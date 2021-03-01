«За рулем» в марте: новая автоподстава, Niva Travel 2021, утильсбор и цены

Обновленный Hyundai Santa Fe: как Kia Sorento или лучше? Теперь Санта Фе базируется на той же архитектуре, что представленный недавно Kia Sorento. На Дмитровском автополигоне нам достался Санта, намотавший 30 000 км на ресурсных испытаниях. Бодр и не скрипит! Skoda Karoq: 5 причин похвалить (и 3 пожурить) Я проехал на нем 20 000 км. С большим удовольствием и интересом. Хотя нашлось несколько неисправностей, которые заставили напрячься. Лада Нива, Гранта и Ларгус, которых вы не видели Это полурамные грузовички грузоподъемностью до 900 кг и максимальной массой до 2100 кг. Делают их на базе вазовских моделей — Гранты, Ларгуса и классической Нивы.