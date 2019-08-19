Золотое правило на случай встречи с дорожной полицией — поменьше суетиться. Выходите из машины, только если просят (и то можно вежливо отказаться). Глушить или не глушить — тоже не вопрос…

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Требование заглушить двигатель, если вас остановил инспектор ДПС, нигде не закреплено. Я бы не глушил (и не глушу) по двум причинам. Первая: если вы выходите из машины — значит, настроены на довольно долгий разговор, следовательно, вам есть, о чем рассказывать. Так и гаишник подумает, если вы заглушите двигатель. Дорожные полицейские, тем более опытные, — неплохие психологи. И вы должны помнить об этом.

Вторая причина — инспектор может заподозрить, что автомобиль неисправен, и начнет проверять машину (а заодно и вас) по полной программе, выискивая неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Многие водители, которые не пристегиваются во время езды, хитрят: пытаются заглушить мотор сразу после остановки, но до того, как инспектор к ним подойдет. Мол, я должен быть пристегнут только во время движения — так гласит пункт 2.1.2 ПДД. А раз мотор выключен, то ремень безопасности может быть где угодно. На практике, избежать таким образом штрафа за непристегнутый ремень, вряд ли удастся. Если гаишник увидит вас без ремня — может оштрафовать. И попробуйте доказать, что были пристегнуты до остановки!

Мотоциклисты также могут не глушить двигатель байка при проверке несмотря на то, что инспекторы обычно просят об этом, так как громкий звук выхлопа мешает общаться. На самом деле они опасаются, что мотоциклист попросту сбежит. Эту просьбу можно выполнить или проигнорировать — дело ваше.