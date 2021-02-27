Lada Largus после 134 500 км: барахлят дворники

Режим с паузой ­не всегда срабатывает корректно.

Лада Ларгус

Изготовитель АВТОВАЗ

АВТОВАЗ Год выпуска 2012

2012 В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года

с августа 2012 года Пробег на момент отчета 134 500 км

Последнее время стал замечать, что режим работы стеклоочистителя с паузой ­не всегда включается. Переводишь рычаг в режим «пауза»… и пауза затягивается. Лишь когда автомобиль тряхнет на неровностях или я подергаю рычаг, очиститель ветрового стекла срабатывает. Остальные режимы работают нормально — скорее всего, причина в плохом контакте.