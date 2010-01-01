Тонировка-2020: пленку отдирать? права отнимут?

Судя по количеству вопросов, о черных стеклах по-прежнему мечтают многие.

Десять лет назад наказание за чрезмерную тонировку подняли со 100 до 500 рублей, добавив снятие номерных знаков. Через три года на фоне волны краж номеров с машин их разрешили изготавливать без уведомления ГИБДД, и последняя санкция утратила смысл. К тому времени и 500 рублей, оказавшись минимально возможным размером штрафа, мало кого пугали: тонированные автомобили снова начали появляться на дорогах.

Давно обсуждается инициатива ужесточить ответственность за повторное выявление запрещенной тонировки. Рецидивом, напомним, в России считается то же нарушение, совершенное в течение года после первого случая. В проекте нового КоАП, готовящегося Минюстом, предусмотрена для этого отдельная статья со штрафом в размере 3000 рублей.

Пока наказание остается неизменным с 2010 года: 500 рублей по статье 12.5.3.1 КоАП РФ. В новом кодексе номер статьи изменится на 21.5.5, но штраф для попавшихся впервые тот же.

Однако у автоинспекторов есть и иные инструменты. Полицейский вправе требовать прекратить совершение правонарушения. То есть удалить тонировку. Тронулся с ней после получения первого протокола — тут же можешь получить следующий. И так до бесконечности. Многие водители признают вину и снимают пленку на месте. Потом, правда, приходится отмывать оставшийся на окнах слой клея.

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Возможен и другой сценарий. Патруль не требует отодрать тонировку, а выдает нарушителю требование о приведении машины в состояние, соответствующее правилам в области обеспечения безопасности дорожного движения. За его невыполнение в течение 10 суток по статье 19.3.1 КоАП РФ можно получить штраф в размере от 500 до 1000 рублей или попасть под административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, что светопропускание заднего и задних боковых стекол российские законы не регламентируют. Их можно тонировать или оборудовать шторками. Ветровое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Измерение производится прибором, но на практике патрули имеют его обычно при проведении специальных рейдов. Чаще они апеллируют к очевидности нарушения, однако подкрепить требуемыми по закону доказательствами не могут. Санкций вроде задержания автомобиля или изъятия водительских прав действующим законодательством не предусмотрено и на перспективу не обсуждается.