Проверено «За рулем»: велокрепление на крышу автомобиля

Любите велопрогулки в интересных местах, а салон вашего автомобиля невелик, или вы везете нескольких пассажиров? Тогда велосипед (или несколько) остается разместить на крыше автомобиля.

Вам поможет полностью алюминиевое велокрепление Aurilis Fast Rider, произведенное в Италии. Оно позволяет перевезти один велосипед весом до 20 кг с любым размером колес и любым типом рамы (до 100 мм в сечении). Велокрепление поставляется готовым к установке на багажник без применения инструментов. Кражу предотвращают два замка: на фиксации велокрепления к поперечине и на механизме фиксации рамы велосипеда.





В интернет-магазине «За рулем» устройство можно приобрести за 7300 ₽.





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Вопрос перевозки велосипедов для большинства автолюбителей все еще не раскрыт до конца! Обращайтесь к нашим менеджерам, и они подберут оптимальный способ перевозки: на крыше, фаркопе или задней двери. Расширяйте возможности автомобиля вместе с «За рулем»!

Сезон велопрогулок в самом разгаре, и мы напоминаем о недопустимости закрытия номерного знака и световых сигналов при перевозки велосипеда на автомобиле. Подобрать оптимальное решение можно в нашем каталоге велобагажников. Сложно выбрать — приезжайте, звоните или пишите нашим менеджерам.



