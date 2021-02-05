Все за 600 000: Niva Legend или подержанный кроссовер

Иномарки и комфортнее, и мощнее, и надежнее. Все они с немалым пробегом, но проживут все равно дольше Нивы.

Возвращение Легенды: новинка в пяти комплектациях

Знаменитая тольяттинская Нива, выпускавшаяся с 1977 года, вернула свое имя, хоть и в несколько измененном варианте — теперь это Niva Legend (с 2006-го до начала 2021 г. модель была известна как Lada 4x4). Автомобиль только что сменил имя, а год назад прошла его масштабная модернизация.

Плюсы

Автомобиль получил новую панель приборов, центральную консоль, сиденья с более удобным профилем. В водительское кресло вшита боковая подушка безопасности (хотя фронтальной так и нет). Натяжную обивку потолка заменили формованной. Установлена более эффективная система микроклимата.

Есть трех- и пятидверные варианты внедорожника. Выпускается в пяти комплектациях.

Минусы



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От основных родовых недостатков автомобиль так и не избавился. В нем по-прежнему неудобная посадка водителя (рулевая колонка никак не регулируется) и очень тесный задний ряд сидений.

Технически тольяттинский внедорожник не изменился. На него устанавливается все тот же прожорливый 1,7-литровый 83-сильный восьмиклапанник. И шумный: двигатель во всех режимах «давит на уши» тракторным тарахтением. Такой же громкий гул и от трансмиссии. И это несмотря на то, что появившиеся на Ниве пластиковые накладки немного снизили (на 2–3 дБ) внутренний шум.

Также в пассиве — низкая надежность. Недаром на эту модель Лада дает более короткую гарантию, нежели на переднеприводники: 2 года или 50 000 км пробега. Ну а заявленный заводом срок службы Нивы составляет всего 6 лет или 90 000 км.

Если вам все это в 2021 году кажется непостижимым, то вот возможные варианты на замену.

Suzuki Grand Vitara: лучший для бездорожья

Материалы по теме Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран Если для вас одним из важных качеств кроссовера является хорошая проходимость, то, пожалуй, лучшим вариантом на вторичке будет Suzuki Grand Vitara второго поколения (за 600 тысяч рублей предлагаются машины 2010–2012 годов выпуска). Во-первых, у нее не подключаемый, а постоянный полный привод с жесткой блокировкой межосевого и межколесных дифференциалов. Во-вторых — это один из немногих автомобилей сегмента с понижающей передачей. Так что бездорожья японский Grand не боится. Если для вас одним из важных качеств кроссовера является хорошая проходимость, то, пожалуй, лучшим вариантом на вторичке будет Suzuki Grand Vitara второго поколения (за 600 тысяч рублей предлагаются машины 2010–2012 годов выпуска). Во-первых, у нее не подключаемый, а постоянный полный привод с жесткой блокировкой межосевого и межколесных дифференциалов. Во-вторых — это один из немногих автомобилей сегмента с понижающей передачей. Так что бездорожья японский Grand не боится.

Кроме того, Grand Vitara — единственный автомобиль в классе (за исключением совсем уж древней Тойоты RAV4), который можно приобрести с трехдверным кузовом. Короткие версии шли с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механикой. А вот пятидверки «заряжались» серьезнее: 2,0 л, 140 л.с. или 2,4 л, 169 л.с. Здесь альтернативой механике выступает 4-ступенчатый автомат. Да, передач в этом автомате немного, зато он слывет безотказным — ломается крайне редко, впрочем, как и Grand Vitara в целом.

Слабое место

Модель, «побегавшую» по отечественному бездорожью, стоит осмотреть на подъемнике. У всех моторов левая опора разбивается обычно к 70 000 км, слабые втулки стабилизатора, часто выходит из строя передний редуктор. Не реже чем раз в два года нужно мыть радиаторы, задняя дверь перекашивается из-за расположения на ней запаски.

Renault Koleos: надежный и практичный

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За 600 тысяч рублей можно обнаружить 8-10-летний Koleos — первый кроссовер марки Renault. Автомобиль построен на одной платформе с Nissan X-Trail второго поколения, но стоит дешевле — в основном из-за скромного имиджа. Но ходовка у Колеоса крепкая. К кузову тоже вопросов нет.

Ниссановский двигатель 2.5 развивает 171 л.с. и отличается завидной надежностью. То же самое относится и к 6-ступенчатой механической коробке.

Самое же замечательное преимущество Колеоса — потрясающе функциональный интерьер. Помимо привычных ящичков-бардачков у него предусмотрены потайные ниши в полу, спинки задних сидений регулируется по углу наклона, а спинка переднего пассажирского кресла откидывается вперед, позволяя перевозить длинномеры. Практичные люди Колеосом будут довольны.

Слабое место

Перед покупкой не поскупитесь на диагностику вариатора. Если предыдущий владелец ездил неаккуратно, велик риск попасть на дорогостоящий ремонт. Но разговоры о тотальной слабости трансмиссии CVT все же далеки от истины: большинство владельцев ездят и горя не знают.

Skoda Yeti: эталон эргономики

За ту же сумму можно приобрести и стильный Yeti. Причем это будет уже рестайлинговый экземпляр (дебют — в 2013 г). С виду чешский кроссовер лишь немногим крупнее отечественной Лады 4х4, однако по простору в салоне он играет в другой лиге — рослый пассажир комфортно сядет за водителем. В Шкоде практически идеальная эргономика, а по оснащенности она ничем не хуже кроссоверов последних лет.

Кузов и подвеска у Yeti нареканий не вызывают.

Слабое место

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Делая выбор, стоит ответить себе на вопрос: насколько часто автомобилю придется штурмовать бездорожье? И если самый сложный путь, с которым предстоит столкнуться вашему полноприводнику, — грунтовка по дороге на дачу, выбирайте подержанные импортные кроссоверы. Они просторнее, экономичнее, динамичнее, комфортнее и прослужат дольше, чем новая Лада.

Стоит внимательно выбирать силовой агрегат. Версии с 7-ступенчатым роботом DSG с двумя сухими сцеплениями и у новой машины были ненадежны (такая трансмиссия шла в тандеме с турбомоторами 1.2 и 1.4, которые тоже не беспроблемные). Мокрая 6-ступенчатая коробка крепче. Она совмещалась с 1,8-литровым 152-сильным турбодвигателем, который весьма надежен. Ну а самым выносливым «сердцем» считается 1,6-литровый 110-сильный атмосферник, наибольший грех которого — повышенный масляный аппетит. Этот мотор, кстати, совмещается не только с механикой, но и с классическим 6-ступенчатым автоматом — простым и выносливым. Три Нивы Трэвел будут разыграны среди участников Гран-при «За рулем» 2021. Участвуйте в голосовании и выигрывайте!