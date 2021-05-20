На сайте-агрегаторе мастера выбирать удобно: можно посмотреть «корочку», сравнить цены, почитать реальные отзывы клиентов. Один клик — и машина в руках спеца, которого нахваливают заказчики. Вот только деньги за некачественный ремонт потом взыскать будет не с кого.

Механик № 1. Развел на дорогой ремонт, погубил мотор

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Мастер, которого героиня программы «Первая передача» на НТВ Тамара Бойцова выбрала по отзывам на известной интернет-площадке, умудрился превратить ее маленькую проблему в огромную. Тамаре всего-то надо было починить отвалившийся глушитель. Механик работу выполнил, но во время диагностики нашел много других проблем. И предложил Тамаре сделать комплексный ремонт — «всего» за 105 000 рублей. Девушка согласилась.

Важно: недобросовестные мастера стараются «выжать» из неопытного автолюбителя как можно больше денег. Поэтому придумывают несуществующие поломки. Например, меняют «потрепанные» ремни ГРМ, отмывают подтеки на моторе, а клиенту рассказывают, что сделали капремонт двигателя.

В процессе «комплексного ремонта» Тамару ждали новые открытия — механик сообщил, что машина «дергается», необходимо перебрать коробку передач. За это хозяйке надо доплатить еще 64 000 рублей.

Большие деньги, дважды уплаченные владелицей авто, обернулись большими проблемами: отремонтированная машина прямо на заправке потекла розовой жидкостью, задымила и заглохла. Позже экспертиза показала — к поломке привел некачественный ремонт, в результате которого двигатель перегрелся и приказал долго жить.

Возвращать деньги механик не собирается. Логика у него железная: машина сломалась не по его вине, а по вине самой Тамары, ведь это она на ней ездит…

Механик № 2. Деньги взял, машину бросил

Огорченная девушка нашла на сайте другого мастера, который сразу вызвал у нее доверие. У Артема было столько положительных отзывов, что Тамара не сомневалась: он точно реанимирует ее автомобиль и не обманет. Артем взял у Тамары 74 000 рублей на детали и долгих два месяца якобы занимался ремонтом. Когда потерявшая терпение Тамара без предупреждения приехала в автосервис, она обнаружила свой автомобиль ржавеющим в сугробе.

Артем объяснился с Тамарой по телефону. Извинился и сказал, что даже не приступал к ремонту, потому что… не было времени.

Интернет-площадки умывают руки

Отзывы об обоих мастерах на профильном сайте были положительные, довольные клиенты не скупились на слова благодарности. Сотрудники службы поддержки сайта только руками развели. Интернет-площадка работодателем не является и никакой ответственности за качество работы не несет. Все, чем они обещали помочь Тамаре, — разместить негативный отзыв о мастерах.

Юрист Союза потребителей РФ Антон Недзвецки

Мнение эксперта

— Сайты-агрегаторы — всего лишь информационные площадки. Здесь мастера предлагают свои услуги, а вы их выбираете. По Закону РФ о защите прав потребителей владелец площадки-агрегатора отвечает только за полноту и достоверность информации об исполнителе работ и о самих услугах.

Иными словами, все претензии можно предъявлять только к исполнителю, который, естественно, не будет расписываться в собственном непрофессионализме.

Только письменная сделка!

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Не стоит оставлять на недели машину фактически незнакомому человеку, не интересуясь ее состоянием. А при мелком ремонте лучше и вовсе присутствовать.

Но главная ошибка, которую допускает автовладелец, — устная договоренность с мастером. Если сумма сделки превышает 10 000 рублей, договор следует оформлять в письменной форме. Желательно подписать акт приемки выполненных работ. Если сделка не оформлена письменно, впоследствии будет крайне сложно доказать, какие работы заказывались; что было исполнено, а что нет; каково качество работ. Да и деньги вернуть не получится.

Конечно, в Сети есть честные и умелые мастера, но надеяться лучше не на «честные глаза» и даже не на опубликованные отзывы (они часто бывают «фейковыми»), а на правильно оформленные документы.