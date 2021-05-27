5 достоинств и 3 досадных просчета «буханки»-кемпера

Автодом Байкал уже можно купить у дилеров УАЗа. Но стоит ли он своих 1 896 875 рублей?

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Главные достоинства

Внедорожный кемпер Байкал выпускается не самим Ульяновским автозаводом, а компанией «Люкс Форм», поэтому не ищите его на сайте предприятия — обратитесь к дилерам. Автомобиль получил ОТТС, и проблем с постановкой его на учет, гарантией и с ТО не будет.

«За рулем» проверил, каково жить и путешествовать в новой версии знаменитой «буханки». Автомобиль оснащен всем необходимым: мойкой и газовой плиткой, 40-литровым холодильником, биотуалетом и диваном-кроватью размером 115 на 185 см в разложенном состоянии. Есть и розетка на 220 В и два USB-порта, а также кондиционер, хоть это и опция за отдельную плату.

В подвеске предусмотрены индивидуальные для каждого колеса пневмобаллоны, которые выравнивают кузов во время стоянок. Доработано и рулевое управление — появился демпфер, сглаживающий толчки от неровностей. Удобной оказалась и подъемная крыша с окошками, увеличивающая высоту потолка до 2 метров и позволившая добавить еще одну двуспальную кровать размером 130 на 190 см. Благодаря всему этому жить и отдыхать в кемпере удобно.

Недостатки

Проблемы возникли с основной кроватью на нижнем этаже — раскладывать ее оказалось не так просто, а поверхность не идеально ровная. Вопросы вызывает и обивка — экокожа на ощупь не особо приятна, в отличие от ткани.

В минусах Байкала кроме дивана все те же особенности, которые есть у «буханок»: неудобная посадка для рослых водителей и недостаточные динамика и комфорт при езде по асфальту.

О других особенностях автодома на базе УАЗа читайте в июньском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.