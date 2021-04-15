Опережая ураган: установлены новые рекорды на Байкале

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Ураган по шкале Бофорта — это 12 баллов, выше просто нет. Его скорость — больше 130 км/ч. Он разрушает каменные стены. В этом году на льду скорости были выше в два с лишним раза.

Соль? Нет, лед!

Американцы ставят рекорды скорости на соленых озерах. Например, на фестивале Bonneville Speed Week. В 60-х годах в СССР на соляном озере Баскунчак организовали 20-километровую кольцевую трассу (и 13-километровый прямой отрезок) для установления всесоюзных рекордов скорости. За три года установили 29. Но в связи с увеличением добычи соли (сегодня почти 80% соли в России — с этого озера) и ухудшением гидрогеологической обстановки трассу закрыли.

Однако у нас есть другая уникальная природная площадка — озеро Байкал с площадью как у Бельгии или Нидерландов. Зимой озеро превращается в самый большой в мире каток.

Правда, ездить по неподготовленному льду со скоростью 300 км/ч (и более) смертельно опасно. Чтобы подготовить трассу, энтузиасты вместе с ледовыми капитанами исследуют покрытие и проводят «черновую» разметку (длиной до 15 км), выбирают и подготавливают два-три дублирующих спецучастка на случай появления трещин на основной трассе, при помощи геодезистов окончательно размечают трассу. Лагерь участников заездов и зрителей разбивают тут же, в Малом море, неподалеку от Хужира на острове Ольхон. Здесь меньше волнение, и лед замерзает наиболее равномерно.

Газуй и все?

Основных дисциплин две — старт с места и старт с хода на мерном километре. Трасса длиной больше 13 км требуется потому, что байкальский лед считается самым скользким в мире, и, чтобы остановиться с 300 км/ч, нужны несколько километров. И тем более — чтобы разогнаться до такой скорости. Для чистоты эксперимента заезды проводятся в две стороны.

Думаете, что сложного-то? Трасса прямая, знай жми на педали? Большая ошибка! Чтобы удержать автомобиль, требуется постоянная корректирующая работа рулем. Небольшая ошибка — и машина улетит далеко в сторону. В прошлом году так утащило на 142 метра от трассы Jaguar F-Pace.

Вносит коррективы и природа — байкальский ветер с непредсказуемым характером, солнце, подводные течения. Трассу постоянно приходится поправлять, убирая снежные переметы, заливая и выравнивая трещины. Иначе риск слишком велик. Впрочем, он и так не мал.

В «Днях скорости» могут участвовать и специально подготовленные транспортные средства, со спортивной омологацией — в группе А. Но основное внимание — к группе Б, серийным машинам, которые должны быть заправлены стандартном топливом и маслами, и быть — внимание — на обычных, не спортивных, шинах.

Официальный партнер фестиваля — Continental. Участие в таком мероприятии для германских шинников не только престижно. Здесь они добывают уникальную информацию о поведении зимних шин на естественном льду.

Моторные масла и охлаждающую жидкость для машин, участвовавших в «Днях скорости», предоставила компания SINTEC Lubricants. Специалисты из Обнинска организовали на Байкале походную лабораторию, чтобы оперативно получать данные о том, как ведут себя их масла и антифризы в экстремальных условиях.

Lamborghini, Ford, Porsche…

Самыми зрелищными в этом году стали заезды «папы» фестиваля, 18-кратного рекордсмена Андрея Леонтьева, который разогнался на тренировках на Lamborghini Urus до 300 км/ч. Когда пришло время квалификационных заездов, пригрело солнце, лед «поплыл» — и в зачет пошли 298 км/ч. И все равно для SUV это очень круто, так как спортивный Jaguar F-Type R под управлением 8-кратного рекордсмена Максима Леонова развил лишь на 1 км/ч больше. Кстати, Леонтьев в этом году побил собственный рекорд, установленный в 2019 году на Jeep Grand Cherokee TrackHawk, тогда было 280 км/ч.

Эффектно выглядели и заезды Илоны Накутис на громадном грузовике Ford F-Max. Максимальная скорость на мерном километре кажется невысокой только на бумаге — 130 км/ч. Но попробуйте разогнать 8-тонную лобастую махину на голом льду до такой скорости, удержать в пределах узенькой трассы и потом остановить. И так — несколько раз. На тренировках грузовик под управлением Илоны развивал больше 140 км/ч и оттормаживался со скорости 80 км/ч за 170 метров. Ford F-Max также был «обут» в Continental. Это свежая модель для грузовиков от немецких шинников, ориентированная на зиму. Она так и называется — Scandinavia.

Изюминкой фестиваля в этом году стали 24-часовые заезды трех Porsche Macan под управлением девяти пилотов по кольцевой 12-километровой трассе. Каждый пилот проводил за рулем почти час на максимальной для этих условий скорости. Средняя скорость оказалась 103 км/ч! На «Маканах» стояли шины Continental Ice Contact 2 и Ice Contact 3. Среди особенностей этих шин — двухсторонний протектор, для езды по снегу и льду соответственно (у Ice Contact 2) и два вида шипов, для разгонов-торможений и лучшего сцепления на виражах (Ice Contact 3). Примечательно, что автомобиль №3 был оборудован шинами Continental IceContact 3 и оказался самым быстрым в заезде.

Рекорды 2021 года

Lamborghini Urus, Андрей Леонтьев — 298 км/ч. Мировой рекорд. Самая высокая скорость на природном льду для серийного SUV.

— 298 км/ч. Мировой рекорд. Самая высокая скорость на природном льду для серийного SUV. Jaguar F-Type R, Максим Леонов — 299 км/ч. Мировой рекорд. Самая высокая скорость на природном льду для серийного автомобиля.

Попытки установить рекорды на серийных транспортных средствах:

Lamborghini Urus, Андрей Леонтьев, старт с хода — 274 км/ч, старт с места — 114 км/ч

— 274 км/ч, старт с места — 114 км/ч Ford F-Max, Илона Накутис, старт с хода — 130 км/ч, старт с места — 48 км/ч

— 130 км/ч, старт с места — 48 км/ч Jaguar F-Type R, Максим Леонов, старт с хода — 274 км/ч, старт с места — 109 км/ч