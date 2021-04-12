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Бренд AVTOPRIBOR постоянно работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции. Так, в 2021 году на производстве НПК АВТОПРИБОР в г. Владимире налажен серийный выпуск высококачественных бескаркасных щёток стеклоочистителя.

Основные преимущества щёток AVTOPRIBOR:

Универсальная

Наличие в комплекте переходников позволяет с легкостью установить щётку на любую модель автомобиля.

Всесезонная

Резинолента из каучука хорошо очищает поверхность в любое время года и при любых осадках (дождь, снег, град)

Бесшумная

Низкий уровень шума обеспечивает многокомпонентная резинолента с графитовым покрытием

Имеет защитный чехол

Пластиковая защита обеспечивает сохранность резиноленты до установки щётки на автомобиль

Каркасные и бескаркасные щётки AVTOPRIBOR представлены в широком размерном ряду от 300 мм до 700 мм и оснащены универсальными адаптерами для установки на автомобили различных марок и моделей.

Инновационное оборудование НПК АВТОПРИБОР позволяет производить все комплектующие для щёток стеклоочистителя от бренда AVTOBRIBOR на предприятии во Владимире, в том числе и резиноленту, которая изготавливается по собственным уникальным рецептурам. Специальное графитовое покрытие резиноленты значительно снижает уровень шума и обеспечивает лучшее скольжение щётки по стеклу автомобиля.

«Производство резиноленты процесс очень сложный и уникальный. По нашим данным, на сегодняшний день ни один из производителей щёток стеклоочистителей в России, кроме нашего предприятия, не производит её самостоятельно, все закупают резиноленту у сторонних компаний», — подчеркивает Виктор Чувашов, технический директор НПК АВТОПРИБОР.

Все испытания продукции проводятся в собственных лабораториях НПК АВТОПРИБОР, что позволяет гарантировать высокое качество, надежность и долговечность выпускаемой продукции.

Щётки стеклоочистителя AVTOPRIBOR в обязательном порядке подвергаются всем необходимым видам испытаний для подтверждения качества выпускаемой продукции. Оценивается внешний вид, качество очистки, а также проводятся различные тесты, имитирующие реальные условия эксплуатации: воздействие повышенной и пониженной температур, солнечных лучей, влажности, соляного и морского тумана, а также обильных снежных осадков.

«Продукция бренда AVTOPRIBOR составляет достойную конкуренцию щёткам стеклоочистителя известных мировых производителей и полностью отвечает всем мировым стандартам автомобильной промышленности», — комментирует генеральный директор НПК АВТОПРИБОР Татьяна Диесперова.

Справочная информация

ООО "НПК "АВТОПРИБОР" — это масштабное производство комплектующих в автомобильной индустрии, которое выпускает более 500 видов изделий. Клиентами НПК АВТОПРИБОР являются лидеры российского автомобилестроения, такие как ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, ПАЗ, УРАЛАЗ. Высокое качество изделий позволяет поставлять компоненты для автомобилей Volkswagen, Renault, Nissan, Hyundai, Citroen, Peugeot и других брендов.

На предприятии площадью 107 тыс. м² осуществляют работу новейшие инновационные линии оборудования и более 1300 высококвалифицированных специалистов.