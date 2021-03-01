«За рулем» в марте: новая автоподстава, Niva Travel 2021, утильсбор и цены

«За рулем» №3/2021 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Новые автоподставы — теперь на парковках и почти онлайн!
- Беспилотники уже работают в Китае — а когда у нас?
- Nissan Pathfinder пятого поколения и другие новинки.
- Российский авторынок — итоги продаж в 2020 году.
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новый Renault Duster: турбо, механика — и дешевле Креты.
- Lada Niva Travel — а что в ней нового?
- Hyundai Santa Fe 2021: рестайлинг? Новая платформа!
- Кроссовер Mazda CX-30 — от 1 650 000 рублей.
ЗР АКТИВ
- Как живется электромобилям в Северной Европе.
- Утилизационный сбор повышают. Что будет с ценами на машины?
- Изменения в КоАП: повышение штрафов и прочие «прелести».
ЗР ТЕСТ
- Обновленный Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 или Kia Sportage — что выбрать за 2,5 миллиона рублей?
- Летние шины для недорогого автомобиля: испытываем дешевые и более дорогие.
- Вернувшийся из небытия седан Chevrolet Nexia или бестселлер сегмента Renault Logan — что выгоднее для бюджета?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Рвем ремни ГРМ для вазовских 8-клапанных моторов — и выбираем самые надежные.
- Экспертиза ЗР: очистители салона.
- Если нужно 220 вольт: бортовые преобразователи напряжения.
- Автоматический отключатель массы: нужен или нет?
ЗР РЕСУРС
- «Каблучки» за 500 тысяч рублей: что взять на вторичке?
- Новый Volkswagen Polo против десятилетнего Мерседеса GLK: одна цена и разные машины.
- Выбираем б/у: Nissan Teana.
- Вторые руки: Mitsubishi ASX.
- Парк ЗР: Renault Arkana после полутора лет и 50 000 км; Geely Coolray — не все так гладко.
А также:
- Автобус с уникальной электротрансмиссией: оригинал или копия иномарки?
- Секреты Волги ГАЗ-23 с мотором V8 и автоматом от Чайки.
- Фургончик Peugeot Partner собирают в Калуге. Как насчет качества?
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!