8 средств по уходу за машиной весной: у вас все есть?

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Мы наконец запрятали подальше шапки и вновь носим ботинки без меха. Наши автомобили, конечно же, тоже переобуются (правда, чуть позже), но даже сейчас по ним заметно, что за зиму им изрядно досталось. Не сверкает кузов, уныло смотрит пластик, и вообще салон грустит.

Надо бы посетить солидную автомойку, заказав там комплексную услугу «на все деньги». Но это съест прилично и отнимет несколько часов жизни (а то и полный день, если возьмете полировку). А как ее не взять, если позади длиннющая зима с реагентами и перепадами температур? Однако денег жалко…

Впрочем, можно поступить иначе. В конце концов, ничего сложного в комплексном уходе нет — решительно всё можно сделать самостоятельно. А если подобрать отечественную автохимию, то и бюджет окажется даже скромным. При этом необязательно всё делать одновременно: никто не мешает нам сначала привести в порядок кузов, затем заняться салоном, потом уделить внимание шинам — ну, и так далее. В общем, разобьем проблему на микропробемы.

Начнем, конечно же, с кузова.

Защищаем и полируем

Кузов — не просто самый дорогой элемент автомобиля. Именно он «работает» лицом как машины, так и владельца. Лакокрасочное покрытие не всесильно — вот почему при уходе за машиной есть смысл после мойки применить «Защитное покрытие кузова полимерное» от RUSEFF. Препарат как бы запечатывает появившиеся за зиму микродефекты, одновременно защищая кузов от воздействия весенне-летних осадков и мощного солнечного ультрафиолета. При этом кузов возвращает первоначальный блеск, ну и аэродинамика становится чуть лучше.

Тем, кто предпочитает классические решения, стоит взглянуть на «Полироль воск карнаубы». Такое покрытие защитит машину от воздействия тополиных почек, капель дорожного битума, следов жизнедеятельности птичек и т.п. А после очередного дождя капельки воды будут собираться в шарики и быстро скатываться с кузова…

Ну а для тех, кому все время некогда, подойдет «Влажный полироль» RUSEFF — экспресс-средство для полировки как влажной, так и сухой поверхности кузова.

Полезное очернительство

Речь всего лишь о средствах для ухода как за шинами, так и за черными пластиковыми элементами экстерьера, а не то, что вы могли подумать...

Как известно, состав современной «резины» ушел вперед по сравнению с классической рецептурой полувековой давности. Ее сцепные и антиизносные качества значительно улучшены, однако не секрет, что долгожителями современные шины не назвать. Иными словами, им нужен постоянный уход.

Подходящим продуктом является «Полироль-уход чернитель шин» RUSEFF. Его разрабатывали с учетом особенностей климатических зон России. Назначение — не только придание колесам эффектного внешнего вида, но и защита от преждевременного старения. Он образует на поверхности шин защитную пленку, отталкивающую воду и грязь. Отметим, что препарат может использоваться для ухода за черными пластиковыми бамперами и решетками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами и брызговиками.

Салонные манеры

В салоне необходимо привести в божеский вид все виды обивки — тканевую, ворсовую, кожаную. К примеру, «Кондиционер кожи» защитит от выгорания, восстановит эластичность, предотвратит деформацию и растрескивание. А «Очиститель салона универсальный» оправдает название, удалив практически любую грязь на любой поверхности. При этом входящий в состав антистатик позволит очищенным поверхностям дольше оставаться чистыми.

Очень часто интерьер кажется неухоженным из-за неприглядного вида внутрисалонного пластика, который теряет лоск с каждым годом эксплуатации. «Полироль-очиститель пластика с матовым эффектом и ароматом винограда» — это новейшее отечественное экспресс-средство, предназначенное для обработки пластика и кожи в салоне, в том числе приборных панелей. Мало того, его можно использовать для неокрашенных бамперов и шин. Универсальное средство освежает цвет, маскирует мелкие дефекты и препятствует оседанию пыли, придавая антистатические свойства обрабатываемым поверхностям. Оно подходит для всех видов пластика.

Колесные диски

На них собирается вся грязь — пыль от тормозных колодок, ржавчины, смолы, сажи, нефтепродуктов и т.п. Обычные автошампуни с такими «клиентами» не справляются: нужен специальный «Очиститель колесных дисков». Отметим, что такой препарат, в отличие от многих аналогов, не имеет резкого запаха.

Какие еще проблемы?

Главное не в том, сколько еще проблем! Важнее то, что с помощью отечественной автохимии их можно решить! Например — подобрать шампунь как для бесконтактной, так и для ручной мойки из линейки препаратов, включающей разнообразные средства, в том числе — с добавлением воска. А также — очистить кондиционер, удалить ржавчину, приобрести стеклоомывайку — в ассортименте компании RUSEFF найдется средство любого назначения.

Не благодарите — просто пользуйтесь!