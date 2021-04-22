Гаишники постоянно тормозят! Что со мной не так?

«Тормозят» не только тех, кто превышает, подрезает и не обращает внимание на дорожные знаки. Интуиция подсказывает гаишникам, кто из водителей может быть потенциально опасен или… к кому можно придраться.
1. Чаще заезжайте на мойку
Дело не только в том, что чумазый автомобиль оскорбляет эстетические чувства сотрудника ДПС. Некоторые угонщики специально «угваздывают» машину так, чтобы трудно было опознать ее цвет.
Испачканные номера инспектор и вовсе может признать нечитаемыми. Ответственность за такое предусмотрена статей 12.2 КоАП РФ. Наказывается штрафом от 500 до 5000 рублей либо лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Особенно часто за «чумазость» останавливают во время рейдов «Чистый автомобиль».
2. Не ездите на «убитой» машине
Разбитое лобовое стекло, свежие царапины и вмятины на капоте вызывают вполне оправданный интерес: а не уехала ли машина с места ДТП? Не «побили» ли ее во время угона?
Владельцев дедушкиного ржавого «ведра с болтами» чаще всего останавливают, чтобы проверить полис ОСАГО, ПТС и другие документы.
Машина издает посторонние звуки во время езды? Вас тоже наверняка остановят.
3. Осторожней с тонировкой!
Согласно новому ГОСТ 33997–2016 светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не меньше 70%.
За «глухую» тонировку штрафовали и раньше, но где новый ГОСТ — там и новые поводы «докопаться» и проверить авто с тонированными стеклами.
За любой внешний тюнинг остановят обязательно — чтобы проверить его законность.
4. Старайтесь не выделяться в потоке
Автомобиль едет слишком медленно или, наоборот, постоянно перестраивается? То и дело неуверенно притормаживает или, наоборот, лихо «перелетает» большие лужи и «лежачих полицейских»? Сотрудник ДПС резонно может предположить, что за рулем пьяный. Хотя, скорее всего, просто неопытный начинающий автолюбитель.
5. Приведите внешний вид и нервы в порядок
Водитель в солнцезащитных очках в пасмурную погоду? Наверняка скрывает пьяные глаза!
Насторожить инспектора также может:
- часто зевающий, поеживающийся и трущий глаза водитель (выпил или не выспался);
- человек в неопрятной дешевой одежде за рулем дорогого авто;
- нервничающий, суетящийся при виде сотрудника человек;
- водитель с опущенным «козырьком». Некоторые автолюбители опускают «козырьки», полагая, что если сотрудник не видит его глаз, то и не остановит. Обычно происходит наоборот;
- слишком молодо выглядящий (а есть ли у него вообще права?) или очень возрастной водитель (особенно если кажется неуверенным);
У гаишников настолько «наметан» глаз, что они могут заметить уставшего или необычно ведущего себя водителя и через два ряда.
6. Не включайте музыку на полную громкость
Даже если вас об этом попросил празднующий 18-летие отпрыск и его веселящиеся друзья. Полицейский заинтересуется состоянием и подростков, и водителя.
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Владельцы часто угоняемых моделей
Как бы вы себя ни вели, но если ваш автомобиль популярен у автоворов, приготовьтесь, что проверять вас будут часто. В «шорт-листе» Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, внедорожники Land Rover и Range Rover, а также модели «большой немецкой тройки». Из бюджетников — Hyundai Solaris.
Особенно трудный день вас ждет, если марка, модель и цвет вашего автомобиль те же, что у недавно угнанной машины.
Дачники с прицепом
Эти автолюбители дают широкий простор для деятельности сотрудникам ДПС. Можно проверить, есть ли у водителя нужная категория в правах; убедиться, что на прицепе есть «свет» и госномера; посмотреть, не загораживает ли прицеп номер на автомобиле.
Владельцы машин с «красивыми» номерами
Привлекают внимание не только девушек, но и полицейских, особенно во время различных рейдов.
КОГО ОСТАНАВЛИВАЮТ РЕДКО?
- минивэны. Такая машина принадлежит либо компании (значит, с документами у них, скорей всего, полный порядок), либо отцу большого семейства (эта категория обычно тоже законопослушна);
- легковушки с детским креслом и парой пожилых родственников в роли пассажиров. Некоторые водители, даже если едут без ребенка, специально оставляют в машине кресло — как своеобразный «оберег» от проверки.
- коммерческий транспорт — фургоны и «каблуки». Все по той же причине: юрлица обычно чтут закон.
Фото на заставке: ТАСС