. То же самое относится и к 6-ступенчатой механической коробке.
Самое же замечательное преимущество Колеоса — потрясающе функциональный интерьер. Помимо привычных ящичков-бардачков у него предусмотрены потайные ниши в полу, спинки задних сидений регулируется по углу наклона, а спинка переднего пассажирского кресла откидывается вперед, позволяя перевозить длинномеры. Практичные люди Колеосом будут довольны.
Слабое место
Перед покупкой не поскупитесь на диагностику вариатора. Если предыдущий владелец ездил неаккуратно, велик риск попасть на дорогостоящий ремонт. Но разговоры о тотальной слабости трансмиссии CVT все же далеки от истины: большинство владельцев ездят и горя не знают.
Skoda Yeti: эталон эргономики
За ту же сумму можно приобрести и стильный Yeti. Причем это будет уже рестайлинговый экземпляр (дебют — в 2013 г). С виду чешский кроссовер лишь немногим крупнее отечественной Лады 4х4, однако по простору в салоне он играет в другой лиге — рослый пассажир комфортно сядет за водителем. В Шкоде практически идеальная эргономика, а по оснащенности она ничем не хуже кроссоверов последних лет.
Кузов и подвеска у Yeti нареканий не вызывают.
Слабое место
- Три Нивы Трэвел будут разыграны среди участников Гран-при «За рулем» 2021. Участвуйте в голосовании и выигрывайте!