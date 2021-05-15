Скажем, вам от 30 до 50 лет. Вы нечасто садитесь за руль. По пути в офис из экономии времени бросаете машину на перехватывающей парковке. По большому счету, машина нужна для неежедневных поездок на встречи по работе или семейных вылазок. И при этом автомобиль должен «соответствовать» положению. Узнали себя?

В прошлом году дилеры провели опрос и выяснили, что есть корпоративная автомода на кроссоверы: в каждой сфере деятельности у офисных работников могут быть особые предпочтения. Например, в РЖД особой популярностью у сотрудников пользуются кроссоверы Lexus, Merсedes-Benz и Volvo; на стоянке возле Лукойла чаще всего можно встретить Лексусы и Тойоты. Клерки среднего звена в Сбербанке предпочитают Ленд Роверы, а начинающие «белые воротнички» ездят на Skoda Kodiaq, VW Tiguan и Toyota RAV4.

Мнение эксперта

Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»:





— Сегмент SUV сейчас является самым объемообразующим и востребованным на российском рынке. Такие автомобили вместительны, но при этом зачастую компактны, что необходимо для офисных работников, которым бывает непросто найти парковочное место в деловых кварталах мегаполисов.

Часто это достаточно обеспеченные люди, предпочитающие путешествовать в больших компаниях или всей семьей, поэтому кроссовер или внедорожник — оптимальный вариант для дальних, пусть и довольно редких, поездок за счет высокого уровня безопасности и комфорта.





За первый квартал 2021 года кроссоверы и внедорожники составили 47,3% всех продаж автомобилей по данным группы компаний «АвтоСпецЦентр». Престижность и дизайн, а также хорошая управляемость и проходимость — основные качества, которые привлекают более 50% россиян возрастной категории 17 — 34 лет и каждого пятого автомобилиста России старше 50 лет.

Мы, совместно с коллегами из «Авито.Авто», подобрали несколько моделей кроссоверов из разных ценовых сегментов, которые позволят владельцам хорошо выглядеть в глазах коллег и не разочаруют характеристиками.

1. Если все только начинается (варианты с пробегом, до 2 млн рублей)

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Если карьера на ранней стадии и всё еще впереди (проще говоря — финансы ограничены), то имеет смысл присмотреться к вторичному рынку. Лучше выбирать популярную модель — такая меньше потеряет в цене и в обозримом будущем ее можно будет продать, не слишком сильно потеряв в деньгах. Ведь засиживаться надолго за рулем подержанной машины вы не планируете, правда же?

Одним из лучших вариантов будет Kia Sorento II. За 1,6–1,8 млн. рублей можно найти машину не старше пяти лет (рестайлинговый вариант) с пробегом до 100 000 км в хорошем состоянии. Предложений на рынке много — машина популярная. Так что продать ее при необходимости можно относительно легко, если, конечно, не заламывать высокую цену. А если готовы выложить за автомобиль под 2 млн рублей, то лучше смотреть в сторону Kia Sorento Prime. Найдете экземпляр в аналогичном состоянии, но это будет хорошо оснащенный кроссовер с чуть более свежим дизайном.

Kia Sorento Prime

Если же нужен вариант поскромнее или покомпактнее, то подойдет Volkswagen Tiguan второй генерации. Машину в очень хорошем состоянии: в возрасте от 3 до 5 лет и пробегом 50–80 тыс. км можно найти за 1,8 млн. рублей. Лучше выбирать версию с двухлитровым 180-сильным мотором. Такие машины оснащали роботами DSG, но в этом поколении они уже надежны и долговечны.

Если смотрите на премиум-марку, то обратите внимание на BMW X1 или Audi Q3 2016–17 годов выпуска. Но, возможно, начинающим клеркам не стоит особо высовываться на старте карьеры — начальству может не понравиться.

