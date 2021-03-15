Genesis GV80: тест корейского премиум-кроссовера

Причем это первый в истории премиальный кроссовер из Кореи. Genesis GV80 размером схож с большими паркетниками, вроде BMW X5, а вот стоит как BMW X3.

Большой и стильный

Габариты GV80 — два на пять метров, как у именитых больших немецких кроссоверов, вроде BMW X5 или Audi Q7. Для нашего рынка доступны не только пяти-, но и семиместные версии — этим могут похвастаться далеко не все автомобили такого размера.

Выглядит модель фешенебельно и дорого. При этом никого не копирует — благодаря уникальному дизайну «корейца» узнаешь в потоке, что называется, и днем и ночью.

Цепляет взгляд гигантская решетка радиатора в форме гербового щита. Эту же форму повторяют и насадки выпускной системы.

Еще одна стилистическая фишка модели — двойные полосы. Они начинаются на фарах, продолжаются в виде двух накладок на передних крыльях и завершаются на задних фонарях.

Двигатели — наддувные и мощные

Бензиновых моторов два: четырехцилиндровый 2.5 мощностью 249 л.с. и 3,5-литровый V6 мощностью 379 л.с.

У этих агрегатов интересная комбинированная система впрыска. Форсунки установлены и во впускном трубопроводе, и в камере сгорания (комбинация распределённого и непосредственного впрыска). Форсунки в камере сгорания подключаются при высоких нагрузках.

В линейке представлен и дизель — рядная трехлитровая «шестерка» мощностью 249 л.с. По соотношению отдачи и расхода этот двигатель оптимален.

Несмотря на гламурную внешность, на бездорожье Genesis GV80 неплох. А вот на асфальте понимаешь, из-за чего автомобиль сильно дешевле европейских конкурентов — в ездовых повадках он все же уступает.

Пятиметровый, массой в две с половиной тонны GV80 с дизелем набирает «сотню» меньше, чем за 8 секунд! Топлива при этом потребляет в среднем около 10 литров на 100 км.

Коробка передач для всех моторов единая — восьмиступенчатый автомат. Он способен выдержать крутящий момент до 700 Нм, тогда как у всех двигателей этот показатель ниже. Вывод: коробка работает с запасом и проблем с надежностью быть не должно.

Управление трансмиссией отдано не традиционному селектору, а шайбе.

Паркуется сам и даже подъезжает к водителю

Ассистенты парковки сегодня встречаются не только на премиальных, но и на массовых моделях. Но у GV80 возможности автопарковщика расширены.

В самых дорогих версиях стоит удаленная интеллектуальная система помощи при парковке RSPA (Remote Smart Parking Assist).

Водитель может выйти из автомобиля — GV80 аккуратно припаркуется сам. Для этого нужно на малой скорости (порядка 20 км/ч) проехать мимо желаемого места парковки, чтобы автомобиль его увидел. Затем выйти и нажать соответствующую клавишу на смарт-ключе. Датчики распознают не только другие машины, но и все препятствия — столбики, заборы, людей. Если кто-то внезапно «выскочит» перед движущимся автомобилем, тот немедленно остановится.

Можно и подогнать машину к себе, на просторное и удобное место. Приятная опция, особенно если под водительской дверью глубокая лужа или рядом «притерся» грязный автомобиль.

Кроссовер без водителя аккуратно паркуется и выравнивается, чтобы оставить как можно больше места для других автомобилей. Очень непривычное зрелище!

Внутри — дорого и технологично

Приборная панель с эффектом объемного изображения — интересное и необычное решение, которое пока не встретишь в других машинах.

Уровень комфорта внутри впечатляет. Спереди двойное остекление, тройные контуры дверных уплотнений и толстая шумоизоляция — все это сказывается на акустическом комфорте. В топовых версиях доступна прекрасно звучащая акустика Lexicon.

Любопытная опция — виртуальная приборная панель с 3D-эффектом. В верхнюю часть вмонтированы два датчика, они следят за глазами водителя, каждый за «своим». Объемное изображение формируется в зависимости от направления взгляда. При желании стереоэффект можно отключить.

Интерьер скроен из очень качественных материалов. Мягкий пластик встречается даже в нижней части дверной обивки. Палитра цветов обивки широкая. 15-дюймовый экран медиасистемы доступен уже в базовой версии.

Миллион в запасе

Если закрыть глаза на некоторые несущественные огрехи, можно с уверенностью сказать: никогда еще корейские модели не приближались так плотно к «немцам» по качеству и комфорту.Цена при этом у GV80 существенно ниже. Базовая версия с хорошим оснащением и 249-сильным бензиновым мотором стоит 4 350 000 рублей. Например, BMW X5 или Audi Q7 в похожих комплектациях — дороже почти на миллион.