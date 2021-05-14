Четыре варианта разворота! А какой правильный?

Материалы по темеПерекресток — проще некуда! Но есть подвох
Водителю синего автомобиля нужно развернуться. Где ему это лучше сделать?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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Водителю синего автомобиля нужно развернуться. Где ему это лучше сделать?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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