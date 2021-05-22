Вывод печальный: приобретение надежной лампочки превратилось в лотерею. Как повысить свои шансы на «выигрыш» в такой лотерее, рассказали наши эксперты.

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Несмотря на наступление светодиодных источников света, галогенки не сдают позиций. В фарах большинства автомобилей с раздельными источниками дальнего и ближнего света используют однонитевые лампы Н7 — это Веста, Duster, Tiguan, Logan второго поколения и многие другие. Их же частенько применяют в противотуманках.

Галогенки вовсе не обязательно светят хуже светодиодов — и мы не раз это отмечали в тестах. Однако они часто перегорают — этого не отнять. Понятно, что многое зависит от интенсивности эксплуатации, состояния бортсети и прочего, но все-таки интересно — как долго должны служить лампочки в нормальных условиях? Производители ламп если и говорят о ресурсе, то обычно речь идет примерно о 500 часах. А что мы имеем на практике?

Ею мы и занялись. В экспертизе участвовали лампы Н7 девяти различных брендов — мы скупили всё, что было на прилавках ближайших московских магазинов, включая несколько ламп с якобы улучшенной на 50–100% светоотдачей. Самыми дешевыми оказались китайский Диалуч (240 рублей за пару) и безродный Fenox (310 рублей за пару). На другой ценовой полюс попали польский Philips (2600 рублей за пару) и немецкий Osram (1500 рублей за пару).

Светотехнические характеристики ламп мы на этот раз не измеряли, сосредоточившись только на их жизнестойкости. Причем режим испытаний выбрали самый щадящий. Лампы просто горели — без всякой тряски, температурных колебаний или постоянных включений-выключений, которые безусловно уменьшают ресурс. Хотя напряжение питания выбрали ближе к верхнему пределу допустимого, но и оно не превышало штатных 14,5 В. Да, некоторые автопроизводители используют стабилизаторы, поддерживающие на лампах фар стабильное заниженное напряжение — но главное, что все наши испытуемые находились в равных условиях.

Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке изделий.

AVS Light Atlas +50% 5000K Xenon А78570S, КНР Примерная цена 420 ₽

Обе лампочки отказали через 139 часов работы. Единственное оправдание — заявленные «+50%»: такие лампы всегда служат меньше обычных. Bosch Pure Light 1987301012, Корея Примерная цена 300 × 2 = 600 ₽

Трудно объяснить, почему обычные лампочки не хотят работать долго: всего 140 и 144 часа ­соответственно. Fenox Prime LT BH1300, страна не указана Примерная цена 150 × 2 = 300 ₽

Выдержали 208 и 256 часов соответственно. Кто бы мог подумать, что этот смешной результат окажется в нашем тесте «серебряным»?

Narva Up to 50% Range power 50+ PХ26d, Германия Примерная цена 1000 ₽

Примерно на этом рубеже сгорели многие лампы: 142 часа. Зато пообещали «+50%» мощности. Nord Yada Rainbow 902496, КНР Примерная цена 250 × 2 = 500 ₽

Чемпион? Да — с жалким результатом 208 и 262 часа. Слабовато, но остальные — ещё хуже. Osram Night Breaker silver PХ26d Up to 100 %, Германия Примерная цена 1500 ₽

Жалкие 144 и 140 часов ресурса — зато обещано «+100%» мощности.

Philips White Vision ultra 4200 Kelvin, Польша Примерная цена 2600 ₽

Продержались 65 и 85 часов — худший результат в нашем тесте. И это показал знаменитый Philips! Xenite premium light up to 100 % 3600 К, КНР Примерная цена 800 ₽

Проработали 87 и 141 часов — один из худших результатов, зато обещано «100% прироста» мощности. Диалуч 12557, КНР Примерная цена 120 × 2 = 240 ₽

Всего лишь 139 и 141 час — а ведь лампочки самые обычные. Слабый результат.

