Возите с собой то, что пригодится, а не только «оберег от штрафов».

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Существует минимальный набор аптечки, который избавит водителя от штрафа и позволит пройти техосмотр. Но зачем вам в машине малопригодные вещи? Бесполезный огнетушитель вместо толкового, рвущийся трос или аптечка, которая не может даже помочь, не то что спасти…

Идеальная аптечка водителя должна содержать 30 нужных препаратов, которые не займут много места. Этот список был составлен по просьбе «За рулем» очень опытным врачом скорой помощи.

Минимальные аптечки не содержат этих лекарств, из-за чего и являются, по мнению медиков, пустой формальностью, но именно эти препараты спасают жизни! Чтобы убедиться, предлагаем вам посмотреть видео про аптечки по этой ссылке.

Хорошие и нужные автомобильные аптечки более чем доступны — они продаются под брендом «За рулем» в каждом Ашане и у других продавцов. Также можно заказать аптечки в онлайн-магазине «За рулем».

Что должно быть в правильной автомобильной аптечке?

Раны

Перекись водорода — остановка кровотечения

Жгут

Антисептики для обработки раны Хлоргексидин раствор,

Повидон-йод (бетадин раствор). Традиционные йод и зеленку оставим для поселкового медпункта. Перевязочные материалы Стерильные салфетки

Бинты (удобно использовать самофиксирующиеся)

Бактерицидный пластырь

Стерильные повязки пластырного типа Ожоги Мази, спреи

Сульфадиазин серебра (Дермазин мазь)



Декспантенол (Пантенол спрей)

Ранозаживляющие мазевые повязки:

Атраман Ag (мазевая повязка с ионами серебра) или



Бранолинд Н (мазевая повязка, пропитанная перуанским бальзамом) Боль Таблетки Парацетамол (Панадол, Эффералган, Калпол, Солпадеин)

Ибупрофен (Нурофен, Фаспик, МИГ)