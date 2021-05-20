Как не пролить масло на двигатель (простой способ)

Спорим, такое с вами случалось? Открываете новую канистру масла на доливку и вспоминаете, что воронки при себе нет. Как долить масло, попав сразу в узкую горловину? Элементарное решение прислал читатель «За рулем».

При замене масла или при необходимости его долива не всегда есть возможность использовать воронку. В защитной фольге канистры с маслом я проделываю отверстие около 10 мм. Для предотвращения расплескивания и увеличения скорости вытекания масла диаметрально противоположно от первого отверстия прокалываю зубочисткой или любым острым предметом 5–6 отверстий малого диаметра. Масло заливается чуть дольше, зато без подтеков.

Автор: М. Васильев, Челябинская область

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Фото: М. Васильев