Есть официальный ответ от ГИБДД.

Обязательно ли проходить ­техосмотр по месту прописки?

Елена Лесковская, г. Воронеж

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434, для проведения технического осмотра заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт технического осмотра вне зависимости от места регистрации транспортного средства.

Адрес регистрации владельца транспортного средства по месту жительства (пребывания) также никоим образом не влияет на выбор пункта осмотра.

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Важно знать:

С 1 октября 2021 года проходить техосмотр будем по-новому. А сроки действия ранее выданных диагностических карт премьер-министр Михаил Мишустин продлил до этой даты. Но владельцев машин, купленных новыми в 2018 году, это не касается — по той причине, что продлевать им попросту нечего. Этим автомобилистам все-таки придется обратиться на пункты ТО для прохождения осмотра, и осмотр должен проводиться по новым правилам.





Обо всех изменениях в процедуре техосмотра узнайте тут.





Фото: «За рулем» и depositphotos.com