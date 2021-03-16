Даже если это произошло не по месту регистрации ТС, все легко решаемо. И представлять автомобиль на осмотр не требуется.

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Потерял водительские документы, поэтому необходимо получить новое свидетельство о регистрации на машину. Проблема в том, что машина зарегистрирована на меня в Калининграде, но пользуется ею брат, проживающий в Московской области, там же находится и машина. Может ли он обратиться в ГИБДД? Как решить вопрос с предъявлением машины на осмотр: можно ли показать её в Подмосковье, а переслать результаты в Калининград?

Максим, г. Калининград

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Вы усложнили проблему. Обратиться в Госавтоинспекцию для выдачи дубликата свидетельства о регистрации вправе как вы лично, так и ваш брат. Для этого ему потребуется соответствующая доверенность. Обращаться можно в любое регистрационное подразделение на территории Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осмотр транспортного средства проводится только при постановке транспортного средства на государственный учет, внесении в регистрационные данные транспортного средства изменений, связанных с заменой основного компонента транспортного средства или с изменением конструкции транспортного средства, а также с внесением сведений о дополнительной маркировке транспортного средства, внесении в регистрационные данные транспортного средства изменений, связанных с изменением цвета транспортного средства, и внесении в регистрационные данные транспортного средства изменений, связанных со сменой владельца транспортного средства.

Таким образом, для получения дубликата свидетельства о регистрации представлять автомобиль на осмотр не требуется .

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Оштрафовать могут и за подтекающее масло.

ПДД предусматривают ряд штрафов за несоблюдение норм эксплуатации покрышек, включающих изношенность протектора, деформацию шин и дисков, повреждения, отсутствие крепежных болтов, неидентичность конструкции на одной колесной оси рисунка протекторов, модели шин, сезонным характеристикам. Избежать дополнительных расходов возможно: приезжайте за новыми шинами в магазин «За рулем» или заказывайте на интернет-портале.

Рекомендуем укомплектовать свой автомобиль огнетушителем не только для прохождения ТО, но и с более широкими допусками — А, В, С, Е. В набор автомобилиста от «За рулем» добавлен именно такой.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС