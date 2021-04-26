Ехал из Ростова в Москву. После 400 километров пути остановил сотрудник ГИБДД и выписал протокол за то, что я «управлял транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками». А с какими еще знаками я мог управлять, если на дороге слякоть? Когда я протер при нем номер тряпкой, инспектора это не убедило, и штраф он все равно мне выписал.
Владислав, г. Ростов‑на-Дону
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— Действительно, частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за управление транспортными средствами с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.
При этом знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
Поэтому при плохих погодных условиях за чистотой регистрационных знаков приходится следить регулярно. Очевидно, что и вам следовало обеспечить их чистоту, не дожидаясь, когда на это обратят внимание сотрудники Госавтоинспекции. Тот факт, что вы очистили знаки, не аннулирует повод для возбуждения дела об административном правонарушении.
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Анна Шевелева и «За рулем»