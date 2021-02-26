Новый тип автоподстав на парковках: вы будете героем видео

Вам покажут ролик с ДТП, которое вы якобы не заметили.

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Мошенники начали использовать камеры видеонаблюдения в новых вариантах автоподстав. Пока никто из предприимчивых граждан не пойман, но инцидентов, похожих как две капли воды, фиксируется много — это говорит о том, что «пострадавшие» в них ненастоящие. Схема хорошо отработана в крупных городах на забитых машинами паркингах.

Видеокамера фиксирует происходящее на тесной стоянке, и путем нехитрых манипуляций ваш маневр на ней выставляется таким образом, что виновником легкого «притира», который вы якобы не замечаете, становитесь именно вы. Далее вам грозит лишение прав за оставление места ДТП — или возможность «договориться с пострадавшим».

При встрече мошенники предлагают посмотреть на состояние автомобиля жертвы. На нем обнаруживается царапина, которая фиксируется «потерпевшим»

Все нюансы того, как устроена новая автоподстава, а главное, что делать, если вы попали в такую ситуацию, мы разбираем на страницах свежего номера нашего журнала.

Подробности о новой автоподставе с камерой видеонаблюдения — в мартовском выпуске журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Иногда мошенники, напротив, ищут места без видеокамер — и разыгрывают перед жертвой целый спектакль.

Текст подготовлен по материалам публикации «Новая подстава: деньги или права» Петра Шкуматова.

Фото: depositphotos.com