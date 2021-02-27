Lada Largus после 134 500 км: барахлят дворники — журнал За рулем

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Lada Largus после 134 500 км: барахлят дворники

Режим с паузой ­не всегда срабатывает корректно.

Лада Ларгус

  • Изготовитель АВТОВАЗ
  • Год выпуска 2012
  • В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета 134 500 км

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Последнее время стал замечать, что режим работы стеклоочистителя с паузой ­не всегда включается. Переводишь рычаг в режим «пауза»… и пауза затягивается. Лишь когда автомобиль тряхнет на неровностях или я подергаю рычаг, очиститель ветрового стекла срабатывает. Остальные режимы работают нормально — скорее всего, причина в плохом контакте.


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У Ларгуса это уже не первая неприятность с дворниками. Хорошо, что к контактной группе можно подобраться, не снимая привод: достаточно убрать решетчатую облицовку, которая крепится одним пистоном.


Надо разобрать рычаг и попытаться устранить неисправность своими силами. Новый-то стоит почти 3000 рублей, а бэушный — от 1000 рублей.


А вы сталкивались с такой проблемой? Пишите в комментариях.



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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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