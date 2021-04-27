Нетипичная ситуация — так что, нарушать теперь? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Нетипичная ситуация — так что, нарушать теперь?

Небольшая подсказка: будьте внимательны к знакам. Но есть еще один важный пункт ПДД, о котором многие забывают.

Материалы по теме
Очень сложный перекресток. Кто только не ошибается!

Водитель синего автомобиля свернул на примыкающую дорогу. Не нарушит ли он ПДД, если остановится в этом месте?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

Можно ли тут остановиться водителю синего автомобиля?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
4651
Оцените материал
2:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...