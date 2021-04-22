14 лет и 300 000+ км на Renault Kangoo (бесценный опыт)

История многолетней коммерческой эксплуатации французских «каблучков» в автопарке крупной курьерской компании City Express будет полезна не только фирмам со своим автопарком, но и частным владельцам.

Общие принципы

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Обслуживание автомобилей с истекшим сроком заводской гарантии лучше проводить в независимых сервисных центрах, предлагающих более выгодные, чем официальные дилеры, условия. Еще одно важное достоинство независимых предприятий — ​возможность проведения агрегатного ремонта. Например, когда на одном из Kangoo вышел из строя генератор, механики сняли его с машины и отвезли в специализированную мастерскую. Там замена одного подшипника обошлась в десять раз дешевле нового узла в сборе, за который пришлось бы заплатить в сервисе официального дилера.

Дополнительную выгоду дает использование неоригинальных запчастей. Достаточно заключить договор с крупным поставщиком. В этом случае по каждой заявке будет предложено несколько вариантов неоригинальных деталей пяти-шести марок с разными ценами. Причем, как показывает опыт, далеко не всегда самый дорогой вариант будет лучшим и по качеству, поэтому есть возможность сэкономить, не потеряв в долговечности.

Renault Kangoo

Более подробно об этой и другой коммерческой технике можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Комментарий эксперта

Виктор Крючков, руководитель транспортного отдела компании City Express:

— Основная часть автопарка нашей компании базируется в Москве, это автомобили разной грузоподъемности: от 0,6 т до 5 тонн. В региональных филиалах вполне достаточно держать по одной-две машины. Партия цельнометаллических фургонов Renault Kangoo первого поколения поступила в парк в 2006 году. Это были новые автомобили, купленные у официального дилера. Все в одинаковой комплектации, с 1,4-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 75 л. с.

Большинство из этих машин отслужили свой срок и были распроданы, остались только три единицы. За 14 лет эксплуатации их пробеги составляют чуть более 300 тыс. км, что весьма скромно для коммерческого автомобиля. Дело в том, что в столичных условиях работы (при высокой загруженности улиц транспортом) дневной пробег развозного фургона невелик и порой не превышает пятидесяти километров при доставке экспресс-почты по нескольким точкам. Особенно это касается именно техники возрастом свыше десяти лет — ​вся она распределена у нас на работу в центральной части города, что минимизирует проблемы в случае схода с маршрута при возникновении серьезной неисправности. Хотя такие случаи бывают редко — ​машины мы поддерживаем в хорошем состоянии, предпочитая проводить не экстренные, а плановые ремонты.

Статистика поломок

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За весь срок службы автомобили Renault Kangoo не требовали дорогостоящих ремонтов. Ни на одной из машин не пришлось перебирать двигатель. Был единичный случай ремонта коробки передач — ​заменили загудевший подшипник. По одному-два раза автомобили требовали замены сцепления. Долговечность этого узла сильно зависит от мастерства водителя и маршрутов, на которых работает машина. Покупали, в основном, расходные детали, естественный износ которых невозможно предотвратить, особенно при эксплуатации в условиях мегаполиса. Тормозные колодки, сайлентблоки и амортизаторы подвески, шарниры рулевого управления… На одной из машин потек радиатор, пришлось заменить. На всех прочих Kangoo, включая те, что были проданы с пробегами 280–320 тыс. км, ничего подобного не случалось.

До сих пор в отличном состоянии кузова французского изготовления. Несмотря на прошедшие 14 зимних сезонов в жесточайших условиях московских солевых туманов. Только на одной из оставшихся в парке машин есть, по нашему недосмотру, локальное повреждение лакокрасочного покрытия. Под отклеившимся углом пленки с корпоративной символикой City Express скопилась мокрая грязь, что со временем вызвало появление точечного очага коррозии.

В целом в многолетней эксплуатации автомобили Renault Kangoo показали себя вполне достойно.

История модели

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Коммерческий малотоннажный автомобиль Renault Kangoo, впервые представленный в 1997 году, базируется на легковых платформах Clio и Megane. Помимо чисто грузового варианта Express компания всегда предлагала грузопассажирские минивэны для личного использования. Грузоподъемность цельнометаллических фургонов 0,6–0,8 т. Первое поколение Kangoo выпускали до 2007 года, второе — ​с 2007-го по 2020-й. Российские перевозчики потеряли возможность приобретения автомобилей Renault Kangoo в середине 2016 года, когда официальный импортер, компания «Рено Россия», прекратила поставки этой модели в нашу страну. Машину третьего поколения, показанную в 2019 году, обещают представить и на российском рынке.

Предусмотрены две версии фургона: короткобазная, вместимостью 3,3–3,9 м3, и длиннобазная, погрузочным объемом 4,2–4,9 м3. Заявлена и поистине революционная модификация с цельным — ​без разделительной центральной стойки — ​проемом по правому борту кузова.

Технические характеристики* Время разгона 0–100 км/ч, с 13,7 Максимальная скорость, км/ч 153 Клиренс, мм 140 Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 3995 x 1672 x 1810 Колесная база, мм 2600 Мин. радиус разворота, м 10,4 Снаряженная масса, кг 1090 Допустимая полная масса, кг 1670 Мощность двигателя, л.с. (об/мин) 75 (5500) Крутящий момент, Н·м (об/мин) 114 (2800) Количество клапанов на цилиндр 2 Диаметр цилиндра, мм 79 Ход поршня, мм 70 Расход топлива в городском цикле, л/100 км 9,5 Передняя подвеска Независимая на стойках McPherson Задняя подвеска Полузависимая на торсионной балке Размер шин 165/70 R14 *грузового фургона Renault Kangoo 1.4 MT (второе поколение, рестайлинг)