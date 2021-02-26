«Автостронг» представлен на рынке с 2011 года, за это время компания зарекомендовала себя на рынке запчастей в Беларуси (https://autostrong-m.by) и России (https://autostrong-m.ru) с лучшей стороны.
Возможности официального сайта
В каталоге авторазборки представлены запчасти для восстановления выхлопной системы, двигателя, системы кондиционирования, трансмиссии и подвески. Есть широкий выбор электрооборудования, деталей кузова, салона, оптики. На сайте представлены, в том числе, оригинальные запчасти для автомобилей старше 2000-х годов, которые невозможно найти в магазине.
Купив б/у запчасти с авторазборки из Европы, покупатель получит качественный продукт по невысокой цене. Это гораздо выгоднее и быстрее по сравнению с заказом деталей у официальных дилеров. Доставка осуществляется по Беларуси (бесплатно) и России (транспортными компаниями).
Заказать б/у запчасти из Европы можно не только для ремонта, но и для тюнинга. На сайте представлены диски, шины, различные комплектующие и аксессуары для улучшения интерьера или экстерьера автомобиля.
Ключевые преимущества интернет-магазина
- Большой выбор запчастей разных ценовых категорий.
- Полная информация о детали и аналогах.
- Гарантия качества — вся продукция проверяется перед реализацией.
- Гибкие возможности доставки.
- Возможность оптовых закупок.
- Помощь в подборе запчастей ежедневно с 8:00 до 21:00.
- Online-чат с менеджерами компании.
You-Tube канал
У компании «Автостронг» есть свой YouTube-канал, где можно найти полезные обзоры на машины и отдельные автозапчасти. В видеороликах демонстрируются склады с автомобилями и мотоциклами, привезенными из Европы. Вы сами можете убедиться в отличном состоянии техники и отдельных запасных частей.
Резюме
С самого начала целью компании было предложить покупателям широкий спектр аксессуаров и автозапчастей. Спустя 10 лет работы можно с уверенностью констатировать — «Автостронгу» это удалось.