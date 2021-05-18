Тест бизнес-седана Genesis G80

На конкурсе безликости прежний Genesis G80 собрал бы много наград. Страшным не назвать, но он был неприметен аки Toyota Camry. Проехал — и забыл.
Новая «восьмидесятка» нарочито агрессивна: необъятным грилем на фасаде, двухэтажной оптикой и силуэтом а‑ля лифтбек. Заиграл Genesis! Полный привод, почти четыреста лошадей. А стоит на несколько сотен тысяч дешевле аналогичной европейской знати вроде Volvo S90 или Audi A6. В чем подвох?
Первое впечатление
На первый взгляд все честно. Открываю солидно тяжелую дверь, а там — ни одной черной панели! Мне, любителю ретроавтомобилей, очень импонирует, как в Дженезисе подошли к цветовой гамме салонов. В каком современном седане бизнес-класса вы последний раз видели салон в тон кузова — конечно, если машина не черная?
Обстановка не дает усомниться в потраченных деньгах. Даже в пробке постоять приятно. Шикарная обивка, приятный ворс ковра. Прибавляю громкость — акустика Lexicon играет отменно, какую папку в своем плейлисте я бы не открыл. И вся окружающая действительность остается там, за двойными окнами и тремя редутами обороны дверных уплотнителей.
Базовый G80 оснащают 249‑сильным четырехцилиндровым мотором 2.5, но у меня мощная версия V6 3.5 (379 л.с.). Обоим моторам аккомпанирует 8‑ступенчатый автомат. И — все ведущие колеса.
Полный газ — G80 с легким заносом рвет вперед. Автомат в обычном режиме не поспевает за напором двигателя, но при выборе спортрежима коробка собирается с мыслями. А двигатель подает голос, причем не через выпуск: рев усиливается аудиосистемой. Зачем? Не знаю. Но прикольно.
Как едет!
Вот первый поворот — влетаю ходом и едва успеваю отловить двухтонный седан. Это еще что было? Я сдурил или колеса попали на лед?
Вхожу в следующую связку поворотов — та же история. G80 вроде бы охотно встает на дугу, но если довернуть руль чуть резче, корма начинает гулять как ей вздумается. В итоге происходит полный разлад в отношениях, которые так хорошо начинались. Передняя и задняя оси живут своей жизнью, а руль не дает информации — и непонятно, что происходит под колесами. Совершенно неожиданно для машины такого класса.
На мои замечания представители Дженезиса развели руками: возможно, это только на 20‑дюймовых «липучках» Michelin машина ведет себя не так, как надо. Но должно ли это волновать покупателя? Шины нужной размерности и произведены они не абы кем. Бизнес-седан обязан быть обучен хорошим манерам в любых условиях.
G80 гармоничен только на прямой или в степенном движении. И плавность хода удалась — всякую пакость ямочного ремонта Genesis бесследно растворяет в хитросплетениях многорычажных подвесок. Это при том, что пневмостоек нет в принципе — только стальные пружины. Так что лучше сесть сзади, насладиться тишиной и мягкостью, и начать играть с индивидуальным дисплеем медиасистемы. Конечно, если есть средства еще и на персонального водителя.
Цены
Genesis G80 дешевле конкурентов — базовая версия с 249‑сильным турбомотором обойдется в 3,7 миллиона рублей. Volvo S90 и Audi A6 при схожем оснащении и двигателях той же мощности тысяч на двести дороже. Откуда «сдача»?
Если новоиспеченный кроссовер GV80 на фоне соперников выглядит крепко, то седан в ездовых дисциплинах — не фонтан. Поэтому если вы любите ездить не только с водителем, то лучше остановить выбор на младшем G70. Новый G80 выразителен телом, но не душой.
|
GENESIS G80
|
2.5 T
|
3.5 T
|
Длина / ширина / высота / база
|
4995 / 1925 / 1475 / 3010 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
2055 / 2450 кг
|
2145 / 2575 кг
|
Объем
|
424 л
|
Максимальная скорость
|
250 км/ч
|
250 км/ч
|
Разгон 0 —100 км/ч
|
6,5 с
|
5,1 с
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5800 об/мин; 422 Н·м при 1650–4000 об/мин
|
бензиновый, V6, 24 клапана, 3470 см³; 279 кВт / 379 л.с. при 5800 об/мин; 530 Н·м при 1300–4500 об/мин
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 65 л
|
АИ-95 / 73 л
|
Расход топлива (смешанный цикл)
|
9,2 л / 100 км
|
10,7 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
полный привод; А8
|
Покупателям не дают возможность конфигурировать автомобиль под себя — в этом корейские производители себе верны. Так проще логистика и легче держать цены в узде. Есть лишь несколько пакетов опций для средних комплектаций и доплата за матовую краску кузова.
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Начальный G80 2.5 Business оценен в 3 700 000 рублей. Оснащение щедрое — 15‑дюймовый экран медиасистемы, круиз, светодиодные фары, 19‑дюймовые колеса. G80 2.5 Advance обойдется в 3 970 000 рублей, а G80 2.5 Elite — в 5 100 000 рублей. G80 V6 при прочих равных дороже на 600 тысяч рублей. Потолок — 5 700 000 рублей.
Одним из сильных качеств корейских машин остается приятная гарантия — 4 года без ограничений пробега. А вот дилеров пока маловато — меньше трех десятков по всей стране.
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