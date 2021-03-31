5 аргументов сесть на байк этим летом

Все зависит от того, что может дать человеку мотоцикл. А узнать это можно только на крупнейшем мотособытии — таком, как «МотоВесна 2021».

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В Европе мотовыставки проводятся осенью — чтобы производители могли заранее представить публике свои новинки и дать потенциальным покупателям время подумать, на чем бы они хотели ездить следующим летом.

В России подобный подход, увы, не работает — парад новинок у нас проходит весной, перед открытием сезона. Именно поэтому главное мотоциклетное событие нашей страны — выставка «МотоВесна» — традиционно проводится в апреле.

Показательные заезды — одна из самых интересных особенностей «МотоВесны»

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В этот раз экспозиция будет разбита на четыре тематические части:

бренд-зону — шоу гигантов индустрии, ведущих производителей техники, экипировки, запчастей и тюнинга ;

бизнес-зону , представляющую продукты и услуги компаний среднего и малого бизнеса ;

арт-раздел — территорию художников, ювелиров и дизайнеров ;

клубную часть — место встречи мотообъединений, путешественников и других любителей мотоциклов.

«За рулем» насчитал пять причин бросить всё и посетить выставку.

1. Ценителям спорта

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Помимо новейших серийных спортбайков от ведущих мировых производителей на выставке будут уникальные спортпрототипы, построенные в единственном экземпляре, а также реальные гоночные мотоциклы, уже принимавшие участие в соревнованиях.

Победитель AMD World Championship 2018 года — российский кастом Insomnia (Бессонница) от Zillers Garage

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В последние годы на «МотоВесне» проводятся гоночные заезды. Соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust — это самый демократичный вид мотоспорта и одна из старейших дисциплин, которая сформировалась еще в начале ХХ века. Участники соревнований используют не только специально подготовленную гоночную технику, но и серийные модели, а сами соревнования проходят на овальных грунтовых трассах. Чтобы принять участие, нужно приехать на своем мотоцикле.

Соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust, что переводится, как «Мы верим в пыль (грязь)»

2. Для тех, кто любит историю

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Среди самых громких событий, произошедших когда-либо в рамках этой выставки, нельзя не отметить показ гоночных мотоциклов «Восток» из закрытой коллекции Политехнического музея. Сегодня уже мало кто помнит, что в середине 1960-х годов советские гонщики на спортбайках «Восток» на равных соперничали со звездами мирового мотоспорта и даже завоевывали места на подиумах чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Гоночные мотоциклы «Восток»

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Не меньше шума наделала и широкомасштабная экспозиция исторических мотоциклов из коллекции Вячеслава Шеянова «Моторы войны». Между прочим, это одна из лучших — и самых полных — коллекций в мире. В ней собраны тяжелые армейские мотоциклы, стоявшие на вооружении армий разных стран в 1930-40-х годах. Этот период часто называют «Золотым веком мотоциклостроения»: за относительно короткий период времени 267 производителей из 14 стран мира создали 1809 моделей, многие из которых были техническими шедеврами. Кроме того, экскурсии по экспозиции вел лично владелец коллекции Вячеслав Шеянов.

Экспозиция от коллекционера Вячеслава Шеянова

3. Тюнинг и кастомайзинг

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В рамках выставки проводится Moscow Custom & Tuning Show — этап чемпионата мира по кастомайзингу по классификации AMD (AMD World Champion of Custom Bike Building).

Именно здесь был представлен «чемпионский» кастом Insomnia от мастерской Zillers Garage, опередивший 98 претендентов из 33 стран мира и ставший в 2018 году лучшим на планете. Год спустя автор этого проекта Дмитрий Голубчиков привез на «МотоВесну» кастом Vincent, защищавший честь России на мировом чемпионате. А год назад мы видели просто умопомрачительный BMW R nineT от Zillers Garage, который, поговаривают, имеет все шансы стать мелкосерийной моделью. Zillers Garage выставит очередной свой проект на «МотоВесне» в этом году. Какой — пока неизвестно.

BMW R nineT от Zillers Garage

4. Погоня за скоростью

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Ставший традиционным стенд «Байкальской Мили» представляет мотоциклы, участвовавшие в скоростных заездах по льду озера Байкал. Там устанавливаются рекорды скорости как в абсолютном зачете, так и в классах. Некоторые из этих байков — настоящие произведения искусства и шедевры кастомайзинга. Например, построенный на базе отечественного «Урала» мотоцикл с коляской Bonny 3W от знаменитой московской мастерской Fine Custom Mechanics. Он прославился своими рекордами скорости не только на Байкале, но и на легендарном соляном озере Бонневиль в Америке.

Мотоцикл Bonny 3W, созданный для установления рекордов скорости

5. Покушения на святое

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Одной из главных интриг выставки «МотоВесна 2021» станет противостояние двух грандов мировой мотоиндустрии — компаний BMW Motorrad и Harley-Davidson.

Мотопроизводители, расширяя свои модельные ряды, вторглись на территорию коллеги по цеху и превратились в конкурентов.

Так, BMW Motorrad покусилась на святое для Harley-Davidson и выпустила люксовый круизер BMW R18, явно адресованный поклонникам харлеевских мотоциклов.

BMW R18

Американцы, в свою очередь, тоже не остались в долгу и приготовили первый в истории компании большой туристический эндуро Harley-Davidson Pan America, призванный переманить немалую часть потенциальных покупателей баварского «Гуся» — модели BMW R1250GS. Спор решится исключительно выбором покупателей.

Harley-Davidson Pan America

Время и место

Посмотреть на новинки, оценить масштабы назревающего противостояния производителей, прикоснуться к истории, поразиться красотой кастомов и принять участие в заездах вы можете со 2 по 4 апреля на выставке «МотоВесна 2021» в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Вы когда-нибудь задумывались, почему не существует мотоциклов Toyota? А ведь компания предпринимала попытку создать мотоподразделение...

Фото: Harley-Davidson, BMW