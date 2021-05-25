S-класс (с пробегом) вместо нового... Соляриса или Гранты?! Надо брать старика!

Купить новую «эску» могут немногие, зато сильно б/у - практически любой. Но старый Mercedes будет ломаться много чаще, чем современный бюджетный автомобиль! - Не совсем. Парадокс в том, что чем старше машина, тем она надежнее.

Не поверите: на вторичном рынке среди всех Мерседесов S-Class находится на втором месте по количеству предложений. Популярнее него только более демократичная «ешка» (вдвое больше объявлений), а вот сравнительно доступный С-Class — на третьем. И уж несопоставимо меньше продаются другие представительские седаны. Так, «семерки» BMW уступают вдвое, Audi A8 — вчетверо. Так что популярность S-класса в России — навсегда.

W 140 (1991–1998)

Легенда 1990-х, «шестисотый» из анекдотов, до сих пор занимает десятую часть среди всех объявлений модели. Это поколение было сделано с наибольшим запасом прочности, нежели все последующие. Тот самый неубиваемый «немец» с движками-миллионниками, но только последние экземпляры сошли с конвейера 23 года назад — в 1998-м.

Если машина не простаивала, то как минимум 300 000 км она должна была проехать. Для агрегатов тех лет это далеко не предел. Но у некогда пафосного седана сменилось множество владельцев, и последние вряд ли оказывали ему «представительский» сервис. Изрядную часть остаточного ресурса съело плохое обслуживание и недостаток внимания. Поэтому будьте готовы к перманентному ремонту по мелочам, начиная с замены доводчиков дверей и заканчивая капиталкой мотора. И имейте в виду, что пневмодоводчики, например, потянут на полсотни тысяч.

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Не беспокоиться можно разве что о подвеске. Сложную «пневму» добавили только в 1996 году — опцией для моторов V8 и обязательным оборудованием для V12. И на налоге есть шансы сэкономить: до 250 сил выдают бензиновые агрегаты 2.8 и 3.2, а также редкие в России дизели 3.0 и 3.5. Но будьте готовы, что по опциям четвертьвековой S—класс будет проигрывать нынешним бюджетным седанам.

Основная масса машин стоит 200–700 тысяч рублей — чем не альтернатива Калине или Гранте! Но в этом случае готовьтесь к протертому салону и немедленным вложениям в «железо». Немало «эсок» торгуют до 1,5 млн рублей, бывают и уникальные предложения за 7–9 млн.

W 220 ( 1998–2005)

В этом поколении «эска» утратила брутальную внешность: в Штутгарте сделали ставку на современную классику. Быть может, поэтому на российском вторичном рынке предложений по S—классу в кузове W220 немногим больше, чем по более возрастному W140. И, что совсем удивительно, ценовой расклад — такой же! Старт от 200 000 рублей, львиная доля предложений до 700 000, дорогих экземпляров до 1,5 млн даже меньше, а топовые ценники вообще ниже, чем на W140 (8 млн рублей).

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И при таких раскладах сложно посоветовать W220. Он сложнее в плане электроники, нежнее основными агрегатами, уже будет на капризной пневмоподвеске и вдобавок не стесняется подгнивать, даже будучи небитым. Что он, что W140 в силу возраста уже мало подходят для интенсивной эксплуатации. «Двести двадцатый» выглядит современнее, но наивно полагать, что он в свои двадцать лет еще будет вызывать пиетет на дороге. У него больше опций, чем у «сто сорокового», но, опять же, с поправкой на возраст это только лишние проблемы и потенциальные вложения. Так что, если хочется «шестисотый» за небольшие деньги, лучше выбирать из поколения W140: прослывете любителем янгтаймеров, а не понтов.

W 221 (2005–2013)

Если думаете, что выбор в пользу относительно молодого кузова W221 избавляет от проблем с надежностью, вы ошибаетесь. Самым молодым экземплярам уже восемь лет. А это для технически сложной модели много. Да и не покупали эту модель в качестве редко ездящего автомобиля выходного дня. Поэтому пробег минимум под 200 000 км — норма.

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Любой ремонт будет начинаться с нескольких десятков тысяч. Коробки и двигатели уже не того качества, какое было на W140. Пневмоподвеска относительно надежная, но мы же говорим о машинах с большими пробегами, а потому вложения и в нее неизбежны. Огромное количество опций (вы же из-за них засматриваетесь на S—класс, верно?), но не факт, что все будет работать. Конечно, частично могут спасти разборки — там полно бэушных запчастей. Однако всё равно будьте готовы к тому, что ежегодная стоимость содержания экземпляра даже в хорошем состоянии окажется не меньше 150 000 рублей.

Это без учета бензина и налога. С последним беда: предложений до 250 л.с. — около 7% от всех W221. Остальные вываливаются за налоговыгодную границу. Так что по московским ставкам платить придется как минимум 40 000 рублей в год. Ну, зато статусного вида W221 еще не утратил — одно утешение.

Предложений много: на позапрошлое поколение «эски» приходится четверть всех объявлений. Цены начинаются с 600 000 рублей за «дрова», умеющие как-то ездить. Половина машин — до миллиона. Бодрый экземпляр можно найти дешевле, чем стоит сегодня новая Skoda Octavia в минимальной комплектации, — за 1,2–1,4 млн рублей.

W 222 (2013–2020)

Несколько месяцев назад с выходом S—класса в 223-м кузове поколение W222 устарело. Его сейчас торгуют от 2,5 млн. Предложений больше четырехсот, четверть из них — дизели до 250 л.с. Запущенных экземпляров хватает: даже трехлетку не стоит хватать не глядя, купившись на небольшой пробег. Его могли скрутить, да и сам по себе небольшой километраж — даже честный — не гарантия того, что машина находится в полном здравии.

S—классы в большинстве своем работают с наемным водителем. Отсюда большая наработка двигателей на холостом ходу, пока шофер ждет шефа. Наиболее популярен бензиновый мотор V8 4.7 на 455 л.с. Он отличается склонностью к раннему появлению задиров в цилиндрах и износу муфт распредвалов. Дизель в целом надежнее, хотя тоже небезгрешен. Автоматы, полный привод и «пневма» при необходимом уходе живут долго.

Скорее всего, в затратах на ежегодное обслуживание W222 окажется дешевле старших собратьев. И в качестве альтернативы, скажем, топовой Toyota Camry или новому, но бедному Е-классу годится. И всё же не ждите от машины сверхъестественной легендарной надежности.

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Mercedes S-класса, если он ухожен, в любом кузове вызывает восхищение знатоков. W140 вообще перешел в разряд янгтаймеров. W220 в странном положении: культовости и статусности у него нет, потому и цены сравнительно невысокие. W221 относительно современен, но с учетом ресурса агрегатов, количества опций и возраста уже требует очень больших трат на содержание. W222, несмотря на кажущуюся свежесть, выбирать нужно очень осторожно — на рынке море «убитых» машин. Для любого поколения S—класса поддержание в отличном или хотя бы хорошем состоянии обойдется в сотни тысяч рублей в год.

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Фото: Mercedes-Benz и autowp