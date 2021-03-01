«За рулем» в марте: новая автоподстава, Niva Travel 2021, утильсбор и цены — журнал За рулем

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«За рулем» в марте: новая автоподстава, Niva Travel 2021, утильсбор и цены

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №3/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Новые автоподставы — теперь на парковках и почти онлайн!
  • Беспилотники уже работают в Китае — а когда у нас?
  • Nissan Pathfinder пятого поколения и другие новинки.
  • Российский авторынок — итоги продаж в 2020 году.

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новый Renault Duster: турбо, механика — и дешевле Креты.
  • Lada Niva Travel — а что в ней нового?
  • Hyundai Santa Fe 2021: рестайлинг? Новая платформа!
  • Кроссовер Mazda CX-30 — от 1 650 000 рублей.

ЗР АКТИВ

  • Как живется электромобилям в Северной Европе.
  • Утилизационный сбор повышают. Что будет с ценами на машины?
  • Изменения в КоАП: повышение штрафов и прочие «прелести».

ЗР ТЕСТ

  • Обновленный Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 или Kia Sportage — что выбрать за 2,5 миллиона рублей?
  • Летние шины для недорогого автомобиля: испытываем дешевые и более дорогие.
  • Вернувшийся из небытия седан Chevrolet Nexia или бестселлер сегмента Renault Logan — что выгоднее для бюджета?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Рвем ремни ГРМ для вазовских 8-клапанных моторов — и выбираем самые надежные.
  • Экспертиза ЗР: очистители салона.
  • Если нужно 220 вольт: бортовые преобразователи напряжения.
  • Автоматический отключатель массы: нужен или нет?

ЗР РЕСУРС

  • «Каблучки» за 500 тысяч рублей: что взять на вторичке?
  • Новый Volkswagen Polo против десятилетнего Мерседеса GLK: одна цена и разные машины.
  • Выбираем б/у: Nissan Teana.
  • Вторые руки: Mitsubishi ASX.
  • Парк ЗР: Renault Arkana после полутора лет и 50 000 км; Geely Coolray — не все так гладко.

А также:

  • Автобус с уникальной электротрансмиссией: оригинал или копия иномарки?
  • Секреты Волги ГАЗ-23 с мотором V8 и автоматом от Чайки.
  • Фургончик Peugeot Partner собирают в Калуге. Как насчет качества?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

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