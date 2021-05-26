Метод 2021: купить автомобиль за пять шагов!

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Понадобятся: мышь, экран, wifi и деньги.

Еще пару лет назад на сайтах автомобильных брендов можно было разве что собрать комплектации в конфигураторах, которые потом требовалось согласовать с менеджером по продажам и... ждать. Или вообще довольствоваться тем, что есть у дилера прямо сейчас. Сервис компании Jaguar Land Rover Автомобили в наличии меняет представление о том, как должна происходит покупка авто сегодня.

Купить машину через интернет? Зачем это брендам?

Интернет-сервисы делают жизнь проще: вещи и продукты заказываются со смартфона, услуги бронируются через приложения, а на стрижку записываются через Инстаграм. Это к тому же дешевле, чем держать девушек на телефоне.

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Автопроизводители же вообще должны быть передовыми.

Все, кто посещал дилерские центры, знают, что это приятный, но стресс. Глаза разбегаются от количества моделей, аромат новых автомобилей слегка туманит голову, а глаза слепят блики от лака. Сложно с ходу разобраться в комплектациях, дополнительных опциях и что конкретно установлено на автомобилях, которые есть в наличии. Ситуацию усложняют менеджеры салона, которые, может быть не специально, но оказывают давление на покупателей, подталкивая к скорейшей покупке.

Одни говорят, что выбрать автомобиль дома гораздо комфортнее. Другие будут отмечать, что теряется элемент тактильности и обратной связи: ни за рулем посидеть, ни материалы салона потрогать. Но на самом деле все ритуалы на месте, так как хотя бы раз в салон к дилеру придется приехать, чтобы оформить документы и забрать автомобиль. Да и сначала посетить салон, посидеть в понравившемся авто, а уже потом выбрать на сайте идеальный вариант никто не мешает.

Чтобы сэкономить ваше время и деньги, в 2017 году в России на сайтах Jaguar и Land Rover появился раздел «Автомобили в наличии», который помогает купить машину из дома. Изучить доступные варианты в комфортных условиях, сравнить их друг с другом и найти оптимальный гораздо проще перед экраном ноутбука. Вот как это работает.

Шаг №1. Зайти на официальные сайты Jaguar или Land Rover

Открываете официальный сайт и выбираете вкладку «Автомобили».

Нас интересует самая контрастная кнопка «Автомобили в наличии», за которой и скрываются страница с моделями, которые можно забрать прямо сейчас.

Для искушенных есть даже выбор автомобилей из подразделения Special Vehicle Operations — адепты бренда оценят!

Шаг №2. Определиться с моделью

На текущий момент к выбору доступно восемь моделей марки Land Rover и шесть моделей Jaguar. При этом выбрать можно не только из тех автомобилей, что находятся в наличии, но и посмотреть, какие машины в поставке и производстве.

На сайте можно примерно оценить стоимость вашего автомобиля и размер скидки, которые предоставит дилер

Можно отфильтровать варианты — как по цене, так и по дополнительным опциям. Те машины, что находятся на текущий день в салоне, можно изучить на фотографиях. Это особенно актуально для автомобилей с пробегом, которые также можно найти на сайте. Это и обычные подержанные авто, и те, что пришли по программе Approved, а это, на секундочку, гарантированный пробег до 150 тысяч километров и проверка технического состояния по 165 пунктам. Если бюджет ограничен, то варианты из раздела Approved точно стоит рассмотреть.

Если сложно определиться, то можно добавить их к сравнению, чтобы оценить характеристики моделей «нос к носу» и выбрать лучший вариант.

Шаг №3. Точно рассчитать скидку по трейд-ин

Для тех, кто готов рассмотреть варианты со сдачей в трейд-ин своего авто, на сайте есть переключатель, который отображает автомобили, которые можно купить со скидкой, если вы будете отдавать старый автомобиль в зачет стоимости нового.

Онлайн-калькулятор сразу же посчитает платеж, если машина будет куплена в кредит или лизинг. Еще одна важная фишка — это открытый VIN-номер машины в описании, который подтверждает юридическую чистоту автомобиля.

На сайте можно примерно оценить стоимость вашего автомобиля и размер скидки, которые предоставит дилер

С помощью кредитного калькулятора можно оценить размер предполагаемого ежемесячного платежа

Шаг №4. Отправить заявку / Внести депозит

И вот вы рассмотрели все интересующие варианты, сравнили их друг с другом и выбрали тот самый идеальный автомобиль. Теперь осталось сделать так, чтобы никто не перехватил его раньше вас. Чтобы этого не произошло, нужно внести депозит в 30 000 рублей, и автомобиль забронируется на четыре дня, а платеж будет включен в итоговый ценник.

Естественно, онлайн-оплата будет проходить через банк-партнер и за безопасность средств не стоит переживать. Еще можно оставить заявку, и с вами свяжется менеджер, который обсудит другие варианты бронирования.

Шаг №5. Забрать автомобиль

Это самый простой шаг, если вы не находитесь в другом городе. Но даже в этом случае при внесении депозита автомобиль бронируется на четыре дня, а этого более чем достаточно, чтобы добраться в любую точку страны, где есть официальный дилерский центр Jaguar Land Rover.

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Привычки и правила меняются не каждый год, но постоянно и незаметно. Помните: какие-то лет пятнадцать тому назад большинство покупало машины на авторынках или по объявлениям в газетах. На это уходил не один день. В 2021 году мы можем купить автомобиль онлайн, проведя за ноутбуком пару часов.