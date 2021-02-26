Проверено «За рулем»: органайзер Sotra 3D

Вы любите поддерживать чистоту и порядок в багажнике, но производитель не предусмотрел ниши для хранения шоферского скарба? Тогда вам нужно приобрести в интернет-магазине «За рулем» органайзер Sotra 3D Lux Boot за 2720 рублей.
Сумка изготовлена из прочного и водостойкого материала — полиэстера с 3D-формовкой, которая позволяет хорошо держать заданную форму. Размеры 81×30×31 см дают возможность перевозить с собой средства по уходу за автомобилем и разместить набор инструмента.
Сетчатые карманы, разделители и резиновые стяжки помогут удобно распределить и закрепить все необходимое. Органайзер открывается на две стороны при помощи молнии или по центру на застежке-липучке.
- Фонарь, острый нож, сверток полиэтилена... — все эти вещи и много других должны быть в багажнике автомобиля, водитель которого собирается в дальнюю дорогу.
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