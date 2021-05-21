Сравнили цены на машины в России и в Европе: у нас дешевле!

«Богатые» дешевле базы
Сравнивать цены напрямую сложно — из-за того, что даже базовые комплектации той или иной модели в разных странах не идентичны. Но точное сравнение и ни к чему: российские «богатые» комплектации иногда дешевле, чем европейские «бедные»!
Заглянем в карман европейца
В начале мая за переднеприводный Kia Sportage с двухлитровым мотором и автоматом в России просили чуть больше 1 700 000 рублей. А в Германии Sportage с мотором 1.6 стоил почти 23 тысячи евро — больше двух миллионов в пересчете на рубли.
BMW третьей серии в России обойдется примерно на 700 тысяч рублей дешевле, чем в Германии — при очень близких комплектациях.
А лифтбек Skoda Octavia — почти на миллион! «Наша» Octavia дешевле даже чешской, на родине ее продают на полмиллиона дороже.
Land Rover Defender в России на 600 тысяч дешевле, чем в Великобритании, кроссовер Mazda CX-5 — на 700 тысяч.
Renault Duster в России стоил, в среднем, на 12% дешевле, чем в Европе, а Volkswagen Tiguan — на 30%! Разница для некоторых моделей достигала даже 50%.
Так и хочется спросить: за чей счет этот банкет, в смысле привлекательные российские цены?
Причина № 1. Борьба за огромный российский рынок
Производители прекрасно знают, насколько платежеспособно население каждой страны.
В бедных странах торгуют чуть ли не себе в убыток (чтобы удержать продажи на приемлемом уровне и «застолбить» свое место на рынке), а потери компенсируют за счет высоких прибылей на других рынках.
Поэтому в зажиточных Германии или Швеции цены слегка «задирают», а в России сдерживают — чтобы сохранить за собой сегмент рынка в огромной стране. В рамках автогиганта такая политика — по сути, перекладывание денег из одного своего кармана в другой.
Прием напоминает ускоренную распродажу «прошлогодних» машин, только цели другие.
Причина № 2. Техническая начинка
Европейские машины дороже потому, что на них устанавливают более сложные агрегаты. В основном, это касается двигателей, заточенных под более строгие экологические нормы. В списке модификаций много гибридных версий разного уровня.
Например, мотор 1.33 для Renault Arkana ради снижения вредных выбросов снабжают стартер-генератором, который, безусловно, увеличивает стоимость двигателя в частности и автомобиля в целом. Кроме того, российская Arkana построена на простой и дешевой платформе B0. А европейская машины базируется на более совершенной модульной «тележке» CMF-B.
Причина № 3. Локализация производства
Даже крупноузловая сборка (это когда готовые мотор и трансмиссию упаковывают в готовый кузов и привинчивают колеса) позволяет немало выгадать — на ввозных пошлинах, зарплатах сборщиков, логистике перевозок и импортозамещении салонных ковриков. Там, где есть сборка полного цикла, экономия еще больше.
В России сегодня собирают автомобили более чем двадцати марок (премиальные в том числе). Продолжают открываться новые заводы компаний, заинтересованных в российском рынке, — Haval, Mercedes-Benz.
Причина № 4. АВТОВАЗ
Волжский завод не только выпускает Лады, самые доступные машины на нашем рынке. Он сдерживает цены. Все, кто приходят к нам торговать автомобилями примерно того же класса, просто вынуждены сверяться с вазовским прайс-листом.
К концу 2019 года Россия оказалась в группе стран с самыми дешевыми автомобилями — по их средневзвешенной стоимости (ее рассчитывают на основе средних значений цен и объемов продаж каждой модели). Средний ценник в Европе тогда составлял 34 091 доллар, а в России — 24140 долларов. Проще говоря, у нас продают очень много недорогих машин и очень мало дорогих.
Этот фактор прямо влияет на «торговую наценку» всех конкурентов АВТОВАЗа. И пока доля марки Лада на рынке велика (21,5% в 2020-м), ситуация не поменяется. Ну, если только россияне внезапно не разбогатеют.
Дешево, и все равно не по карману
А вот подержанные машины в России существенно дороже, чем на Западе. (В 2020 году средневзвешенная стоимость бэушного автомобиля составила рекордные 666,4 тысячи рублей).
И продают подержанных машин у нас в 3–4 раза больше, чем новых.
Это говорит о том, что новые авто большому количеству наших граждан просто не по карману — хоть они и дешевле, чем в Европе. Так что сравнение, как бы оно привлекательно ни выглядело, все равно не в нашу пользу…