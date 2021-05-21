«Китаец» не ломается, призрак не боится света, водители приобретают автоматы... 7 любопытных фактов

Все они — из майского выпуска «За рулем».

1. 7 лет или 200 000 км — столь удивительно длинную гарантию дает компания Chery на модель Tiggo 8 Pro. Причем она распространяется и на турбомотор, и на робот с двумя сцеплениями. Но еще более удивительным выглядит условие гарантии: «…не эксплуатировать автомобиль вне дорог общего пользования, на пересеченной местности, в полях, в лесах, в условиях бездорожья (глубокая вода, снег, грязь, песок)». Это точно кроссовер?

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2. Rolls—Royce Silver Ghost получил свое название (Серебрянный Призрак) за поразительную бесшумность при движении. Призраки любят темноту, а Ghost вошел в историю, как один из первых автомобилей, на котором появились электрические фары.

3. Лень — двигатель прогресса! В последние пять лет мы покупаем больше автомобилей с автоматическими коробками, нежели с «механикой». В 2020 году доля машин с двумя педалями в России составила 62%.

4. На новом Kia Carnival — два VIN-номера. Первый, корейский, выбит на кузове под лобовым стеклом, а второй — наклеен в виде таблички на средней стойке. Его дает сборочное предприятие — калининградский «Автотор».

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5. Москва вышла на третье место по числу такси на душу населения. Впереди пока Нью-Йорк и Сингапур. А по плотности машин с шашечками в ночном потоке российская столица и вовсе вторая — уступает только Лондону!

6. В борьбе с вредными выбросами вырисовывается новый тренд — экошины. Водителю установка таких покрышек сулит не только сокращение расходов на топливо — у экошин на 30–50% больше ресурс.

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7. У «Студера» — мотор втрое! Шофер Копытин из фильма «Место встречи изменить нельзя» сильно преувеличивал. Двигатель Hercules, стоявший на Студебекере, развивал 87 л.с., а у «Фердинанда» — 73 л.с. При этом объем двигателя у ЗИС-5 был даже больше: 5,6 л против 5,3 л.

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