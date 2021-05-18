Тест бизнес-седана Genesis G80

У него 20-дюймовые колеса, салон в тон кузова, а цена на 200 000 ниже, чем у конкурентов. Жаль, персональный водитель не прилагается!

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На конкурсе безликости прежний Genesis G80 собрал бы много наград. Страшным не назвать, но он был неприметен аки Toyota Camry. Проехал — и забыл.

Новая «восьмидесятка» нарочито агрессивна: необъятным грилем на фасаде, двухэтажной оптикой и силуэтом а‑ля лифтбек. Заиграл Genesis! Полный привод, почти четыреста лошадей. А стоит на несколько сотен тысяч дешевле аналогичной европейской знати вроде Volvo S90 или Audi A6. В чем ­подвох?

GENESIS G80. Цена в России — от 3 700 000 ₽. Новый G80 избавился от безликости предшественника. Двухэтажная передняя оптика и гигантский «герб» решетки радиатора смотрятся круто.

Первое впечатление

На первый взгляд все честно. Открываю солидно тяжелую дверь, а там — ни одной черной панели! Мне, любителю ретроавтомобилей, очень импонирует, как в Дженезисе подошли к цветовой гамме салонов. В каком современном седане бизнес-класса вы последний раз видели салон в тон кузова — конечно, если машина не черная?

Обстановка не дает усомниться в потраченных деньгах. Даже в пробке постоять приятно. Шикарная обивка, приятный ворс ковра. Прибавляю громкость — акустика Lexicon играет отменно, какую папку в своем плейлисте я бы не открыл. И вся окружающая действительность остается там, за двойными окнами и тремя редутами обороны дверных уплотнителей.

Базовый G80 оснащают 249‑сильным четырехцилиндровым мотором 2.5, но у меня мощная версия V6 3.5 (379 л.с.). Обоим моторам аккомпанирует 8‑ступенчатый автомат. И — все ведущие колеса.

Полный газ — G80 с легким заносом рвет вперед. Автомат в обычном режиме не поспевает за напором двигателя, но при выборе спортрежима коробка собирается с мыслями. А двигатель подает голос, причем не через выпуск: рев усиливается аудиосистемой. Зачем? Не знаю. Но прикольно.

Оформление виртуальной приборной панели можно менять. Вверху видные красные «глаза» датчиков, обеспечивающих трехмерное изображение. Эту функцию можно отключить.

Качество интерьера соответствует классу. Мягким материалом затянуты даже дверные карманы.

Медиасистема с 15‑дюймовым экраном управляется как сенсорно, так и с помощью шайбы. У каждого пассажира сзади есть пульт управления медиасистемой.

Как едет!

Вот первый поворот — влетаю ходом и едва успеваю отловить двухтонный седан. Это еще что было? Я сдурил или колеса попали на лед?

Вхожу в следующую связку поворотов — та же история. G80 вроде бы охотно встает на дугу, но если довернуть руль чуть резче, корма начинает гулять как ей вздумается. В итоге происходит полный разлад в отношениях, которые так хорошо начинались. Передняя и задняя оси живут своей жизнью, а руль не дает информации — и непонятно, что происходит под колесами. Совершенно неожиданно для машины такого класса.

На мои замечания представители Дженезиса развели руками: возможно, это только на 20‑дюймовых «липучках» Michelin машина ведет себя не так, как надо. Но должно ли это волновать покупателя? Шины нужной размерности и произведены они не абы кем. Бизнес-седан обязан быть обучен хорошим манерам в любых условиях.

G80 гармоничен только на прямой или в степенном движении. И плавность хода удалась — всякую пакость ямочного ремонта Genesis бесследно растворяет в хитросплетениях многорычажных подвесок. Это при том, что пневмостоек нет в принципе — только стальные пружины. Так что лучше сесть сзади, насладиться тишиной и мягкостью, и начать играть с индивидуальным дисплеем медиасистемы. Конечно, если есть средства еще и на персонального водителя.

Передние сиденья в максимальных версиях обтянуты кожей Nappa. Оригинальный рисунок на спинках напоминает перевернутую эмблему Олимпиады-80. Задние пассажиры не обделены местом. Сиденья регулируются в продольном направлении. Правда, спинки двигаются одновременно с подушками — отдельной настройки нет.

Цены

Genesis G80 дешевле конкурентов — базовая версия с 249‑сильным турбомотором обойдется в 3,7 миллиона рублей. Volvo S90 и Audi A6 при схожем оснащении и двигателях той же мощности тысяч на двести дороже. Откуда «сдача»?

Если новоиспеченный кроссовер GV80 на фоне соперников выглядит крепко, то седан в ездовых дисциплинах — не фонтан. Поэтому если вы любите ездить не только с водителем, то лучше остановить выбор на младшем G70. Новый G80 выразителен телом, но не душой.

G80 прекрасен на прямой трассе и очень комфортен. Но если дорога петляет, нужно быть готовым к неоднозначной управляемости.

GENESIS G80 2.5 T 3.5 T Длина / ширина / высота / база 4995 / 1925 / 1475 / 3010 мм Снаряженная / полная масса 2055 / 2450 кг 2145 / 2575 кг Объем

багажника (VDA) 424 л Максимальная скорость 250 км/ч 250 км/ч Разгон 0 —100 км/ч 6,5 с 5,1 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5800 об/мин; 422 Н·м при 1650–4000 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 3470 см³; 279 кВт / 379 л.с. при 5800 об/мин; 530 Н·м при 1300–4500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 65 л АИ-95 / 73 л Расход топлива (смешанный цикл) 9,2 л / 100 км 10,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

Покупателям не дают возможность конфигурировать автомобиль под себя — в этом корейские производители себе верны. Так проще логистика и легче держать цены в узде. Есть лишь несколько пакетов опций для средних комплектаций и доплата за матовую краску кузова. Материалы по теме Genesis G80: разбудит водителя, развлечет пассажира Начальный G80 2.5 Business оценен в 3 700 000 рублей. Оснащение щедрое — 15‑дюймовый экран медиасистемы, круиз, светодиодные фары, 19‑дюймовые колеса. G80 2.5 Advance обойдется в 3 970 000 рублей, а G80 2.5 Elite — в 5 100 000 рублей. G80 V6 при прочих равных дороже на 600 тысяч рублей. Потолок — 5 700 000 рублей. Одним из сильных качеств корейских машин остается приятная гарантия — 4 года без ограничений пробега. А вот дилеров пока маловато — меньше трех десятков по всей стране.

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