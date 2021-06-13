От дворников до двигателя: что обычно воровали с машин в СССР

Полвека назад в ночных дворах автомобили «раздевали» за считаные минуты. Поэтому владельцы мастерили хитроумные противоугонные приспособления. Ведь купить какую-либо деталь для машины в те времена было очень-очень трудно.

Дворники на поводках — чужие дворники

Об этом знали все владельцы Жигулей — и прятали щетки дворников под водительское сиденье. А утром забывали поставить их обратно, поэтому на вазовских стеклах часто можно было увидеть характерные полукруглые царапины.

В продаже даже появились специальные приспособления с колесиками: их крепили на поводки так, чтобы при отсутствии щеток металл не касался стекла.

Поводки тоже крали. Водители просверливали места крепления поводков и усиливали крепление винтами — так, чтобы головка винта была недоступна в парковочном состоянии. Целая процедура: включаешь зажигание, пускаешь дворники, затем выключаешь зажигание, оставив щетки в вертикальном состоянии — теперь можно сверлить.

Зеркала: вырывали «с мясом»

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Воришки спешили и по-варварски выламывали наружные зеркала, калеча крылья Жигулей (на более поздних моделях — двери). А ведь кузовной ремонт в те времена обходился недешево.

Со временем в продаже появились съемные крепления, позволявшие водителю оперативно снимать и ставить на место зеркало. Это было унизительно, поэтому многие предпочитали ездить без наружного зеркала.

Колесные колпаки: ничем не крепились, вечно «исчезали»

Пока для них не начали делать «секретки» — сначала кустарные, позже заводские. Польза была двойная: защищенный колпак перекрывал доступ к четырем колесным болтам. Остаться без колес в те времена означало остаться без машины — купить новые было практически невозможно.

Колеса: продавали на «черных» рынках

Этим уже занимались не шпана, а публика посерьезнее: колеса сбывали на рынке. И они пользовались спросом, ведь купить новые шины можно было по предварительной записи, «выстояв» длиннющую очередь на год-другой.

Когда снимали колеса, раздетую машину оставляли на кирпичах или брусках.

АКБ: потерпевшие выкупали у воров

Аккумуляторные батареи тоже продавали только по предварительной записи, да еще и при наличии справки о том, что старая батарея сдана на переработку. Причем купить новую АКБ можно было только в том же районе, где сдавал старую. Например, у меня московский магазин отказался принимать справку, выданную в области.

Где должен был раздобыть такую справку потерпевший — неизвестно. Многие просто покупали ворованную батарею у барыг на рынке.

Разбитые машины разбирали тут же — снимали даже несъемные кузовные детали.

Ветровые стекла: уводили «партиями»

Вклеенных стекол на Жигулях не было, а потому позаимствовать в темном дворе десяток-другой ветровых стекол было несложно. То и дело в газетах появлялись заметки: ночью в таком-то районе двадцать машин лишились стекол…

Спасались защитными приспособлениями, напоминавшими большую канцелярскую кнопку: ее втыкали в резиновый уплотнитель стекла снаружи, а закрепляли (загибали) острый кончик в салоне.

Бензин: 3 способа слить

Самыми беззащитными оказались Жигули: у них не было запоров бензобака. Позднее для вазовских автомобилей начали продавать пробки топливного бака, запирающиеся на ключ.

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Слить топливо из Москвича было сложнее: чтобы добраться до горловины бензобака, нужно было открыть крышку багажника и откинуть номерной знак.

Лючки элитных ГАЗ-24 и вовсе запирались на ключ. К тому же горловина бака имела встроенную металлическую сеточку, которая не позволяла опустить внутрь шланг для откачки бензина.

Впрочем, во всех баках была сливная пробка на донышке, и бензин часто сливали именно через нее.

Из салона тащили все

Особым успехом пользовался любой нестандарт, например, съемные подголовники или панорамные зеркала.

Часто воровали радиоприемники и редкие тогда магнитолы.

А запаски в багажниках многие владельцы обматывали цепью и запирали на амбарный замок.

Обычно с машин тащили по мелочи. Хотя работали и по-крупному, когда был заказ на конкретный узел или агрегат.

И даже моторы…

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Лично знал человека, который лет сорок назад увидел на набережной Москвы-реки разбитого жигуленка и… вытащил из него мотор!

Конечно, моторы воровали не каждый день — обычно их забирали вместе с автомобилем. Особенно ценились Волги — на перепродаже в южных регионах страны можно было «наварить» до 1000%. В фильмах о том времени центром сюжета часто становился угон Волги. Вспомнить хотя бы «За последней чертой» с Евгением Сидихиным и Игорем Тальковым или «Подарок одинокой женщине» с Вией Артмане.

А вот запчасти с Волг мелких воришек не интересовали — слишком мало этих машин было в частных руках.

Вспомнили, что украли с вашей машины или машины соседа? Давайте пополним наш список! Пишите в комментариях.





Фото: depositphotos и ТАСС