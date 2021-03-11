В процессе общения с инспектором у меня возник конфликт из-за того, что его бляха была под желтым жилетом. На мое замечание он сказал, что на жилет ее некуда прикреплять, и, если мне надо, я могу спросить у него его должность и фамилию. Написал в районную ГАИ, но ответа не получил. Поясните, зачем нужна бляха, если ее все равно не видно?
Э. Лозинский, Пермский край
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения (приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664) требует, чтобы в процессе несения службы сотрудники находились в форменном обмундировании, имели служебное удостоверение и нагрудный знак.
При этом Правилами ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия (приказ МВД России от 17 ноября 2020 г. № 777) установлено, что сотрудники, имеющие специальные звания полиции, при несении службы носят нагрудные знаки, в том числе, на жилете сигнальном и куртке сигнальной. Нагрудные знаки крепятся посредством булавки к левому нагрудному карману.
Так что ваше замечание вполне обоснованно. Информацию о данном факте, а также о вашей предыдущей жалобе в территориальный орган Госавтоинспекции (дата, адресат) предлагаю направить в ГУОБДД МВД России для проведения соответствующей проверки и принятия мер реагирования.
- Оштрафовать могут и за подтекающее масло.
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