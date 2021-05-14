Четыре варианта разворота! А какой правильный? — журнал За рулем

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Четыре варианта разворота! А какой правильный?

Есть знак, разрешающий разворот? Отлично — тут наверняка все разворачиваются по Правилам, хотя в иных случаях нарушает ПДД каждый второй. Но вот вам реальный пример.

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Водителю синего автомобиля нужно развернуться. Где ему это лучше сделать?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

И где тут можно развернуться?

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