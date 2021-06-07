3 плюса и одна мелочь, которая бесит в обновленном XRAY Cross

В продаже появился XRAY Cross в комплектации EnjoY Pro. Автомобиль получил штатную мультимедийную систему Яндекс.Авто, которую испытал «За рулем».

1. «Чистый» руль

Важной доработкой стал гидроусилитель рулевого управления. Прежде на XRAY Cross устанавливался электрогидроусилитель, моторчик которого не успевал включаться и нагнетать давление в системе, чтобы заглушать удары на рулевом колесе, идущие от кочек. Для установки электроусилителя пришлось бы вносить изменения в конструкцию машины и даже занизить дорожный просвет. Поэтому модель получила ГУР от Лады Ларгус, где проблем с толчками на рулевом колесе нет.

2. Быстродействие

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Новая «голова», работающая на Android 9.0, имеет 4-ядерный процессор, жесткий диск на 32 Гб и 4 Гб оперативки. Система быстро «просыпается», легко коннектится со смартфоном (Apple CarPlay и Android Auto), отображает контрастную качественную картинку, которую уже не портят блики экрана. Лучше стал и звук, который можно настраивать по трем параметрам, а громкость автоматически увеличивается с набором скорости.

3. Навигация

Лучше стал работать и навигатор, прокладывая маршруты быстро и с учетом пробок, а также не забывая предупреждать о камерах. Жаль, дублирующего экрана на панели приборов, куда бы выводились подсказки навигатора, так и не появилось.

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Контент, загружаемый из интернета не виснет, но при поиске тех или иных мест, например, магазинов, отдается предпочтение предположительным партнерам Яндекса: торговые точки одной сети игнорируются в угоду другой.

О других особенностях модернизированного Lada XRAY Cross читайте в июньском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи «Начинается на Я» Юрия Тимкина, опубликованной в июньском номере журнала «За рулем» за 2021 год.