Прогнозы

Опыт предыдущих испытаний ламп подсказывал, что победителем, скорее всего, станет кто-то из грандов — Osram, Philips, Narva или, возможно, Bosch. При этом по части ресурса любые «улучшенные» лампы обязаны проиграть обыкновенным. Тут прослеживается аналогия с двигателями внутреннего сгорания: любая попытка увеличить мощность неизбежно оборачивается снижением ресурса. Поэтому если лампа сулит «+50%» мощности, дальности или яркости, будьте готовы поменять ее не через 500 часов, а гораздо раньше.

Рабочий момент испытаний: остальные лампочки уже перегорели…

Наши советы Материалы по теме Большой тест штатных фар: стоит ли переплачивать за оптику? Учитывая требования Правил дорожного движения, возите с собой лампу, а лучше — комплект ламп для фар. Если сумеете заменить ее в присутствии остановившего вас экипажа ДПС, то, возможно, будете прощены и сможете продолжить путь. В противном случае будете куковать на обочине до рассвета — с квитанцией на штраф в кармане. Сгорела лампа — меняйте парную и в другой фаре. Тогда у вас будет равномерное освещение, которого не может обеспечить тандем из старой и новой лампочек. Кроме того, если сгорела одна лампа, то, скорее всего, и второй осталось недолго.

Не прикасайтесь к стеклянной колбе новой лампы пальцами — следы от них приведут к потемнению при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной спиртом.

Электрический разъем лампы нагревается очень сильно: случается, что со временем пластмасса начинает плавиться или крошиться. Своевременно замените такой разъем.

Заменив лампу, не спешите полностью собирать фару. Сначала закрепите лампу, подсоедините электрический разъем и включите свет. В случае ошибки не придется разбирать все по новой.

После замены лампы желательно проверить регулировку фары.

Результаты

Наши прогнозы сбылись лишь отчасти. Провалились не только улучшенные лампы, но и все остальные. 500 часов не отработал никто.

Вывод печальный: приобретение надежной лампочки превратилось в лотерею. Никакой зависимости ресурса от авторитетности бренда мы в ходе испытаний не заметили. И мы по-прежнему рекомендуем приобретать самые простые лампы, безо всяких «тюнингов» и манящих «доппроцентов». Правда, в продаже встречаются и лампочки с повышенным ресурсом — Long Life. Их мы планируем проверить отдельно.

Результаты ресурсных испытаний автомобильных ламп H7

Наименование Наработка на отказ, ч Итоговое место 1-й образец 2-й образец Средний результат бренда AVS 139 139 139 7 Bosch 140 144 142 3 — 5 Fenox 208 256 232 2 Narva 142 142 142 3 — 5 Nord Yada 208 262 235 1 Osram 144 140 142 3 — 5 Philips 65 85 75 9 Xenite 87 141 114 8 Диалуч 139 141 140 6

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Семенов, инженер-испытатель ООО «НПО „ТАЛИС“

Сравнительные испытания проводились с использованием единого стенда, на котором были закреплены по два экземпляра ламп Н7 каждого образца. В процессе испытаний подаваемое напряжение не превышало предельно допустимого значения для этого типа ламп (14,5 В). Все лампы работали до момента перегорания.

Если принять ориентировочное время работы автомобильной лампы до отказа 500 часов, то можно сделать вывод о неудовлетворительном качестве представленных автоламп. Даже лучшие образцы (Nord Yada, Fenox) в среднем не показывают и половины необходимого ресурса.

Престижное электричество На самых первых автомобилях фар не было вообще: мысли о ночных поездках никому не приходили в голову. Затем появились керосиновые лампы: они не умели освещать дорогу, зато обозначали на дороге саму машину! В конце XIX века появились ацетиленовые фары — как на паровозах. А электрические фары пришли в ХХ веке — одним из первых автомобилей, оснащенных ими, стал знаменитый Rolls-Royce Silver Ghost.

Счастливого пути — и пусть ваши лампы никогда не меркнут!

Редакция благодарит ООО «НПО „ТАЛИС“ за помощь в проведении испытаний.