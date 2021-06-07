3 плюса и одна мелочь, которая бесит в обновленном XRAY Cross

1. «Чистый» руль
Важной доработкой стал гидроусилитель рулевого управления. Прежде на XRAY Cross устанавливался электрогидроусилитель, моторчик которого не успевал включаться и нагнетать давление в системе, чтобы заглушать удары на рулевом колесе, идущие от кочек. Для установки электроусилителя пришлось бы вносить изменения в конструкцию машины и даже занизить дорожный просвет. Поэтому модель получила ГУР от Лады Ларгус, где проблем с толчками на рулевом колесе нет.
2. Быстродействие
Новая «голова», работающая на Android 9.0, имеет 4-ядерный процессор, жесткий диск на 32 Гб и 4 Гб оперативки. Система быстро «просыпается», легко коннектится со смартфоном (Apple CarPlay и Android Auto), отображает контрастную качественную картинку, которую уже не портят блики экрана. Лучше стал и звук, который можно настраивать по трем параметрам, а громкость автоматически увеличивается с набором скорости.
3. Навигация
Лучше стал работать и навигатор, прокладывая маршруты быстро и с учетом пробок, а также не забывая предупреждать о камерах. Жаль, дублирующего экрана на панели приборов, куда бы выводились подсказки навигатора, так и не появилось.
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О других особенностях модернизированного Lada XRAY Cross читайте в июньском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
Материал подготовлен по мотивам статьи «Начинается на Я» Юрия Тимкина, опубликованной в июньском номере журнала «За рулем» за 2021 год.