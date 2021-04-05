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У редкого автовладельца никогда не разбивалось ветровое стекло. И не всегда тому виной серьезное ДТП. Случайно попавший камень — и на стекле появилась щербина, скол, а то и трещина. Нередко перед водителем встает вопрос: отремонтировать или заменить?

Давайте вместе со специалистами Carglass® разберемся, что такое ремонт и какой результат можно получить при ответственном подходе к решению этого вопроса.

Напомним, что лобовые стекла изготавливаются по технологии «триплекс», при которой два слоя стекла «склеиваются» с помощью PVB—пленки. При попадании в стекло постороннего предмета чаще всего разрушается внешний слой триплекса. В зависимости от того, где находится повреждение, а также его характера и размера, специалистами принимается решение о ремонте. Эксперты Carglass® рекомендуют: желательно сразу заклеить повреждение скотчем, чтобы не допустить попадания грязи внутрь стекла. Впрочем, этой проблемы легко избежать, если отремонтировать скол как можно быстрее. Оперативность важна не только с точки зрения возможного роста трещины: чем дольше вы будете затягивать с ремонтом, тем больше пыли и грязи попадет внутрь скола. Удалить их оттуда непросто.

Перед началом работы нужно определить критерии ремонтопригодности по стандарту Carglass®. Размер скола не должен быть больше 5- рублевой монеты и находиться ближе 6 см от края стекла. Также не стоит делать ремонт скола в прямой зоне видимости водителя. Кроме того, нельзя ремонтировать окна камер ассистентов помощи водителю (ADAS), т.к. любое даже незначительное искажение может привести к сбою в работе электронных помощников.

Почему это важно? Оборудование Glass Medic® гарантирует высокое качество выполнения работы только при соблюдении требований к размеру повреждения и месту ремонта. Ремонт нежелателен в зоне видимости водителя (это примерно по 20 см от осевой линии руля в каждую сторону), так как при восстановлении прочностных характеристик стекла полная прозрачность сохраняется не всегда и перед глазами водителя может остаться небольшой видимый след. Несмотря на это, после ремонта по технологии Glass Medic® стекло обладает необходимой прочностью для безопасной эксплуатации и прохождения технического осмотра.

Разберемся, как производится ремонт сколов по технологии Glass Medic® без сверления стекла. Убедившись, что скол подлежит ремонту, мастер подготавливает рабочую поверхность. Сначала снимаются возможные остаточные напряжения в месте ремонта. Далее при помощи оборудования ART® и RAS® производится очистка скола. Процедура полностью автоматизирована: по специальной программе инжектор заполняет поврежденный участок стекла очистителем, далее эвакуирует микрочастицы стекла и грязь под давлением до двух атмосфер. Цикл повторяется не менее шести раз. Контроль работы осуществляется визуально при помощи компактного зеркала, прикрепленного к лобовому стеклу со стороны салона автомобиля.

После очистки повреждение заполняется специальным высокомолекулярным полимером HPX4®. Это вещество имеет оптические свойства, схожие с автомобильным стеклом. Процесс ремонта так же управляется компьютерной программой и проходит в автоматическом режиме. После этого работа мастера по ремонту и установке стекол становится похожа на работу стоматолога: он удаляет избыточные остатки полимера с поверхности стекла, «запечатывает» место скола, применяет УФ-лампу для отвердевания полимера и полирует стекло. Тридцать минут — и стекло отремонтировано!

Carglass® уверен в своей технологии, поэтому гарантия на произведенный ремонт составляет 10 лет.

Как же быть, если ремонт скола невозможен? Тогда решение одно — замена. Здесь Carglass® сможет помочь, заменив стекло наиболее технологичным способом. Для срезания затвердевшего клея Carglass® применяет полимерную нить и оборудование собственной разработки Ezi—Wire®. Именно во время этой операции высок риск повреждения рамки кузова и деталей салона.

Чтобы полностью исключить такую возможность, Carglass® использует полимерную нить вместо жесткой металлической струны. Тщательная подготовка стекла к установке, фирменные расходные материалы, качественный герметик с часовым сроком полимеризации, а также специальные инструменты для его нанесения обеспечивают надежную адгезию нового стекла с кузовом, герметичность клеевого шва и долгую безопасную эксплуатацию автомобиля клиента.

При появлении повреждения на стекле не затягивайте с ремонтом — рано или поздно скол обязательно превратится в трещину. Стоимость качественного ремонта обычно в 3–7 раз дешевле установки нового оригинального стекла, так что всегда есть смысл обратиться в Carglass® и перестать беспокоиться о возможных расходах на замену. 30 минут — и прочность стекла полностью восстановлена!

О Carglass®. Международная сеть сервисных центров по ремонту и замене автомобильных стекол с собственными технологиями обслуживания. В России с 2010 года. www.carglass.ru