«Залито на весь срок службы…»? Дилер вас обманул!

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Не верьте ему. Вечным бывает только двигатель. Да и тот — воображаемый.

Нет водителей, которые не заливают зимнюю омывайку. Почти нет водителей, которые забывают хотя бы иногда поменять масло. Однако очень многие верят продавцам, что мол, в трансмиссию и заглядывать не надо. А когда забытая всеми коробка начинает подвывать, переключаясь со скрежетом и запаздываниями, ее же и объявляют виноватой. Дескать, нужен ремонт.

Не ремонт был нужен, а замена жидкости!

Согрей себя сам

Знаете ли вы, что условия работы двигателя внутреннего сгорания гораздо более мягкие, чем у трансмиссии. Он быстро прогревается даже зимой, а потому сравнительно быстро выходит на желательный температурный режим работы. А вот трансмиссия согревает сама себя только за счет трения в подшипниках, шестернях и фрикционах. Поэтому зимой, когда мотор уже прогрелся, трансмиссия остается холодной и не вполне готовой к восприятию нагрузок. А, напротив, в жару температура рабочей жидкости автоматов и вариаторов может превышать температуру мотора на десятки градусов. Мало того, на долговечность смазочных материалов влияют высокие крутящие моменты современных моторов. Неудивительно, что рабочие жидкости при этом могут быстро утратить свои свойства.

Как загрязняются трансмиссионные жидкости

В классических механических коробках передач типа жигулевских к стальной пыли добавлялись частицы изношенных синхронизаторов — свою долю загрязнений стали вносить латунь, бронза, композитные материалы и т.п.

В АКП и вариаторах к этим загрязнителям присоединились продукты износа фрикционов.

К тому же агрегаты трансмиссии при циклах нагрев-охлаждение постоянно засасывают внутрь дорожную грязь и пыль. Это, конечно же, влияет на качество масла или жидкости в полости. Ситуацию обостряет эпизодическое преодоление водных преград. Даже если вы не любитель покорять бездорожье, а ездите только в городе... ну вы сами помните, что теперь в крупных городах бывает в туннелях летом после дождей. Вода может попасть в картер агрегата, отрицательно повлияв на его ресурс.

Стиль езды и ресурс

Усложнить жизнь трансмиссионным жидкостям помогают, конечно же, тяжелые условия эксплуатации машины. Пробки, езда по неровным и грязным дорогам, в сильные морозы, на короткие расстояния — по сути, это те же проблемы, которые заставляют нас чаще менять масло в двигателе.

Если вы живете в городе — у вас много коротких поездок и пробок. Если за городом — много пыли. Если ездите из города в город — высокие скорости. Проблемы настигают всех.

Средняя температура по больнице

Так нуждается ли трансмиссия современных автомобилей в замене рабочей жидкости или нет? Решающее слово — за производителями автомобилей. Их мнения зачастую не совпадают.

Например, в корейских автомобилях жидкость в механической коробке рекомендуется заменять каждые 120 000 км, а в автоматической — каждые 90 000 км. Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале у машин 4WD надо менять раз в 120 000 км.

В автоматической коробке передач одного японского бизнес-седана жидкость следует проверять раз в 40 000 км и, при необходимости, заменять. Жидкость в автомате кроссовера этого же производителя также проверяется раз в 40 000 км и при необходимости меняется. А вот масло в переднем и заднем редукторах заменяется принудительно каждые 40 000 км, а проверяется (и может быть заменено по результатам) раз в 20 000 км.

У некоторых китайских производителей требования более жесткие: для механических коробок, а также для роботов рекомендуют первую замену уже после пробега в 10 000 км (или через год). Далее, в зависимости от модели, — каждые 30 000 — 40 000 км (или раз в 3 — 4 года). При тяжелых условиях эксплуатации срок может сокращаться до 20 000 км (или 2 лет).

Какой бренд предпочесть?

Необходимая рекомендация для того или иного продукта — наличие его одобрения автопроизводителем. Без такого одобрения вы используете продукт на свой страх и риск. Если вдруг что-то пойдет не так, в сервисе посмотрят укоризненно. Оно вам надо?

Другой важной характеристикой производителя любых, а не только трансмиссионных жидкостей, является его сотрудничество с производителями агрегатов.

Примером может служить компания Idemitsu Kosan Co, которая более 25 лет работает с самыми крупными японскими производителями трансмиссий AISIN и JATCO. Это дает возможность выпускать продукцию, соответствующую многим спецификациям, а также производить оригинальные жидкости для первой заливки и сервисного обслуживания.

Один из самых популярных продуктов компании — трансмиссионные жидкости для автоматических коробок передач и вариаторов. Эти синтетические жидкости соответствуют требованиям спецификаций многих автопроизводителей. Например, GM, Toyota, Honda, Mazda, Subaru, BWM, VW\AUDI и других.

Продукция компании обеспечивает надежную защиту от преждевременного износа коробок и вариаторов, обладает высокой устойчивостью к пенообразованию, обеспечивает стабильность характеристик при тяжелых нагрузках и высоких температурах.

Жидкости Idemitsu можно применять вместо оригинальных жидкостей для АКП GM, Toyota, Honda, Mazda, Subaru, BWM, VW\AUDI и других автомобилей.

Хорошей вам дороги! И при случае спросите дилера: «Точно менять не надо?» Посмотрите на его реакцию, усмехнитесь и сделайте по-своему. Теперь вы знаете, как именно.

4+1 Полагаем, вы задумались после статьи, что давно (или вообще никогда?) не меняли жидкости в трансмиссии. Есть хорошее предложение: покупаете в марте четыре литра трансмиссионного масла Idemitsu — получаете один литр в подарок. И должны обратить внимание, что в акции участвуют лимитированное количество магазинов, а количество промо-пакетов ограничено! Есть смысл поторопиться и стать обладателем лимитированной серии промо-наборов со смазочным маслом от Idemitsu для трансмиссии!