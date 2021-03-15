Читатель «За рулем» столкнулся с проблемой запаха в салоне после перевозки кошки. Его опыт будет полезен всем.

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Бывает, что при перевозке кошки она не выдерживает стресса, а потом от сидения исходит сильный запах. Не помогают ни стиральный порошок, ни мыло, ни автохимия. Отличный результат дало средство из зоомагазина для мытья полов и игрушек. Если душок стойкий и сохраняется несколько недель, то можно использовать средство от запаха хорьков.

Автор А. Щипакина, г. Екатеринбург

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