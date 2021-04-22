Гаишники постоянно тормозят! Что со мной не так?

Вот шесть реально работающих советов, как избежать встречи с сотрудниками ДПС.

«Тормозят» не только тех, кто превышает, подрезает и не обращает внимание на дорожные знаки. Интуиция подсказывает гаишникам, кто из водителей может быть потенциально опасен или… к кому можно придраться.

1. Чаще заезжайте на мойку

Материалы по теме «Гражданин, пройдемте»! Как правильно вести себя при задержании

Дело не только в том, что чумазый автомобиль оскорбляет эстетические чувства сотрудника ДПС. Некоторые угонщики специально «угваздывают» машину так, чтобы трудно было опознать ее цвет.

Испачканные номера инспектор и вовсе может признать нечитаемыми. Ответственность за такое предусмотрена статей 12.2 КоАП РФ. Наказывается штрафом от 500 до 5000 рублей либо лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Особенно часто за «чумазость» останавливают во время рейдов «Чистый автомобиль».

2. Не ездите на «убитой» машине

Особенно по федеральным трассам. Даже если перегоняете автомобиль на дачу или едете в сервис, выбирайте мало оживленную дорогу или вызывайте эвакуатор.

Материалы по теме Ошибка ГИБДД: опять не в пользу водителя

Разбитое лобовое стекло, свежие царапины и вмятины на капоте вызывают вполне оправданный интерес: а не уехала ли машина с места ДТП? Не «побили» ли ее во время угона?

Владельцев дедушкиного ржавого «ведра с болтами» чаще всего останавливают, чтобы проверить полис ОСАГО, ПТС и другие документы.

Машина издает посторонние звуки во время езды? Вас тоже наверняка остановят.

3. Осторожней с тонировкой!

Материалы по теме 4 типичные ошибки инспектора ГИБДД. Не благодарите!

Согласно новому ГОСТ 33997–2016 светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не меньше 70%.

За «глухую» тонировку штрафовали и раньше, но где новый ГОСТ — там и новые поводы «докопаться» и проверить авто с тонированными стеклами.

За любой внешний тюнинг остановят обязательно — чтобы проверить его законность.

4. Старайтесь не выделяться в потоке

Автомобиль едет слишком медленно или, наоборот, постоянно перестраивается? То и дело неуверенно притормаживает или, наоборот, лихо «перелетает» большие лужи и «лежачих полицейских»? Сотрудник ДПС резонно может предположить, что за рулем пьяный. Хотя, скорее всего, просто неопытный начинающий автолюбитель.

5. Приведите внешний вид и нервы в порядок

Водитель в солнцезащитных очках в пасмурную погоду? Наверняка скрывает пьяные глаза!

Насторожить инспектора также может:

Материалы по теме ГИБДДшник пытается вас развести — 5 признаков

часто зевающий, поеживающийся и трущий глаза водитель (выпил или не выспался);

человек в неопрятной дешевой одежде за рулем дорогого авто;

нервничающий, суетящийся при виде сотрудника человек;

водитель с опущенным «козырьком». Некоторые автолюбители опускают «козырьки», полагая, что если сотрудник не видит его глаз, то и не остановит. Обычно происходит наоборот;

слишком молодо выглядящий (а есть ли у него вообще права?) или очень возрастной водитель (особенно если кажется неуверенным);

У гаишников настолько «наметан» глаз, что они могут заметить уставшего или необычно ведущего себя водителя и через два ряда.

6. Не включайте музыку на полную громкость

Даже если вас об этом попросил празднующий 18-летие отпрыск и его веселящиеся друзья. Полицейский заинтересуется состоянием и подростков, и водителя.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Владельцы часто угоняемых моделей

Как бы вы себя ни вели, но если ваш автомобиль популярен у автоворов, приготовьтесь, что проверять вас будут часто. В «шорт-листе» Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, внедорожники Land Rover и Range Rover, а также модели «большой немецкой тройки». Из бюджетников — Hyundai Solaris.

Особенно трудный день вас ждет, если марка, модель и цвет вашего автомобиль те же, что у недавно угнанной машины.

Материалы по теме Кодекс дачника: 7 правил образцового водителя

Дачники с прицепом

Эти автолюбители дают широкий простор для деятельности сотрудникам ДПС. Можно проверить, есть ли у водителя нужная категория в правах; убедиться, что на прицепе есть «свет» и госномера; посмотреть, не загораживает ли прицеп номер на автомобиле.

Владельцы машин с «красивыми» номерами

Привлекают внимание не только девушек, но и полицейских, особенно во время различных рейдов.

КОГО ОСТАНАВЛИВАЮТ РЕДКО?

минивэны. Такая машина принадлежит либо компании (значит, с документами у них, скорей всего, полный порядок), либо отцу большого семейства (эта категория обычно тоже законопослушна);

Такая машина принадлежит либо компании (значит, с документами у них, скорей всего, полный порядок), либо отцу большого семейства (эта категория обычно тоже законопослушна); легковушки с детским креслом и парой пожилых родственников в роли пассажиров. Некоторые водители, даже если едут без ребенка, специально оставляют в машине кресло — как своеобразный «оберег» от проверки.

Некоторые водители, даже если едут без ребенка, специально оставляют в машине кресло — как своеобразный «оберег» от проверки. коммерческий транспорт — фургоны и «каблуки». Все по той же причине: юрлица обычно чтут закон.

Фото на заставке: ТАСС