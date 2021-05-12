Воду и гидроперит в движок?! — проверили совет интернет-«экспертов» — журнал За рулем

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Воду и гидроперит в движок?! — проверили совет интернет-«экспертов»

Если использовать капельницу и гидроперит, то повышенный расход масла остановится — такой «полезный» совет разлетелся по автомобильным сайтам и форумам. Но работает ли он? Спойлер: да, но во вред!

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Когда мотор начинает расходовать много масла и при этом вы уверены, что оно не вытекает через уплотнения (потеков нет), то, скорее всего, источник проблем — в цилиндрах. Возможно, залипли, покрывшись нагаром, поршневые кольца и перестали работать как положено. Предлагается раскоксовать их без полной разборки движка. Подробно об этом пишет издание «Автовзгляд».

Суть метода в следующем: в пятилитровой бутыли дистиллированной воды растворяют пару таблеток гидроперита и приспосабливают к ней комплект медицинской капельницы — с трубкой, иглой, регулятором и фильтром. Устанавливают работу капельницы на минимум, чтобы из иглы еле капало. Заводят машину и втыкают иглу капельницы в резиновый шланг в системе впуска двигателя. Оставляют мотор работать на холостых оборотах с «водяным питанием» часов на пять. По замыслу автора совета, мельчайшие капельки влаги, попадая в раскаленную камеру сгорания, вскипают, превращаются в пар и выбивают накопившиеся там отложения, в том числе и с колец поршней.

Деградировавшее масло может разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Деградировавшее масло может разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

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Мнение специалиста

Однако у специалиста «За рулем» Алексея Ревина иное мнение на этот счет. Проводить такую «чистку» он настоятельно не рекомендует. И вот почему:

— С подачей воды в двигатель конструкторы авиационных моторов экспериментировали еще до Второй мировой войны. Впрыск воды в топливовоздушную смесь тогда использовался для временного охлаждения моторов, работающих на форсажных режимах, при этом за счет снижения температуры отодвигался порог детонации. Но массового развития технология подачи воды в цилиндры не получила.

Автолюбители в «жигулевскую» эпоху пытались бороться с детонацией тем же способом. При езде на низкооктановом топливе подавали воду — с помощью полой иглы — во впускной трубопровод. Но дальше экспериментов дело не пошло.


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А вот в том, что вода что-то очистит в цилиндрах, у меня большие сомнения. Ведь за один такт сгорания при равномерном распределении по цилиндрам в каждом из них окажется всего около 0,01 мл воды. Это примерно одна пятая часть капли. На интенсивных режимах работы двигателя такое количество воды, возможно, очистит от нагара поверхность камеры сгорания, но до поршневых колец (до всех трех) дело не дойдет. На холостом ходу эффекта не будет вовсе.


И еще: гидроперит (мочевины пероксид) — это комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной. Перекись водорода, как мощный окислитель, вызывает активную коррозию металлов, особенно чугуна и сплавов, содержащих медь. И зачем это загонять в двигатель?


Но главная опасность совета в том, что часть воды может скопиться в патрубке и потом, единовременно устремившись в цилиндр (скорее всего, один, ближайший), вызвать гидроудар. Возможно, он будет не столь сокрушительным, как в двигателе, работающем на полных оборотах, но тем не менее...

Вывод «За рулем»
Процедура бессмысленная и может нанести вред двигателю. При подозрении на залегание поршневых колец лучше попробовать раскоксовку специальными препаратами.



Фото: Depositphotos и «За рулем»

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