Даже если сотрудник ГИБДД одет в сигнальный жилет, нагрудный знак должен крепиться поверх жилета.

В процессе общения с инспектором у меня возник конфликт из-за того, что его бляха была под желтым жилетом. На мое замечание он сказал, что на жилет ее некуда прикреплять, и, если мне надо, я могу спросить у него его должность и фамилию. Написал в районную ГАИ, но ответа не получил. Поясните, зачем нужна бляха, если ее все равно не видно?

Э. Лозинский, Пермский край

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения (приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664) ­требует, чтобы в процессе несения службы сотрудники находились в форменном обмундировании, имели служебное удостоверение и нагрудный знак.

При этом Правилами ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия (приказ МВД России от 17 ноября 2020 г. № 777) установлено, что сотрудники, имеющие специальные звания полиции, при несении службы носят нагрудные знаки, в том числе, на жилете сигнальном и куртке сигнальной. Нагрудные знаки крепятся посредством булавки к левому нагрудному карману.

Так что ваше замечание вполне обоснованно. Информацию о данном факте, а также о вашей предыдущей жалобе в территориальный орган Госавтоинспекции (дата, адресат) предлагаю направить в ГУОБДД МВД России для проведения соответствующей проверки и принятия мер реагирования.

Материалы по теме Адаптер вместо детского кресла — массовое заблуждение

Оштрафовать могут и за подтекающее масло.

ПДД предусматривают ряд штрафов за несоблюдение норм эксплуатации покрышек, включающие изношенность протектора, деформацию шин и дисков, повреждения, отсутствие крепежных болтов, неидентичность конструкции на одной колесной оси рисунка протекторов, модели шин, сезонным характеристикам. Избежать дополнительных расходов возможно: приезжайте за новыми шинами в магазин «За рулем» или заказывайте на интернет-портале.

Рекомендуем укомплектовать свой автомобиль огнетушителем не только для прохождения ТО, но и с более широкими допусками — А, В, С, Е. В набор автомобилиста от «За рулем» добавлен именно такой.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС