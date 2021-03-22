Конечно, в анкете нельзя давать развернутые ответы, почему вы сделали такой выбор. А нас интересуют именно подробности.
Поэтому расскажите, что вы думаете о Geely Tugella. Было бы круто, если бы вы придерживались тех же критериев, по которым голосовали во время анкетирования Гран-при «За рулем». Мы говорим о дизайне (как выглядит), технике (как Тугелла сделана), практичности (насколько подходит для ваших дорог и ваших запросов).
Избранные места из переписки с читателями (с дополнениями и комментариями экспертов За рулем) будут опубликованы у нас на сайте.
Присылайте до конца недели заметки на электронную почту pimenov@zr.ru