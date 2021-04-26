Тот факт, что вы протерли знаки, когда вас остановил инспектор, от наказания не освобождает.

Ехал из Ростова в Москву. После 400 километров пути остановил сотрудник ГИБДД и выписал протокол за то, что я «управлял транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками». А с какими еще знаками я мог управлять, если на дороге слякоть? Когда я протер при нем номер тряпкой, инспектора это не убедило, и штраф он все равно мне выписал.

Владислав, г. Ростов‑на-Дону

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме Сохранил номер со старой машины — теперь мне его не отдают

— Действительно, частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за управление транспортными средствами с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

При этом знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Поэтому при плохих погодных условиях за чистотой регистрационных знаков приходится следить регулярно. Очевидно, что и вам следовало обеспечить их чистоту, не дожидаясь, когда на это обратят внимание сотрудники Госавтоинспекции. Тот факт, что вы очистили знаки, не аннулирует повод для возбуждения дела об административном правонарушении.

Все коды регионов на номерах — узнайте, откуда машина!

Недорогой автобокс Atlant Discovery 431 отличается повышенной жесткостью и полной герметичностью, вместительностью и прочностью, а значит, все ваши вещи будут в целости и сохранности.

Огнетушители под брендом «За рулем» одобрены для прохождения ТО и безотказны.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Анна Шевелева и «За рулем»