2. Когда карьера удалась (от 2 млн до 6 млн рублей)

Самая востребованная в этом ценовом сегменте марка — Toyota. Десятилетиями Land Cruiser Prado считается символом успешности владельца. Новый Prado предлагают от 2 915 000 рублей. Модель, к слову, только что пережила очередной рестайлинг. На вторичном рынке почти новый внедорожник можно найти за 2 700 000 рублей.

Toyota Land Cruiser Prado 2021

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Еще солиднее и дороже Land Cruiser 200. Подержанный автомобиль в сносном состоянии (не отличишь от нового) можно найти от 4,7 млн. руб., за новый попросят от 5 412 000 рублей.

Обе модели любят за брутальный внешний вид, практичность и внедорожные качества. Они порадуют ездовым комфортом, если вы проживаете в регионе с не очень качественными дорогами. А вот в большом городе громоздкий внедорожник не так удобен: трудности с поиском места для парковки, большой расход топлива, недостаточная маневренность.

Для города или региона с относительно хорошими дорогами больше подойдет BMW X3. Цены на новый начинаются от 4 170 000 рублей, а на вторичке можно найти по такой же цене уже его старшего брата — BMW X5 прошлой генерации. Это будет машина 2018 года выпуска с пробегом до 80 000 км.

BMW X5

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Подешевле экземпляры более раннего поколения или с большим пробегом. Они также пользуются популярностью, но в сравнении с Тойотой не столь живучи и дороги в обслуживании. При этом «икс-пятый» любят за то, что он не только солидно выглядит, но и универсален: подходит как для повседневных городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния, порадует ездовым комфортом, хорошей динамикой и управляемостью.

Если очень хочется пустить пыль в глаза коллег, то до 4 млн рублей можно найти Mercedes-Benz GLA-класса, Mercedes-Benz GLC-класса, Lexus NX и Volkswagen Touareg с пробегом.

3. Круче некуда (от 6 млн руб.)

В этом ценовом сегменте исключительно премиальные машины японских, немецких и британских марок.

Для неспешного и комфортного перемещения по дорогам любого качества лучше всего подойдет Lexus LX. Технически это во многом тот же LC 200, но оснащен он заметно богаче. Взять к примеру, функцию климат-консьерж. Ее смысл в том, что зимой электроника управляет печкой, обогревом руля и всех сидений автоматически в зависимости от температуры. Снижает силу обогрева и отключает подогревы, если становится тепло. Летом аналогично поступает с вентиляцией сидений и кондиционером. Словом, штука удобная. Новый Lexus LX обойдется чуть дороже 7 млн рублей (в базе), а вот средняя цена подержанного на онлайн-площадках — от 5 150 000 рублей.

Lexus LX

Чуть подороже Range Rover — от 7,8 млн рублей. Средняя стоимость такой машины на вторичном рынке — 6 898 000 рублей. Владельцам этой модели понравится качественная отделка салона, достойная плавность хода и разгонная динамика.

Но есть вариант покомпактнее и немного дешевле — Range Rover Sport. Цены на новый варьируются в диапазоне от 6 109 000 до 11 138 000 рублей в зависимости от комплектации. На вторичке можно подобрать вариант в состоянии нового. Скажем, за машину 2019–2020 г. в. (второе поколение, рестайлинг) с пробегом в 15–30 тысяч км и в неплохой комплектации попросят 6,1–6,5 млн. рублей. С мотором 3.0 (249 л.с.) получите и умеренный транспортный налог. Range Rover Sport

Не любите эксперименты, смотрите на немецкую классику? Вот BMW X6 (от 6 650 000 рублей за новый), Porsche Cayenne (5 910 000 руб.) и Mercedes-Benz GLE-класс (6 100 000 рублей). Все это сбалансированные по потребительским качествам автомобили со сдержанным и привычным дизайном. *** Откровенно бюджетные модели мы намеренно не стали рассматривать. В этом обзоре статусность машины имеет решающее значение. Фото: Depositphotos