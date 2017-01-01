5 нововведений: вступил в силу очередной стандарт на автомобильные номера

Новый национальный стандарт на номера касается автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

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Стандарт ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Новый документ базируется на предыдущем стандарте ГОСТ Р 50577–93.

В очередном стандарте без изменений остались шрифты, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков.

Из нового:

Введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления — допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1. Уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов — сохранена структура и обозначение типа. Введен тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств. Введен тип знаков для внедорожных транспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств.

Разработка нового стандарта велась в Научном центре БДД МВД в 2017–2018 годах, сообщает РИА «Новости».

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Фото: Сергей Карпухин