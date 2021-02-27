Lada Largus после 134 500 км: барахлят дворники

Лада Ларгус
- Изготовитель АВТОВАЗ
- Год выпуска 2012
- В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета 134 500 км
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Последнее время стал замечать, что режим работы стеклоочистителя с паузой не всегда включается. Переводишь рычаг в режим «пауза»… и пауза затягивается. Лишь когда автомобиль тряхнет на неровностях или я подергаю рычаг, очиститель ветрового стекла срабатывает. Остальные режимы работают нормально — скорее всего, причина в плохом контакте.
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У Ларгуса это уже не первая неприятность с дворниками. Хорошо, что к контактной группе можно подобраться, не снимая привод: достаточно убрать решетчатую облицовку, которая крепится одним пистоном.
Надо разобрать рычаг и попытаться устранить неисправность своими силами. Новый-то стоит почти 3000 рублей, а бэушный — от 1000 рублей.
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