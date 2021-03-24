Возможно, подыскивает школу для своего сына. Но чаще всего хочет таким образом выяснить, сколько лет ребенку, которого вы перевозите.

Ситуация знакомая до боли. Вы везете чадо без детского кресла, вас останавливает инспектор и грозит оштрафовать. Штраф, кстати, немаленький. Его устанавливает статья 12.23. КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Для физического лица — 3000 рублей, для должностного — 25 000 рублей, для юридического — аж 100 000 рублей.

Вы не обязаны ничего доказывать, тем более — платить штраф на месте. Но чтобы не тратить время на лишние разговоры и не опоздать с ребенком в школу или на тренировку, лучше подготовиться заранее.

Способ 1. Показать документы

В законе не указано, каким именно способом сотрудник должен проверять возраст детей. Покажите свидетельство о рождении ребенка (кстати, оно не входит в список документов, которые водитель обязан возить с собой). Или свой паспорт, где есть записи о детях. Обычно этого бывает достаточно. Но встречаются особо въедливые сотрудники, которые не «верят», что в машине — именно ребенок, который записан в паспорте. Ведь фотографии наследника нет ни в свидетельстве о рождении, ни в вашем паспорте.

Единственный документ ребенка с фото — загранпаспорт (его нотариально заверенную копию многие юристы советуют возить в бардачке).

Способ 2. Спросить ребенка

Если документов нет, инспектор может задать несколько вопросов юному пассажиру. Спросит, как его зовут; сколько ему лет; кем вы ему приходитесь; убедится, что ребенок знает ваше имя. Если подросток отвечает правильно, уверенно и без страха, скорее всего, этим история и закончится.

Способ 3. Обжаловать постановление о нарушении

В крайнем случае, пусть инспектор составляет протокол. Вы имеете право не согласиться с постановлением о нарушении и доказать в установленном порядке, что нарушения не совершали. На подачу жалобы у вас 10 суток с момента получения копии постановления.

Что говорит закон?

По ПДД (п.22.9) ребенка до 7 лет можно перевозить с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Такие устройства — детские автокресла или бустеры (подушки без спинки).

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Детей от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить на переднем пассажирском сиденье автомобиля с использованием специальных детских удерживающих систем (устройств).

С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Достаточно пристегнуться штатным ремнем безопасности.

Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Штрафуют за возраст или за рост?

Говорят, что детей старше 12 лет нельзя возить без кресла, если их рост меньше 150 см. В ПДД такого ограничения нет, а 150 см — это просто минимальный рост, на который рассчитаны штатные ремни безопасности автомобиля. Но кроме закона есть и здравый смысл. Если ребенок ниже полутора метров, используйте хотя бы бустер. Для его безопасности и вашего спокойствия.

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Фото на заставке: depositphotos