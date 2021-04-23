Фары, цепи, тормоза: чек-лист проверки перед началом сезона

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Как говорят на радио «Серебряный дождь», мотоциклисты — это неизбежно. И правда: весна внезапно пришла в центральную часть России, а это значит, что уже открыт мотосезон. Но перед тем, как выбраться на дороги на мотоцикле или велосипеде, нужно все проверить.

Торм оза

В первую очередь, обращаем внимание на тормозную жидкость. Если в бачке видите мутноватую жидкость несветлого оттенка, то стоит ее заменить. Если жидкость светлая и прозрачная, посмотрите на ее уровень — главное, чтобы он был выше минимального значения. При необходимости долейте.

Визуально оцените состояние тормозных колодок. Если они в довольно изношенном состоянии, то лучше их заменить. Также изучите состояние тормозных дисков — они должны быть без следов грязи и масла. В случае чего, протрите их тряпкой без ворса.

Проверьте тормозные шланги. Они должны быть без трещин и потертостей. Попробуйте нажать на рычаг тормоза — усилие должно быть четким, не вялым. Если ощущаете, что усилие невнятное, то нужно прокачать тормоза и избавиться от воздуха в системе.

Двигатель

Прежде чем запустить двигатель, визуально осмотрите его: на нем не должно быть масляных подтеков и следов охлаждающей жидкости. Выкрутите свечи и оцените их состояние: зазор, цвет свечи и количество нагара. Обязательно смотрим на уровень и состояние масла, если оно не менялось перед зимовкой. Также рекомендуем оценить состояние воздушного и масляного фильтров — если давно не было замены, то стоит озаботиться перед первым выездом.

Наконец-то запускаем двигатель и прислушиваемся к нему: никаких посторонних звуков быть не должно на всем периоде прогрева мотоцикла до рабочей температуры. Если двигатель работает ровно, из выхлопной трубы ничего не коптит, то поводов обращаться в сервис нет.

Цепь

Всегда обращайте внимание на цепь и ее состояние: она не должна провисать или быть перетянута, звенья не должны люфтить. И уж тем более она не должна быть сухой.

Обязательно после зимней консервации удалите следы консервационной смазки (или грязи, которая осталась с прошлого сезона). Обычно для этого пользуются керосином и ветошью, а лучше специализированным очистителем для цепи.

Как цепь будет освобождена от лишнего — смажьте ее. Для этого отлично подойдет смазка для цепей, например, от ASTROhim. Что важно, эта смазка не липкая, а значит к цепи будет меньше прилипать песок и грязь, соответственно, изнашиваться она тоже будет меньше. Кроме того, данная смазка имеет синий цвет, который помогает визуально понимать — где цепь смазана, а где стоит еще распылить немного средства.

Важно также смазать резиновые уплотнители — от их состояния зависит ресурс цепи. Эту же смазку можно использовать не только для велосипеда и мотоцикла, но и для садовой техники — мотоблоки и другие инструменты тоже нужно смазать после хранения.

Электрика

Аккумулятор. За время простоя в холодном гараже аккумулятор может потерять заряд, поэтому перед тем, как запускать двигатель, лучше дополнительно зарядить его от устройства. Только после того, как аккумулятор накопит заряд, можно пробовать включать зажигание.

Обязательно проверьте все сигнальные приборы мотоцикла — фары, поворотники, стоп-сигналы и приборную панель. Если какая-то из лампочек перегорела, купите две: одну — на замену перегоревшей, а вторую всегда имейте в запасе.

Внешнее состояние

Присмотритесь к резине и остатку протектора: она должна быть без трещин и порезов. Изучите состояние амортизаторов и перьев вилки. Сальники должны быть не дубовыми и эластичными. Видите трещины — меняйте.

Если в прошлом сезоне «посчастливилось» упасть с мотоцикла, то, возможно, стоит заменить какие-то пластиковые детали или просто отдать их в малярный цех, чтобы их привели в первозданный вид.

Красивая техника всегда быстрее едет ;)