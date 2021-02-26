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Качественные запчасти с европейских авторазборок — для ремонта и для тюнинга. Оригинальные детали для автомобилей и мотоциклов старше 2000 года вы больше нигде не найдете!

«Автостронг» представлен на рынке с 2011 года, за это время компания зарекомендовала себя на рынке запчастей в Беларуси (https://autostrong-m.by) и России (https://autostrong-m.ru) с лучшей стороны.

Возможности официального сайта

В каталоге авторазборки представлены запчасти для восстановления выхлопной системы, двигателя, системы кондиционирования, трансмиссии и подвески. Есть широкий выбор электрооборудования, деталей кузова, салона, оптики. На сайте представлены, в том числе, оригинальные запчасти для автомобилей старше 2000-х годов, которые невозможно найти в магазине.

Купив б/у запчасти с авторазборки из Европы, покупатель получит качественный продукт по невысокой цене. Это гораздо выгоднее и быстрее по сравнению с заказом деталей у официальных дилеров. Доставка осуществляется по Беларуси (бесплатно) и России (транспортными компаниями).

Заказать б/у запчасти из Европы можно не только для ремонта, но и для тюнинга. На сайте представлены диски, шины, различные комплектующие и аксессуары для улучшения интерьера или экстерьера автомобиля.

Ключевые преимущества интернет-магазина

Большой выбор запчастей разных ценовых категорий.

Полная информация о детали и аналогах.

Гарантия качества — вся продукция проверяется перед реализацией.

Гибкие возможности доставки.

Возможность оптовых закупок.

Помощь в подборе запчастей ежедневно с 8:00 до 21:00.

Online-чат с менеджерами компании.



You-Tube канал

У компании «Автостронг» есть свой YouTube-канал, где можно найти полезные обзоры на машины и отдельные автозапчасти. В видеороликах демонстрируются склады с автомобилями и мотоциклами, привезенными из Европы. Вы сами можете убедиться в отличном состоянии техники и отдельных запасных частей.

Резюме

С самого начала целью компании было предложить покупателям широкий спектр аксессуаров и автозапчастей. Спустя 10 лет работы можно с уверенностью констатировать — «Автостронгу» это удалось.