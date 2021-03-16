Полигон для испытаний — третий ряд сидений редакционного Ларгуса, который мы за ненадобностью когда-то сняли с машины и поселили в подвале. Пора и ему поработать.

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Тканевую обивку легко испачкать. Пролитый кофе, размазанные крошки шоколада. А уж когда за дело берутся младшие члены экипажа! Никакая тряпка с последствиями не справится — нужен серьезный подход.

Тканевую поверхность мы разделили на секторы, выделив каждому проверяемому препарату персональный участок. Предварительно к застарелой грязи добавили смесь из растаявших шоколадных крошек и чипсов, растерев это безобразие изнанкой от банановой кожуры. В таком виде сиденья выдерживали трое суток. Затем поочередно попытались очистить каждый участок препаратами по инструкциям — и вот что получилось.

НА МОЙКУ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО? На мойке будьте готовы к тому, что машину вам вернут с мокрыми сиденьями — не со зла, а просто потому, что мойщикам некогда ждать, пока всё просохнет. В таких случаях пассажиров, по возможности, лучше пересадить на другие места, а водителю (если мыли именно его сиденье) есть смысл подложить какой-то коврик — хотя бы на первое время. Напоминаем, что на многих современных автомобилях обивка сидений держится на молнии, что делает её быстросъемной. Если соберетесь устроить домашнюю стирку, предварительно выверните обивку наизнанку — так меньше вероятность заработать свежие потертости.

Наше мнение

Триггерные упаковки нам представляются более удобными по сравнению с аэрозольными, поскольку позволяют рационально использовать средство, не боясь при этом залить пеной полсалона и себя в придачу. Хотя после обработки любым препаратом вместо грязного участка поначалу появляется большое темное пятно: только после его высыхания будет видно — исчезла грязь или нет.

В пересчете на единицу продукции, самым дорогим оказался немецкий препарат Liqui Moly (2,21 руб./мл), а самым доступным — российский Kult (0,26 руб./мл): разница почти на порядок.

Наше мнение по каждому очистителю — в фотогалерее, где они расположены в алфавитном порядке. Больше других понравился немецкий Sonax — триггерная упаковка позволяет точно дозировать препарат, который очень быстро удалил загрязнение. Отметим также американский Hi-Gear за хорошую «химчистку» и отечественный Kult за доступность в сочетании с удобством пользования и качество очистки.

Как обычно, напоминаем, что речь идет о конкретных образцах, а потому наши суждения не могут служить основанием для выводов обо всей одно­именной продукции в целом.

Astrohim AC-3446, Россия. Химчистка салона Примерная цена 320 ₽

Объем 650 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,49 ₽/мл

Температурный диапазон +5˚С — +50˚С

Аэрозольный баллончик снабжен щеткой. Состав дает пену. Запах резковатый. С задачей справился хорошо. Рекомендуем. Eltrans El-040202, Россия. Очиститель обивки, ковров и велюра Примерная цена 320 ₽

Масса 400 г

Удельная стоимость единицы продукта 0,59 ₽/мл

Температурный диапазон —

Аэрозольная упаковка, есть щетка. Пена приличная. Запах слабый, с легкой отдушкой. А вот загрязнение удалил не очень убедительно: следы остались. Не рекомендуем. Felix, Россия. Очиститель обивки Примерная цена 155 ₽

Объем 400 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,39 ₽/мл

Температурный диапазон +5˚С — +28˚С

Аэрозоль со слабым лимонным запахом пенится не очень сильно, но с загрязнениями справился уверенно. Рекомендуем.

Fenom FN406, Россия. Сухая химчистка Примерная цена 175 ₽

Объем 335 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,52 ₽/мл

Температурный диапазон —

Аэрозоль имеет легкий запах отдушки. Пена обильная. Чистит хорошо. Рекомендуем. G-Power GP-506, Россия. Очиститель обивки Примерная цена 320 ₽

Объем 650 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,49 ₽/мл

Температурный диапазон —

Аэрозоль дает обильную пену. Запах слабый. Удивило указание «хранить при комнатной температуре»: с собой возить нельзя? Загрязнения одолел лишь частично. Не рекомендуем.

Hi-Gear HG 5200, США. Пенный очиститель для интерьера автомобиля Примерная цена 410 ₽

Масса 340 г

Удельная стоимость единицы продукта 1,20 ₽/мл

Температурный диапазон +10˚С — +30˚С

Аэрозоль имеет сильный аммиачный запах. Пена обильная. Цена высокая, но пятно одолел очень достойно. Рекомендуем. Kerry KR-977, Россия. Очиститель велюра и обивки салона Примерная цена 235 ₽

Масса 442 г

Удельная стоимость единицы продукта 0,53 ₽/мл

Температурный диапазон —

Аэрозольный баллон снабжен щеткой, которая «лохматит» обрабатываемую поверхность. Пена образует высоченный «столбик» над загрязнением. Прока в этом мы не увидели. Хранить нужно при температурах от 5 до 25˚ С. Пятно удалить не удалось. Не рекомендуем. Kult KLT-23, Россия. Очиститель универсальный Примерная цена 130 ₽

Объем 500 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,26 ₽/мл

Температурный диапазон —

Триггерная упаковка необычного вида: перед распылителем предусмотрена сеточка. Пены немного, запах очень слабый. Хранение — при комнатной температуре. Но с загрязнением препарат справился легко, да и цена привлекательная. Рекомендуем.

Lavr Ln 1400, Россия. Очиститель обивки салона Примерная цена 280 ₽

Объем 310 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,90 ₽/мл

Температурный диапазон —30˚С — +30˚С

Триггер почти не дает пены. Запах слабый. Приятно удивил широкий температурный диапазон. С пятном ­справился легко. Рекомендуем. Liqui Moly 7586, Германия. Пена для очистки обивки Примерная цена 410 ₽

Масса/объем 286 г/300 мл

Удельная стоимость единицы продукта 2,21 ₽/мл

Температурный диапазон —

Самый дорогой препарат в нашей выборке. Аэрозольная упаковка, обильная пена, средний запах. Грязь ­удалил легко. Рекомендуем.

Sonax, Германия. Универсальный очиститель салона Примерная цена 485 ₽

Объем 500 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,97 ₽/мл

Температурный диапазон рекомендовано беречь от замерзания

Триггер с фиксатором вообще не дает пены; раствор мыльный. Запах слабый. По эффективности очистки — один из лучших. Рекомендуем. STP, США. Многофункциональный пенный очиститель Примерная цена 310 ₽

Масса/объем 484 г/500 мл

Удельная стоимость единицы продукта 0,62 ₽/мл

Температурный диапазон —

Аэрозоль с неприятным запахом дает обильную пену. С пятном справился не полностью. Не рекомендуем. Turtle Wax, Испания. Сухая химчистка Примерная цена 520 ₽

Объем 400 мл

Удельная стоимость единицы продукта 1,30 ₽/мл

Температурный диапазон —

Этот аэрозольный баллон, снабженный щеткой, рекомендовано хранить при температуре от 3 до 25˚ С. Запах напоминает ароматизатор типа «елочка». Пена обильная, но чистит не ахти. И цена высокая. Не рекомендуем.