Сравнили цены на машины в России и в Европе: у нас дешевле!

Хоть в это и трудно поверить, но с фактами не поспоришь. Мы нашли четыре основные причины такого странного ценообразования.

«Богатые» дешевле базы

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Сравнивать цены напрямую сложно — из-за того, что даже базовые комплектации той или иной модели в разных странах не идентичны. Но точное сравнение и ни к чему: российские «богатые» комплектации иногда дешевле, чем европейские «бедные»!

В России в мае Renault Arkana с турбомотором 1.3, вариатором и полным приводом стоила от 1 672 000 рублей. В Германии минимальная комплектация Zen стартовала от 27 850 евро (2,45 млн руб.). Во Франции Zen еще на 2000 евро дороже (под 2,7 млн в пересчете на наши!)

Заглянем в карман европейца

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В начале мая за переднеприводный Kia Sportage с двухлитровым мотором и автоматом в России просили чуть больше 1 700 000 рублей. А в Германии Sportage с мотором 1.6 стоил почти 23 тысячи евро — больше двух миллионов в пересчете на рубли.

BMW третьей серии в России обойдется примерно на 700 тысяч рублей дешевле, чем в Германии — при очень близких комплектациях.

А лифтбек Skoda Octavia — почти на миллион! «Наша» Octavia дешевле даже чешской, на родине ее продают на полмиллиона дороже.

Land Rover Defender в России на 600 тысяч дешевле, чем в Великобритании, кроссовер Mazda CX-5 — на 700 тысяч.

Renault Duster в России стоил, в среднем, на 12% дешевле, чем в Европе, а Volkswagen Tiguan — на 30%! Разница для некоторых моделей достигала даже 50%.

Так и хочется спросить: за чей счет этот банкет, в смысле привлекательные российские цены?

Причина № 1. Борьба за огромный российский рынок

Производители прекрасно знают, насколько платежеспособно население каждой страны.

В бедных странах торгуют чуть ли не себе в убыток (чтобы удержать продажи на приемлемом уровне и «застолбить» свое место на рынке), а потери компенсируют за счет высоких прибылей на других рынках.

Поэтому в зажиточных Германии или Швеции цены слегка «задирают», а в России сдерживают — чтобы сохранить за собой сегмент рынка в огромной стране. В рамках автогиганта такая политика — по сути, перекладывание денег из одного своего кармана в другой.

Прием напоминает ускоренную распродажу «прошлогодних» машин, только цели другие.

Причина № 2. Техническая начинка

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Европейские машины дороже потому, что на них устанавливают более сложные агрегаты. В основном, это касается двигателей, заточенных под более строгие экологические нормы. В списке модификаций много гибридных версий разного уровня.

Например, мотор 1.33 для Renault Arkana ради снижения вредных выбросов снабжают стартер-генератором, который, безусловно, увеличивает стоимость двигателя в частности и автомобиля в целом. Кроме того, российская Arkana построена на простой и дешевой платформе B0. А европейская машины базируется на более совершенной модульной «тележке» CMF-B.

Причина № 3. Локализация производства

Даже крупноузловая сборка (это когда готовые мотор и трансмиссию упаковывают в готовый кузов и привинчивают колеса) позволяет немало выгадать — на ввозных пошлинах, зарплатах сборщиков, логистике перевозок и импортозамещении салонных ковриков. Там, где есть сборка полного цикла, экономия еще больше.

Российские заводы компаний Kia-Hyundai, Volkswagen, Skoda, Renault-Nissan давно достигли уровня локализации выше 50%. Хотя многие крупные узлы и агрегаты привозят из-за рубежа.

В России сегодня собирают автомобили более чем двадцати марок (премиальные в том числе). Продолжают открываться новые заводы компаний, заинтересованных в российском рынке, — Haval, Mercedes-Benz.

Причина № 4. АВТОВАЗ

Волжский завод не только выпускает Лады, самые доступные машины на нашем рынке. Он сдерживает цены. Все, кто приходят к нам торговать автомобилями примерно того же класса, просто вынуждены сверяться с вазовским прайс-листом.

Невозможно продать много Polo или Rio по европейским ценам в стране, где схожая по характеристикам местная модель стоит недорого и постоянно держится в лидерах продаж.

К концу 2019 года Россия оказалась в группе стран с самыми дешевыми автомобилями — по их средневзвешенной стоимости (ее рассчитывают на основе средних значений цен и объемов продаж каждой модели). Средний ценник в Европе тогда составлял 34 091 доллар, а в России — 24140 долларов. Проще говоря, у нас продают очень много недорогих машин и очень мало дорогих.

Этот фактор прямо влияет на «торговую наценку» всех конкурентов АВТОВАЗа. И пока доля марки Лада на рынке велика (21,5% в 2020-м), ситуация не поменяется. Ну, если только россияне внезапно не разбогатеют.

Дешево, и все равно не по карману

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А вот подержанные машины в России существенно дороже, чем на Западе. (В 2020 году средневзвешенная стоимость бэушного автомобиля составила рекордные 666,4 тысячи рублей).

И продают подержанных машин у нас в 3–4 раза больше, чем новых.

Это говорит о том, что новые авто большому количеству наших граждан просто не по карману — хоть они и дешевле, чем в Европе. Так что сравнение, как бы оно привлекательно ни выглядело, все равно не в нашу пользу…