3 главных постулата для тех, кто съезжает с асфальта

Постулат 1. Без троса не соваться
Обычный буксирный — непрочный. Под нагрузкой он лишь слегка растягивается, а потом рвется. И недлинный (4–5 м) — есть риск, что буксировщика подтащит к спасаемому и тот тоже завязнет.
Шансы на благополучный исход увеличатся, если связать тросы обеих машин, а под колеса буксировщика положить что-нибудь твердое.
Вытаскивать можно только по классическим правилам буксировки: медленно натянуть трос и плавно начать движение. Резко не дергайте — порвете трос.
Наш совет: запастись грузовым тросом длиной 6 м и прочностью на разрыв 8–10 тонн. Обойдется примерно в 2000 рублей. Зато послужит и при обычной буксировке, и из грязи вытащит.
Рывковый трос (динамическая стропа) более эффективный. Материал рывковой стропы допускает при нагрузке упругое удлинение на 10–40% (в зависимости от конструкции). Длина таких тросов обычно около 10 м — у буксировщика есть несколько метров разгона.
Буксировщик набирает скорость, трос растягивается (накапливая кинетическую энергию), а затем сжимается, передавая энергию застрявшему автомобилю.
Упругость делает трос опасным. Если при рывке карабин или такелажная скоба (шакл) оборвутся вместе с буксирной проушиной, то железяки как из рогатки полетят в другой автомобиль.
Чтобы обезопасить и машины, и людей, вешайте на середину троса «гаситель»: массивный плоский мешочек на липучке (продается), куртку или любую тряпку. Тогда при обрыве металл не полетит в разные стороны, а просто упадет на землю.
Важно: гоните зрителей-пассажиров подальше от сцепленных тросом машин.
Приличная динамическая стропа длиной около 10 м может обойтись примерно в 2500 рублей. Продается, в основном, в специализированных магазинах для любителей оффроуда.
Постулат 2. Любой буксир хорош, если его правильно использовать
Если выбора нет, даже машина с меньшей массой или с худшими внедорожными способностями может попытаться вытащить застрявший автомобиль.
Важно, чтобы буксировщик располагался на сухом месте (еще лучше на асфальте), и тянул под уклон. Проверено на себе: таким способом легковая заднеприводная машина способна выдернуть сползший правыми колесами в заснеженную придорожную канаву полноприводной кроссовер.
Если съезжаете на бездорожье несколькими машинами, есть смысл пустить вперед автомобиль с лучшими внедорожными качествами. Сразу будет удобно дергать.
Фея бездорожья — трактор. Запас мощности и проходимости у него гигантский. Опасность представляет стальной трос — он тоже может вырвать буксирную проушину. Если колесный трактор начинает буксовать, есть риск, что летящая в спасаемого грязь забьет радиаторы и мотор станет перегреваться. Поэтому поглядывайте на указатель температуры.
Постулат 3. На подмогу надейся, а сам не плошай
Выберетесь, если в багажнике будет достаточно длинный и прочный трос. Возите с собой два стандартных по длине троса (около 4 м каждый) или один 10-метровый, который можно при необходимости сложить вдвое. При самоспасении классический буксирный трос удобнее рывкового.
Трос оберните вокруг ближайшего крепкого дерева (нет дерева — забейте в землю лом, длинную монтировку или прочную лопату со стальным черенком). Оба конца троса прикрепите к буксировочной петле автомобиля. Вставьте между лентами троса монтировку, лом или черенок лопаты и закручивайте трос (как рычагом).
Важно: подложите под трос сложенный брезент или телогрейку, чтобы не повредить кору дерева.
Наш совет: ручная лебедка в такой ситуации эффективнее троса. Стоит не дороже 3000 рублей, а позволит тащить автомобиль достаточно далеко.
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