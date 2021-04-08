Бесконтактное обслуживание: теперь так можно и с авто

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Наш читатель рассказал об опыте решения проблем с сервисом в новой реальности социального дистанцирования. Все выглядит оптимистично.

Досье

Игорь Маркин

Возраст: 32 года

Профессия: проектировщик

Живет в Москве

Владелец Renault Duster 2019 (комплектация Luxe Privilege 2.0 АКП 4x4)

Я жил и работал в интернете и до пандемии. Но изоляция показала, что использование его уже гораздо шире, чем только почта, проектирование в облаке, соцсети и редкие покупки онлайн. Ежедневные (а то и по нескольку раз в день) конференции с коллегами в ZOOM, заказ и покупка продуктов, лекарств — все, что раньше казалось нереальным, стало привычным… Да и в Сети сейчас можно купить вообще все. Как выяснилось, даже автосервис!

Проблема

Машину я купил чуть меньше трех лет назад — до рестайлинга. Менять пока не собираюсь, поэтому задумался об обслуживании за пределами базовой гарантии: у Renault сейчас — три года или 100 000 км. До ковида я успел наездить 112 000 км (ездил много по объектам в разных областях), а три года не за горами. Пока сидели на самоизоляции, машина стояла во дворе, и за это время у нее подсел аккумулятор. Отвезти Duster в дилерский центр я не мог, покупать и менять аккумулятор без выяснения причины саморазряда не хотел. Но и надолго выйти из дома, чтобы разобраться в проблеме, тоже не мог.

Решение

Конечно, начал шерстить неофициальные «реношные» форумы. А нашел решение на официальном сайте — в разделе «Онлайн-магазин сервисных продуктов». Название ни о чем сначала не сказало. Привлекла первая строчка описания: «Теперь сервисные продукты Renault можно приобрести не выходя из дома!». Почитал, что предлагают. Подумал. Почитал еще раз (там все просто, но хотелось вникнуть)…

Несмотря на то что на моем автомобиле уже подходит к концу гарантия, я не хочу лишаться фирменного сервиса (привык). Я далек от автомобильной сферы, и искать «дядю Васю», который будет обслуживать машину, нет ни малейшего желания. Я допускаю, что пережитая изоляция не последняя, а машина мне нужна в рабочем состоянии. Уверен, что ограничения через какое-то время снимут, и мне снова придется много времени проводить за рулем. К тому же любимый вид отдыха в моей семье — автопутешествия.

Короче, тут же, на сайте, оформил себе Renault Extra до 150 000 км (начитался страшилок на форумах о самостоятельном устранении поломок — не хочу такое себе) и карту помощи на дорогах — Renault Assistance Drive, много всего входит, а цена всего 1900 рублей.

Кстати, Renault Assistance себя уже оправдала. Вместо того чтобы самому пытаться «оживить» автомобиль, на следующий день после покупки вызвал мастера Renault, и тот за пять минут завел мой Duster. Даже аккумулятор не пришлось менять, хотя в интернете писали, что он точно потребует замены.

Приятно, что теперь одной проблемой меньше. Я уверен в машине и в том, что меня не бросят в беде — я снова обеспечен фирменным сервисом. А когда откроют границы, обязательно поедем в Европу на машине (уже обещал жене). Может, даже и карту менять не придется. Жить с уверенностью в будущем намного легче.

Еще задумываюсь над покупкой сервисного контракта, но уже ближе к ТО. Ценник вполне приемлемый, еще и какие-то дополнительные скидки дают (пока не изучил в деталях, всё есть на сайте, кому интересно).

Для новых автомобилей предлагается другой контракт, но я пока поезжу на своем Дастере.

И кстати, следующий автомобиль вообще куплю через интернет! Раз есть и такой сервис, почему не воспользоваться? Тем более новый Duster вот появился. Интересно, продают онлайн или нет? (Продают уже! — Прим. ред.) Вроде еще и доставку домой организуют, где вы вообще такое видели?:-).