Если использовать капельницу и гидроперит, то повышенный расход масла остановится — такой «полезный» совет разлетелся по автомобильным сайтам и форумам. Но работает ли он? Спойлер: да, но во вред!

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Когда мотор начинает расходовать много масла и при этом вы уверены, что оно не вытекает через уплотнения (потеков нет), то, скорее всего, источник проблем — в цилиндрах. Возможно, залипли, покрывшись нагаром, поршневые кольца и перестали работать как положено. Предлагается раскоксовать их без полной разборки движка. Подробно об этом пишет издание «Автовзгляд».

Суть метода в следующем: в пятилитровой бутыли дистиллированной воды растворяют пару таблеток гидроперита и приспосабливают к ней комплект медицинской капельницы — с трубкой, иглой, регулятором и фильтром. Устанавливают работу капельницы на минимум, чтобы из иглы еле капало. Заводят машину и втыкают иглу капельницы в резиновый шланг в системе впуска двигателя. Оставляют мотор работать на холостых оборотах с «водяным питанием» часов на пять. По замыслу автора совета, мельчайшие капельки влаги, попадая в раскаленную камеру сгорания, вскипают, превращаются в пар и выбивают накопившиеся там отложения, в том числе и с колец поршней.