Это обязательно нужно сделать при самостоятельной замене батареи

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Многие водители, имеющие практический опыт обслуживания своего автомобиля, предпочитают менять на нем аккумулятор (АКБ) своими силами. Однако не все знают, что демонтаж и установка стартерной батареи в моторном отсеке требуют соблюдения определенных правил.

В нынешнее весеннее межсезонье многим российским автовладельцам наверняка пришлось менять на машинах не только фильтры и масла, но и аккумуляторы. Сказывается прошедшая холодная зима, которая во многих регионах России, включая столицу и Подмосковье, отметилась сильными продолжительными морозами. Понятно, что низкие температуры не лучшим образом отразились на состоянии автомобильных источников питания. Особенно уязвимыми оказались батареи у подержанных машин. На многих таких авто старые АКБ после морозов резко ухудшили свои рабочие характеристики.

В этом смысле показательным примером может служить рестайлинговый фургон Renault Kangoo одного из наших партнеров. На этой машине изначально был установлен аккумулятор емкостью 70 Ач (фото выше), который нынешней зимой «приказал долго жить». Причиной тому стала беспечность и неправильные действия водителя. Во время сильных холодов, пытаясь запустить мотор, шофер, что называется, «высадил» батарею в ноль. После чего машина еще несколько дней простояла на морозе. Потом, уже в теплом гараже, ее пытались восстановить, но тщетно — накапливать заряд так, как прежде, она уже не могла.

С запасом по энергоемкости

Когда стало ясно, что реанимировать старую АКБ уже не получится, было решено найти ей достойную замену. В итоге, после «сканирования» интернета, для замены была выбрана популярная необслуживаемая батарея TAB Magic (Словения) с емкостью 78 А.ч и максимальным пусковым током 750 А. Выбор в пользу именно этой модели АКБ был сделан по ряду причин. Во-первых, батареи этой марки хорошо зарекомендовали себя на практике. Весьма неплохо они проявили себя и в ряде сравнительных тестов. В этих испытаниях аккумуляторы TAB Magic всегда демонстрировали высокие эксплуатационные показатели.

Необслуживаемая стартерная батарея TAB Magic (Словения)

Одним словом, АКБ данной серии давно зарекомендовали себя как надежные аккумуляторы, отличающиеся, к тому же, более высокими (чем большинство импортных аналогов) пусковыми токами.

Во-вторых, при выборе учитывался опыт прошедшей зимы, а также режим эксплуатации Renault Kangoo. Поскольку на этой машине часто совершают поездки на короткие расстояния, да еще в городском цикле движения, очень важно иметь на борту батарею с солидным запасом емкости и пусковой мощности.

Соблюдайте очередность!

Теперь что касается непосредственно замены аккумулятора, которая начинается с извлечения старой АКБ. Тут есть один нюанс, касающийся очередности отключения проводов. Не забывайте, что при демонтаже первым отсоединяется минусовой контакт. Но не спешите, сначала почитайте инструкцию к машине. Не исключено, что перед снятием силовых проводов с клемм АКБ каждый из них придется сначала подключить к внешнему блоку питания. Это иногда нужно делать в некоторых машинах азиатского или американского производства, чтобы при снятии батареи не «вылетели мозги» бортового компьютера.

Впрочем, если в инструкции на этот счет нет никаких предупреждений, блок питания не понадобится. Можно смело отключать и вытаскивать аккумулятор.

После этого надо обязательно проверить состояние силовых проводов и крепежной площадки, на которой размещается батарея. Очень важно, чтобы она, а также кольцевые наконечники кабелей были чистыми и не имели ржавчины. Всю грязь и следы электрохимической коррозии с наконечников нужно удалить. Это можно сделать, обработав кольцевые разъемы снаружи и изнутри с помощью мелкодисперсной шкурки.

Важные нюансы монтажа

Далее на очереди — установка нового аккумулятора. Перед этим не будет лишним проверить его заряд. Напомним, что критерием качественного заряда АКБ является нормативный уровень напряжения на клеммах, который должен составлять примерно 12,7–12,8 В (см. фото выше). При этом контрольный замер напряжения нужно проводить не менее через 8 часов после отключения АКБ от зарядного устройства.

При монтаже АКБ первым к ней подключается плюсовой провод

Если все в норме, размещаем батарею на крепежной площадке и соединяем силовые кабели с клеммами АКБ. Здесь тоже есть важный момент: при ее монтаже под капотом первым всегда подключается плюсовой провод.

В завершение всей этой технической процедуры рекомендуется провести обработку наконечников и открытых участков клемм АКБ предохраняющим составом. Это нужно для их защиты от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии.

Для этой цели сегодня выпускаются различные виды «электрозащитных» автомобильных препаратов. Например, в продаже можно встретить цветные аэрозольные составы, жидкостные спреи и даже пасты. Наш коллега для обработки клемм батареи TAB Magic использовал хорошо зарекомендовавшую себя на практике немецкую (от Liqui Moly ) смазку для защиты электрических контактов Batterie-Pol-Fett.

Наконечники проводов и основания клемм надо обработать защитной смазкой

Продукт поставляется в разных вариантах упаковки, в том числе и в небольших тубах. Сам препарат представляет собой синтетический кислотоупорный состав красного цвета, который позволяет визуально контролировать места электрических соединений, подвергшиеся защитной обработке. Очевидным достоинством смазки является ее пластичность и хорошая адгезия к металлу. Последнее очень важно для обеспечения длительной защиты аккумуляторных контактов от различных видов коррозии, а также для надежного заряда батареи при эксплуатации в автомобиле.