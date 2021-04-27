Материалы по темеОчень сложный перекресток. Кто только не ошибается!
Водитель синего автомобиля свернул на примыкающую дорогу. Не нарушит ли он ПДД, если остановится в этом месте?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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Водитель синего автомобиля свернул на примыкающую дорогу. Не нарушит ли он ПДД, если остановится в этом месте?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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